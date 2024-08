El Consell pide colaboración de Madrid ante la llegada de menores migrantes

El Consell de Eivissa, de la misma forma que el Govern, pide auxilio económico y herramientas al Estado para poder atender en condiciones a los menores migrantes no acompañados que llegan en pateras a las Pitiüses. Aunque este asunto es una competencia de la Comunitat transferida a los consells, desde la máxima institución ibicenca hacen hincapié en que las circunstancias han cambiado por el aumento exponencial de la llegada irregular de migrantes a las costas pitiusas y por las casuísticas. «La transferencia de la competencia en protección de menores se realizó en 1997 en base a la realidad social y las circunstancias de entonces»,expresa la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, quien subraya que el fenómeno migratorio comenzó a acentuarse aproximadamente en 2018. «Y del año pasado a este, se ha desbordado de una manera tremenda. La dotación económica de protección de los menores tiene que ajustarse a la actual realidad. Hemos pedido recursos al Estado y a día de hoy no hay respuesta».

Desde la Delegación del Gobierno reiteran que el Estado se ha mostrado dispuesto a colaborar, ayudar y buscar soluciones en este sentido, pero que al fin y al cabo quien puede decidir y ejecutar medidas como tal ante esta situación son las instituciones con competencias en menores no tutelados. En este caso, el Govern balear, que fue quien se las transfirió a los consells en su momento.

Las mismas fuentes añaden que el Estado ejerce sus competencias (se encarga de los migrantes adultos), que cuando llegan pateras se hace la gestión que toca, se sigue el protocolo y se aplica la Ley de Extranjería. Este es otro de los puntos de discrepancia entre las instituciones locales y el Gobierno. «El Estado se excusa siempre en que es una competencia autonómica y de los consells, pero no quiere reconocer que dicha competencia se ha desbordado por un fenómeno migratorio de llegadas irregulares, y la competencia en inmigración es estatal». «Que se niegue que una cosa tiene que ver con la otra me preocupa mucho», critica la consellera.

En aumento

Otra demanda del Consell es que se reconozca el actual fenómeno migratorio en las Pitiüses en tanto que son un territorio limitado físicamente y en recursos, sobre todo de personal asistencial. «Estamos pasando de pateras con una capacidad de 10 a 15 personas a pesqueros con más de 60 personas, lo que puede suponer una entrada de menores numéricamente inasumible», recoge el texto de los cinco puntos que Carolina Escandell llevó a la reunión celebrada esta semana en Palma entre los cuatro consells insulares y la titular de la cartera de Asuntos Sociales en el Ejecutivo balear, Catalina Cirer, para tratar esta cuestión. En ella, el Govern anunció una línea de ayudas a los consells en este sentido y pidió que el Estado hiciese lo mismo.

Cirer se comprometió a trasladar todas las reivindicaciones que se expresaron en ese encuentro a la Delegación del Gobierno y a la conferencia sectorial. Además, Balears, entre otras autonomías, ha solicitado una conferencia de presidentes sobre inmigración. «La política migratoria, o no se está abordando o al menos no como toca (...) En la cuestión de protección de menores, hay una realidad que está cambiando de manera exponencial en muy poco tiempo. O nos mentalizamos de que la situación es la que es o podemos tener ‘un Canarias’, con todo lo que eso implica. Debe haber un plan de actuación general sobre la inmigración ilegal», lo que incluye tratar en origen, advierte Escandell, al tiempo que apunta la necesidad de que se establezcan fórmulas de contratación extraordinarias para poder incorporar trabajadores asistenciales en poco tiempo a la Administración pública ante hipotéticos picos de llegada de menores extranjeros no acompañados. «Eivissa tiene un déficit de personal en todo el sector social: de perfil sanitario, asistencial, de trabajadores sociales, cuidadores, educadores, integradores... Hay unos procesos selectivos definidos por la ley de función pública y no puedes contratar directamente».

Un proceso lento

La consellera asegura que, incluso en el caso de que hubiese trabajadores suficientes en la isla, para contratar a alguien ante una situación de emergencia, «en un proceso muy ágil, se tarda un mínimo de una o dos semanas». «Los circuitos de contratación de la Administración son muy garantistas. Es como tiene que ser. No los estoy cuestionando, pero también debe haber fórmulas de contratación muy extraordinarias», matiza.

En este sentido, el Consell pide que, ante llegadas multitudinarias, se puedan realizar contratos de emergencia con el tercer sector sin que sea necesaria una declaración de emergencia, lo que implica «una gestión muy compleja»: «Lo que no se puede hacer es declarar una emergencia cada vez que tenemos una patera o una ventana de entrada de pateras, porque no sabemos cuándo vendrán. Lo que necesitamos son herramientas para habilitar los recursos».

En apenas cuatro días de la semana pasada, 263 migrantes llegaron en patera a Eivissa y Formentera. La mayoría eran de origen magrebí y subsahariano y había siete menores que ingresaron en el centro de acogida del Consell.

Balance del año

La directora insular de la Administración General del Estado en las Pitiüses, Raquel Guasch, detalló a finales de mayo que hasta entonces este año ya habían llegado 416 migrantes a Formentera y 83 a Eivissa; mientras que en todo 2023 fueron 489 en Formentera y 133 en Eivissa. Esas cifras ya permitían intuir una tendencia al anza, pues se acercaban al cómputo global de 2023.

Carolina Escandell explica que, a día de hoy, el Consell «todavía no se ha visto en la necesidad de tener que trasladar a ningún niño fuera de la isla» porque las instalaciones de aquí no pudiesen acogerlo: «Pero insisto en el ‘día de hoy’».

La Delegación del Gobierno explica que, de los menores que llegan, una parte importante lo hace junto con su familia y que en estos casos quien los atiende es el Estado, a través de su sistema de atención humanitaria. Asimismo, el sábado pasado aseguraron en una nota de prensa que «la Secretaría de Juventud e Infancia, tras ser informada de la situación en las islas, mantuvo desde un primer momento contactos con la Comunitat para ayudar en la búsqueda de posibles soluciones» y que «esta línea de comunicación permanece abierta a día de hoy».

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, expresaba en esta nota que el Ejecutivo central «está ejerciendo en las Illes sus responsabilidades, que implican la coordinación de las diferentes instituciones y entidades ante la llegada de migración por vía irregular, así como la atención de los adultos con perfiles de vulnerabilidad a través del sistema de atención humanitaria, con el compromiso de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional y la Cruz Roja».

