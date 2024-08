Julio Llamazares, en Ibiza: «No se puede caer en la contradicción de vivir del turismo y abominar de él»

Cuando Juan Antonio Noguera leyó la novela de Julio Llamazares ‘Las lágrimas de San Lorenzo’, ambientada en Ibiza, le entusiasmó. Tanto le gustó el libro publicado por Alfaguara en 2013 a este abogado de Santa Eulària que pensó que «sería muy bonito» que el escritor leonés fuera el pregonero en el día grande de Sant Llorenç y empezó «a mover cables» para conseguirlo.

Propuso la idea al Ayuntamiento de Sant Joan y a la comisión a cargo de estas fiestas patronales, que apoyaron la idea, y ni corto ni perezoso contactó con Llamazares, que no se pudo resistir a la tentación de visitar una vez más la isla de la que se prendó ya hace algo más de cuatro décadas. Lo cuenta el propio autor en una conversación telefónica con Diario de Ibiza, después de compartir mesa y café con Noguera y la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, y un día antes de su cita en Sant Llorenç, programada hoy a las 21 horas.

Julio Llamazares, ayer, en el Ayuntamiento de Sant Joan, con la alcaldesa, Tania Marí, y Juan Antonio Noguera. / Ayuntamiento de Sant Joan

¿Qué le pareció en un principio la idea de hacer el pregón de las fiestas de Sant Llorenç? Lo digo porque el otro día me comentó bromeando que esta iba a ser la primera vez y la última.

Si te soy sincero me hizo ilusión que alguien en Ibiza que no fuera amigo hubiera leído ‘Las lágrimas de San Lorenzo’ hasta el punto de querer invitarme a la isla en la noche de San Lorenzo a hablar partiendo de esta obra. Lo de ponerle el nombre de pregón forma parte del protocolo. Realmente es un género que desconozco y que me suena a ‘Bienvenido, Mr. Marshall’. Cuando se lo comenté a Juan Antonio me dijo que no me preocupara, que en Sant Llorenç no hay que salir al balcón del ayuntamiento, porque no hay.

¿Me puede adelantar por dónde van a ir los tiros de su discurso?

Explicaré un poco de mi relación con Ibiza, de la gratitud que siento hacia la isla, en la que tan buenos ratos he pasado y en la que tantos amigos he ido haciendo con el tiempo. Hablaré de la Ibiza que a mí me interesa, que no es la que busca la mayor parte de la gente que viene aquí, con todo su derecho. Al final el argumento de la vida es muy sencillo, es la búsqueda de felicidad y eso vale tanto para los días de diario como para las vacaciones. Cada uno busca la felicidad a su manera y la que he encontrado yo aquí tiene más que ver con la Ibiza antigua que con la Ibiza más conocida e internacional. Yo busco esa alma que todavía pervive en los pequeños pueblos del norte o del centro como Sant Joan, Sant Mateu o Buscastell.

¿Tiene alguna conexión especial con Sant Llorenç?

He visitado Sant Llorenç de vez en cuando para dar una vuelta, para cenar o para ver las torres de Balàfia, pero en realidad no tengo ninguna conexión especial. Pero dado que la novela habla de la noche de San Lorenzo y de las lágrimas de San Lorenzo entiendo que a Juan Antonio Noguera enseguida se le ocurriera la idea de que interviniera en las fiestas de Sant Llorenç coincidiendo con esta fecha. Para mí es como cerrar un pequeño círculo. Es el motivo por el que acepté la propuesta. En verano no suelo moverme, pero me convenció el hecho de que fuera un evento en Ibiza y que hubiese vuelo directo (desde León). Además, como dije antes, me hizo ilusión que alguien de la isla se interesara por la novela y por traerme aquí.

Recuérdeme su primer contacto con la isla, allá por la década de los 80.

Cuando en 1981 me fui a vivir a Madrid, un íntimo amigo mío también leonés que estaba allí como maestro, Ángel Segura, se fue a vivir a Ibiza, cuando todavía no era un sitio de destino habitual ni era un lugar tan frecuentado ni masificado, aunque ya empezaba a ser la isla legendaria del sol y las discotecas. A raíz de que él se instalase aquí yo empecé a venir. Recuerdo que la primera vez que pisé la isla era febrero y nevó ese día en sa Talaia. A partir de ahí regresé muchas veces. Ángel murió prematuramente, con cuarenta y pocos años, pero mantuve la relación con la isla a través de otros amigos que fui haciendo gracias a él y, sobre todo, a su pareja, que es de Sant Antoni, Neus Roselló, maestra de escuela como él. Cada vez que vengo a Ibiza, me alojo en su casa de Buscastell, abusando de su hospitalidad. Es una de las personas más generosas que he conocido.

¿Sus estancias en Ibiza siempre han sido breves o ha tenido la oportunidad de vivir en Ibiza por algún periodo más largo, como el protagonista de ‘Las lágrimas de San Lorenzo’?

Siempre he venido de vacaciones una semana, ocho o diez días, pero nunca viví aquí. De hecho, siempre que me preguntan si la novela es autobiográfica digo que lo es mi visión de la isla, pero no la historia que cuento, porque yo no he sido profesor ambulante por universidades del mundo como el protagonista, ni viví en la isla la juventud. Pero bueno, atisbé un poco de lo que era aquella Ibiza que había pasado de la Edad Media a la Posmodernidad en un abrir y cerrar de ojos y de aquella gente que llegaba en los 80, cuando todavía este lugar estaba a caballo entre la Ibiza hippie y la hiperturística.

Ha dicho que la novela no es autobiográfica en cuanto al contenido. ¿Pero esa felicidad plena que siente el protagonista cuando vive durante su juventud en Ibiza es la que experimenta usted cada vez que visita la isla?

Sí, más o menos. Al final, como te dije antes , el argumento de la vida es la búsqueda de la felicidad y hay momentos en esta isla, vinculados a la naturaleza, a bares como el que estoy ahora, a las adelfas, las buganvillas, el sol, la cal, la sal y la paz y la tranquilidad de la gente, que identifico con el paraíso perdido que buscaron ya aquí los prototuristas como Walter Benjamin o Alberti. Todavía esa Arcadia feliz yo la veo cada vez que vengo, lo que pasa es que no es la que ven la mayoría de los turistas porque buscan una Ibiza distinta a la que yo busco.

«Para mí escribir es una forma de intentar parar el tiempo o de recuperar el que hemos perdido»

La Arcadia feliz que usted todavía encuentra en la isla para muchos de los que residen aquí dista mucho de ser un paraíso...

Estoy al tanto de los problemas que hay y de que la isla, como toda la costa española, puede morir de éxito. Es una situación que se tiene que abordar, no sé cómo, porque yo no soy economista ni político. Tampoco se pueden tirar piedras contra el cielo porque si no fuera por el turismo Ibiza sería una Arcadia feliz, pero la gente emigraría para poder vivir, como hacía antiguamente. Y quien dice Ibiza dice todas las Balears, Canarias o la costa española. Es un problema muy complejo y por eso las soluciones fáciles que generalmente la gente da no son operativas. España vive del turismo y no puede ahora morder la mano que le da de comer. Otra cosa es que intente regular el impacto del turismo en la vida de la gente que vive habitualmente aquí. Pero bueno, entiendo yo que no se puede caer en la contradicción de vivir del turismo y abominar de él. Al final, todos somos turistas. La solución no es fácil y tampoco se trata de aborrecer el turismo, otra cosa es que se esté matando la gallina de los huevos de oro. Yo creo que hay que buscar un punto de encuentro para que el turismo siga siendo la fuente de vida de la isla y no suponga prohibirlo.

Hablemos de ‘Las lágrimas de San Lorenzo’ y de esa reflexión sobre el paso del tiempo que es uno de los temas centrales.

Digamos que la sustancia y el motor de la literatura, por lo menos la mía, es el paso del tiempo, que lo determina todo. Y ‘Las lágrimas de San Lorenzo’, en último término, es una reflexión sobre su transcurrir. A veces parece que se para y otras que se dispara, que es lo que les ocurre al padre y al hijo en las colinas de Benirràs mirando las lágrimas de San Lorenzo flotar y vagar por el aire. Es, por tanto, una novela sobre Ibiza y sobre el paso del tiempo, que en esta isla se advierte casi más palpablemente por las grandes transformaciones que ha experimentado en los últimos años.

Me gustaría citar la frase del padre del protagonista: «Nos pasamos la mitad de la vida perdiendo el tiempo y la otra mitad queriendo recuperarlo». ¿En qué punto se encuentra usted?

Creo que llevo mucho tiempo siendo consciente de esto. Al fin y al cabo, escribir es intentar parar el tiempo o recuperar el perdido. Para mí los dos pilares de la literatura son la memoria y el tiempo.

¿Aprovechará, ya que tiene que hacer el pregón, para contemplar las lágrimas de San Lorenzo con su hijo, como el protagonista de su novela?

Espero que sí, mi hijo y mi mujer han venido conmigo e iremos a verlas, no sé dónde todavía. Es algo que siempre me gusta hacer, luego la verdad es que no se ven casi, pero estando en Sant Llorenç la noche de San Lorenzo y en Ibiza es obligatorio mirarlas y verlas, y pedir un deseo. Hay una Ibiza que sobrevive y que conserva las lágrimas de San Lorenzo, las de verdad, no las que lucen en los techos de las discotecas.

