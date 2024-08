«El Bloop ha dado una visión más positiva de Ibiza en el exterior»

«Proactivo y transgresor». Así define Miguel Ángel Domínguez Villoria el Bloop Festival, que acaba de estrenar su decimocuarta edición con ‘Let’s Get Physical’, una exposición interactiva del artista Amadama que se puede visitar desde ayer en el Martillo del puerto de Ibiza. Son estas dos cualidades, «el hecho de que las obras requieran la intervención del espectador para estar completas» y que el proyecto apueste «por el arte para todos», las que motivaron a este salmantino residente en Sant Antoni a implicarse en la iniciativa promovida por Matteo Amadio.

Domínguez, que actualmente ejerce de «director de producción» en Ibiza, ha visto evolucionar el Bloop International Proactive Art Festival. La iniciativa impulsada por Amadio cada año ha ido variando sus propuestas y dejando huella en el paisaje urbano de la isla, convertido en una inmensa galería al aire libre gracias a las obras de artistas nacionales e internacionales.

Domínguez recuerda, por ejemplo, las intervenciones que se hicieron en los primeros años en zonas degradadas de Sant Antoni y Sant Josep, transformando en atractivos lugares carentes inicialmente de interés turístico y artístico.

«Sant Antoni ha cambiado bastante, antes los turistas iban allí a fotografiar borrachos en la calle, ahora alzan la vista y sacan fotos de los murales», comenta. Está convencido de que, «se quiera o no, el Bloop ha contribuido en estos años a dar una visión más positiva de Ibiza de la que se iba promocionando en el exterior».

El responsable de producción destaca, entre otros hitos, que en una de las ediciones de la guía de viajes ‘Lonely Planet’ apareciera el Bloop junto a los mayores festivales internacionales de arte urbano. «Todo es mérito de Biokip Labs y del fundador y director, Matteo Amadio», subraya.

Los grandes murales creados por toda la isla son el sello más reconocible del Bloop, aunque no su única propuesta, como queda patente con el primer evento de esta edición, organizado por el departamento de Cultura del Consell de Ibiza. Se trata de una instalación interactiva bautizada como ‘Let’s Get Physical’ que ha creado Amadama, un artista contemporáneo al que le gusta fusionar el arte tradicional con las tecnologías emergentes y jugar con las palabras para formular mensajes crípticos a los que cada espectador otorga su interpretación.

El creador, que en sus intervenciones oculta su identidad bajo un pasamontañas, ha participado ya en varias ediciones del Bloop, con obras como ‘You gotta fight for your right to party’, realizada en la bancada semicircular del parque de la Paz, o ‘It was magical when the rich and the poor danced together’, que luce en un edificio junto al túnel de es Soto de Vila.

La ‘app’ del Bloop

De la producción tecnológica de ‘Let’s Get Physical’ se ha ocupado el estudio Biokip Labs, también responsable del desarrollo de la app del Bloop, herramienta imprescindible para poder disfrutar de todas las propuestas que ofrece esta decimocuarta edición.

La aplicación del Bloop es necesaria para poder interactuar con la exposición de Amadama. / Daniel Espinosa

Con esta aplicación, a través de tecnologías de realidad aumentada (RA) es posible, por ejemplo, hacer un recorrido guiado gratuito por la galería al aire libre de murales, instalaciones y obras de arte del Bloop que hay por toda la isla. Además, uno puede sumergirse en la historia del festival o participar en lo que los organizadores llaman ‘Caza de arte Bloop’. Consiste en que, cada vez que un espectador encuentre una obra de arte de este evento, tome una foto y la guarde en su álbum del Bloop. Una vez complete la misión, «recibirá un regalo NFT de edición limitada».

También es necesaria la app para poder interactuar con ‘Let’s Get Physical’, con la que Amadama ha convertido el Martillo en un circuito para hacer ejercicio físico, que no se ve a simple vista. Con este proyecto, explica Domínguez, Amadama «quiere llamar la atención sobre el drama de la inactividad física y mental» e invitar a los espectadores a moverse.

Gimnasio de RA

Para ponerse en forma a través de la realidad aumentada, se necesita bajar la aplicación y apuntar con la cámara del móvil a cada una de las catorce piezas de lona que cuelgan de las farolas del Martillo. Allí aparecen, sobre un fondo de distintas tramas y colores, las figuras de dos personajes protagonistas, en una hilera de farolas, el tocadiscos, al otro lado, el amplificador. Hay que tener el GPS activado y entrar en el radio de acción de cada una de las piezas para descubrir los ejercicios que propone cada uno de estos personajes. Son sencillos, para que los pueda practicar público de todas las edades. Van acompañados de distintos cortes de música, creados exprofeso para el proyecto por Tranz Lasagne. Luego se puede hacer una captura del momento y guardarlo en el álbum de la aplicación.

De esta exposición interactiva, que por ahora se podrá visitar hasta el 25 de agosto, aunque se quiere prolongar hasta principios de septiembre, se puede disfrutar de día y de noche. Lo malo son las rachas de aire, que al hacer ondear las lonas, impiden interactuar correctamente con las obras. Por ese motivo, explica el responsable de producción, está previsto colocar reproducciones de cada pieza en material más rígido en los postes de las farolas.

La exposición interactiva está compuesta de catorce elementos gráficos que a través de la realidad aumentada proponen distintos ejercicios físicos. / Daniel Espinosa

La otra propuesta destacada de esta edición, en la que también intervendrá la realidad aumentada, es la ‘Open Air Expo’, que organiza el Ayuntamiento de Ibiza y que se podrá visitar en el parque de la Paz entre el 14 de agosto y el 14 de septiembre. Como detalla Domínguez, consistirá en intervenir con vinilos las columnas del parque recién restauradas, que ahora están pintadas de gris y que en su momento Amadama transformó en las barras de sonido de un ecualizador de audio. En la ejecución de este proyecto, comenta, intervendrán alumnos de la Escola d’Art d’Ibiza, gracias a la intermediación de la asociación Ibiza Art Union, de la que forma parte.

Edición de transición

Este año, a diferencia de otros, no se harán nuevos murales y es que esta edición, dice el director de producción, «es de transición».

El longevo festival ha conseguido resistir incluso una pandemia y no ha faltado a ninguna de sus citas anuales, aunque sí es cierto que en las últimas convocatorias parece que ha ido perdiendo fuelle. Domínguez reconoce que «a partir de 2020 el Bloop se ha tenido que reducir y adaptar», manteniendo en todo momento, eso sí, su gratuidad y su espíritu inclusivo. El presupuesto que le conceden las instituciones, señala, solo les ayuda a cubrir los gastos de producción.

En cualquier caso, confía en que para 2025 las cosas cambien a mejor, ya que el Consell de Ibiza se ha comprometido a apoyar todavía más el Bloop, «para celebrar una decimoquinta edición en condiciones».

