Soldados del civismo en Vila

Lali Torres y Natalia Sánchez son dos de los agentes cívicos que se encargan de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales en Vila, así como de mediar en todo conflicto del que les avise un vecino y aportar soluciones. Su labor educativa (y disuasoria) toca varias vertientes, pero, debido a que son una figura del Ayuntamiento de Ibiza creada este mismo año, en muchas ocasiones lo primero que tienen que explicar a los residentes y turistas a los que se dirigen es quiénes son y cuál es su función. Otros vecinos ya reconocen su uniforme.

Lali Torres y Natalia Sánchez, agentes cívicos en la ciudad de Eivissa. | TONI ESCOBAR

También hay quienes, cuando las ven, aprovechan para avisar de algunos problemas que no se están dando en ese momento, desde conflictos vecinales por el ruido por la noche de algún local, pasando por la falta de civismo a la hora de tirar las basuras (bolsas fuera de los contenedores, por ejemplo), hasta situaciones más propiamente personales como la incompatibilidad del turno laboral de tarde-noche con el horario legal para bajar la basura.

Torres y Sánchez se acercan a los bañistas para preguntarles si son fumadores y ofrecerles un cenicero. | TONI ESCOBAR

Hay situaciones de lo más variopintas y en ocasiones, aunque no se trate de temas de su competencia, estos agentes informan al ciudadano de dónde y cómo pueden gestionar su caso o poner al Consistorio al tanto de lo que quieren proponer o denunciar. La línea verde es una vía para informar de múltiples incumplimientos, con fotografías incluidas.

Sánchez y Torres con el teniente de alcalde y concejal Jordi Grivé. | TONI ESCANDELL

En total, en Vila hay cinco agentes cívicos en calidad de funcionario y tres que entraron en este servicio a través del plan Reactiva. Trabajan de lunes a domingo con dos días libres a la semana.

«Nuestra función es informar. Si todos queremos tener una ciudad más limpia y que funcione bien, hay unas normas que debemos cumplir», en palabras de Sánchez. Ambas comenzaron en esto a principios de mayo. Su trabajo es una forma de que todo el mundo se haga corresponsable. Van en son de paz, con una voluntad pedagógica, para que entre todos cuidemos más y mejor de la ciudad y sus alrededores. La finalidad es que haga falta menos trabajo de limpieza del espacio público y de reparación del mobiliario urbano, para lo que es clave implicar a los ciudadanos uno por uno. Ellas lo hacen de una forma cercana, de tú a tú, e incluso cuando reciben un exabrupto por respuesta continúan explicando con serenidad a la persona a la que se dirigen por qué lo que está haciendo no está permitido: no llevar una botellita de agua con vinagre cuando estás paseando al perro, llevarlo sin atar, no tirar la basura en el horario adecuado o hacerlo de forma incorrecta o tirar colillas al suelo son solo algunos de los muchos ejemplos. A veces se incumple por dejadez, pero en muchas otras ocasiones por desconocimiento.

A modo de ejemplo, el hecho de llevar una botella para limpiar los orines de los perros, algo a lo que obliga la ordenanza municipal de residuos y limpieza, todavía no lo ha interiorizado la mayoría de la población, al contrario de lo que ocurre con las bolsas para las heces de los perros, que llevan años asumidas. Siempre hay excepciones, claro. «También están obligados a llevar las bolsas. No sirve una servilleta. Y lo de la botellita la mayoría lo desconoce. Eso sí, desde mayo hemos notado que, cuando la gente te ve, si lleva el perrito suelto le pone la correa; y que muchos ya llevan la botella con agua y vinagre. Esto de estar en la calle y hablando con la gente facilita las cosas. A lo mejor no en la mayoría de las personas porque es complicado, pero sí una parte importante de la población, sobre todo de quienes residen aquí», explica Sánchez.

Reparto de ceniceros

Y es que entre turistas o gente con segundas residencias en la isla, es más complicado que se conozca la normativa local. «Nos hemos encontrado con personas que tienen apartamentos o casas en la isla para venir en verano y que han tirado la basura cuando no toca. Te dicen que desconocen el horario, aunque estamos intentando que todo contenedor tenga un cartelito con la normativa», añade.

Pasadas las once de la mañana de un miércoles, Torres y Sánchez reparten ceniceros con forma de cono por la playa de Talamanca. En realidad es obligatorio llevar uno y, de hecho, hay bañistas que se lo tienen aprendido y muestran el que ya tienen. El resto se muestra muy agradecido. Torres y Sánchez traen decenas de ceniceros.

Nada más comenzar la ruta, las agentes reparten «unos cinco o seis en un mismo grupo» de jóvenes, destaca Torres, y luego lo mismo con otros grupos de amigos, familias y parejas, después de preguntarles si son fumadores. Las agentes tienen también ceniceros de bolsillo. A veces los dan a quienes van fumando por la calle.

Tras el reparto de ceniceros, ambas charlan con este diario en Talamanca y la conversación se ve interrumpida en más de una ocasión, ya sea porque un hombre lleva al perro suelto por la arena o porque otro dueño les pregunta, al principio de esta playa, si puede acceder a ella con su mascota. No es el caso. Sánchez saca un mapa de los espacios para perros en el municipio para indicarle exactamente dónde está la playa para perros más cercana en este momento: la de ses Figueres. Aprovechan para contarle que, además de las bolsas, debe llevar una botella con agua y vinagre: «Es para quitar el olor, limpiar y evitar que el mobiliario urbano se deteriore». Este transeúnte desconocía esta parte de la ordenanza.

Ambas coinciden en que aquello en lo que hacen más hincapié es en el cumplimiento de lo relativo a las basuras y a la recogida de heces y orines de perros, así como en la obligatoriedad de llevarlos atados siempre en la vía pública.

En las playas que no son exclusivamente para ellos, los perros pueden estar en temporada baja (desde el 1 de noviembre hasta la Semana Santa), a excepción de los fines de semana y festivos de dicho periodo. «Realmente tampoco pueden ir por la pasarela de madera porque se considera que es playa», detalla Torres.

Ahorro económico

Jordi Grivé, cuarto teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Limpieza, destaca que si la figura de estos agentes es necesaria es precisamente por «una falta muy grande de civismo». «Los orines afectan mucho al estado de las farolas, por ejemplo. Aparte de la peste que provocan, la consecuencia es que se deteriora el mobiliario urbano. Esto te hace gastar mucho dinero en él, tienes que cambiar farolas porque acaban totalmente oxidadas y en un estado lamentable», añade, por lo que al fin y al cabo, garantizar el civismo también es una cuestión de eficiencia económica de la Administración.

Trabajar de cara al público

Hay quien no se toma nada bien las cosas cuando se le avisa de que está incumpliendo alguna norma: «Un chico llevaba a un perrito suelto por la pasarela de la playa de ses Figueretes y le comenté amablemente que no se podía, pero se giró y, mirándome de malas maneras, me preguntó si no tenía otro trabajo que buscarme aparte de este de incordiar a la gente».

«Por eso uno ya se mentaliza. Requiere paciencia, porque te encuentras a gente que responde de esta manera, pero hay que saber escuchar e informar con calma», añade Torres. Eso sí, ambas coinciden en que también hay gente que les agradece su labor.

«No nos gusta que nos digan lo que hay que hacer y mayoritariamente ese es el problema. A veces, si avisas a alguien de que el perro no puede ir suelto, te saltan con los incumplimientos que han podido ver por parte de otras personas para defenderse», relata Sánchez a modo de anécdota.

«En mi caso es la primera vez en un trabajo de este tipo, antes había estado en el sector del comercio. Cuando vi la convocatoria, me animé y estoy muy contenta, me gusta mucho», afirma Torres, en la misma línea que su compañera.

Los agentes cívicos pueden levantar actas sancionadoras: «Pueden levantar el inicio del expediente sancionador, pero no identificar a la gente pidiéndole el DNI», aclara Grivé.

Suscríbete para seguir leyendo