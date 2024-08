Katy Perry y su Ibiza de ferry, helado, amigas, mar y quelitas

«Creo que nunca antes un artista había querido mostrar la esencia de Ibiza de una forma tan real», afirma Santiago Martín, line producer del rodaje de ‘Lifetimes’, el último videoclip de Katy Perry, rodado íntegramente en las Pitiusas. «Y con una empresa local», recalca Martín, productor ejecutivo y dueño de The Pedalier Films, que se ha encargado de la producción, sobre el vídeo, que en 20 horas estaba a punto de alcanzar el millón de reproducciones en YouTube.

Todo se fraguó en apenas una semana, explica Martín, cuando la productora WeOwnTheCity, se puso en contacto con ellos para un proyecto que tenían previsto rodar en la isla. No les dieron muchos detalles, pero en ese momento, en The Pedalier todas las orejas se les pusieron de punta: «Sospechamos que iba a ser algo importante, ya que trabajan con Coldplay, Bad Bunny, Rosalía, Carol G o Lil Nas X». Pero no sabían que la artista con la que iban a rodar era nada más y nada menos que la intérprete y autora de ‘Roar’. Hubo que trabajar contrarreloj. Conseguir los permisos, hablar con el Consell de Ibiza, con los ayuntamientos de Vila y Sant Josep, con la Ibiza Film Commission, buscar el material... Y la logística. Porque para rodar algunos de los momentos que recoge el videoclip, que se grabó en tres intensos días —«muy intensos»—, la organización fue complicada.

Katy Perry no quería un videoclip al uso

Desde el primer momento quedó claro que Katy Perry no quería un videoclip «al uso». Su intención era reflejar la Ibiza que ella ve y que ella vive. La Ibiza que es «natural» para ella. Además, ninguna de las escenas que aparecen en las imágenes está ensayada ni preparada. Todo fue espontáneo. La chica que corre con ella por las calles de Dalt Vila comiéndose un helado es su amiga en la vida real. El helado lo compraron en un comercio porque les apeteció. Al pasar por delante de un letrero en el que se lee ‘Jamón y queso’ lo señalaron porque les hizo gracia. Los jóvenes que se sorprenden al verla en la orilla de la playa no son actores, son un grupo de chicos que se quedaron «flipados» cuando Katy Perry se acercó a ellos como una turista más. La suculenta paella cuajada de gamba roja que un camarero lleva en una zódiac hasta el barco en el que están es la que se comieron ese día. Y las populares galletas Quely de una Quelymerienda que la estrella de la música se come en la cubierta de un ferry las compraron allí mismo.

«Sabíamos los lugares en los que se rodaría, pero no había nada preparado. Todo fue espontáneo», afirma Martín sobre el videoclip, dirigido por Stillz y cuyo director de fotografía es Russ Fraser. «Dos súper tops», comenta el responsable de The Pedalier, que destaca que si bien habían trabajado en proyectos importantes —«Aitana, Dana Paona, Morat...»— nunca habían afrontado algo «tan grande» como el videoclip de ‘Lifetimes’. Casi todo se rodo, además, cámara al hombro, para conseguir ese efecto natural y espontáneo que Katy Perry quería mostrar: «Una chica pasándoselo bien en Ibiza».

El momento más complicado del rodaje fue la visita a Formentera, ya que fueron necesarias tres embarcaciones para poder rodar todas las imágenes. Y el que más impactados les dejó, la actuación en Pacha: «Fue un bombazo».

Una diva muy poco diva

La primera vez que Martín, que lleva quince años afincado en la isla, vio el videoclip se emocionó. «Muchísimo», afirma. «Primero porque muestra la Ibiza que conocemos, la esencia, la isla real. Y luego, a nivel visual, porque es muy bonito, esos colores, el montaje...», apunta el responsable de la productora, que se confiesa «feliz» por haber dirigido la producción «de un videoclip que retrata Ibiza de una forma tan natural y bonita». La experiencia no ha podido ser mejor. Y eso que un rodaje en Ibiza en pleno agosto implica no poca «complejidad», reconoce Martín, que destaca que el videoclip de Perry puede «atraer» a otras productoras y otros artistas importantes a la isla. «Ibiza es un buen sitio para esto, aunque el tema de los permisos está complicado», apunta. Sobre todo en verano. En ese sentido, agradece toda la colaboración que han recibido de instituciones y empresas (Ibiza Film Commision, Fomento de Turismo, ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep y Trasmapi) para poder sacar adelante el proyecto.

Sobre la artista, el equipo ibicenco sólo tiene buenas palabras. Buenísimas, de hecho. Cercana. Agradable. Simpática. Divertida. Muy profesional. Poniéndole las cosas fáciles a los trabajadores. Y disfrutando. Toda una diva, pero nada diva.