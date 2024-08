Los tremendos daños que provocan los gatos en las zonas protegidas de la isla. Cazadores natos, estos felinos se convierten en la principal amenaza para varias especies de aves, por ejemplo el chorlitejo chico, cuya presencia en la isla es muy reducida. De hecho, ya ha desaparecido del humedal de ses Feixes de Ibiza como consecuencia de la actividad depredadora de gatos que no están controlados. Esta especie había empezado a repoblar esta zona protegida, pero los doce polluelos nacidos de las dos últimas puestas no han podido sobrevivir. Los biólogos reclaman que los felinos que ahora están descontrolados permanezcan en casa y que no estén nunca cerca de áreas naturales sensibles.

Llama la atención

El descaro y la impunidad con la que muchos desaprensivos se lucran en verano llevando a cabo actividades absolutamente ilegales. Como publicó ayer Diario de Ibiza, el administrador de una red de transporte ilegal, Ubiz, comercializa además habitaciones para turistas en Airbnb. Pendiente de juicio en Argentina por presuntamente participar en una red de blanqueo de dinero y prostitución, ayuda con su actividad ilegal a cronificar el problema de la vivienda en la isla.