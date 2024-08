Colonias felinas en Ibiza: ¿Quién le pone el cascabel al asesino más cuqui?

Son las fotos de cómo actúa un depredador nato, un auténtico y elegantísimo cazador. Un gato se lanza contra una gallineta común (Gallinula chloropus) y la captura, agarrándola por el cuello. Las imágenes fueron capturadas en ses Feixes por el fotógrafo Rafa Domínguez, que las compartió en sus redes sociales acompañadas de la siguiente reflexión: «Resulta duro ver como día tras día los gatos domésticos acaban con cualquier progreso en la repoblación de la avifauna y fauna autóctona».

«Sucedió a veinte metros del observatorio de aves de ses Feixes», explica Domínguez a Es Diari: «Apareció un gato con una gallineta en la boca y, lo típico que hacen los gatos: la agarra y la deja ir, la agarra de nuevo… jugando con ella hasta matarla». Domínguez explica que, por desgracia, esto no es ninguna novedad: «Los gatos esquilman todo lo que pueden. Su instinto es cazador».

«He hablado con el dueño del gato. Está bien cuidado, tiene su chip, está castrado, come tres veces al día. Pero es que el gato no ataca porque tenga hambre. Ataca porque es su instinto», resume Domínguez.

El seductor más peligroso

Hablar sobre el papel de los gatos en la eliminación de la biodiversidad y de su instinto depredador es abrir la caja de los truenos. Objetivamente, es imposible no caer rendido ante el encanto de estos felinos. Son elegantes, bellos, divertidos, seductores y, cuando quieren, irresistiblemente graciosos, como atestiguan los miles de canales de Youtube cuyo contenido se alimenta, casi exclusivamente, de estos animales. «¿Tiene más derecho a existir el gato que esa gallineta?», reflexiona Joan Carles Palerm, biólogo y presidente del GEN-GOB, que admite: «Las sensibilidades que despierta este tema son para flipar. Yo he tenido unas broncas increíbles». «A los gatetes los quiere mucha gente, pero los gatos son las segunda causa conocida de extinción de especies a nivel mundial. Y no es ninguna tontería. La presencia de los gatos en el medio natural es un problema muy serio», añade.

Un gato con un ave desplumada. | GEN-GOB

«Son una especie domesticada y, en el medio natural, se comporta como una especie invasora. La gente que tiene gatos no debe dejarles salir de casa. Si los dejas en libertad, crían en cualquier lugar y generas una población de cimarrones que se convierten en un problema», explica Palerm. A pesar de que se dé de comer a estos felinos, su instinto cazador se mantiene: «Todos cazan. Aunque no tengan hambre. A veces cazan y te entregan la presa, como si fuera un regalo, como una ofrenda a su dueño».

Cascabeles y amores excesivos

Si resulta imposible mantener al gato encerrado en casa, Palerm propone una solución: «Ponerle un cascabel. Así, sus posibles víctimas oirán cómo se acerca y tendrán más tiempo para escapar».

Un minino captura a un pájaro en Sant Josep. | GEN-GOB

«Hay un problema de amor exorbitado mal dirigido», comenta con cierto sarcasmo el naturalista y exconseller insular de Medio Ambiente Miquel Vericad, quien se muestra crítico con la Ley de Bienestar Animal aprobada por el Gobierno central porque, en el tema de las colonias felinas, asume los postulados de ciertos grupos animalistas: «No se ha escuchado a la comunidad científica y los entes locales se ven obligados a promocionar y dotar económicamente a las colonias felinas». El texto legal asume una teoría que, a su juicio, no tiene respaldo científico: «Con toda la buena intención, dicen que gestionar una colonia es capturar los ejemplares para esterilizarlos y luego soltarlos. El método control-esterilización-suelta. Pero lo cierto es que así no se reduce el número de gatos».

Para Vericad, la única manera razonable de mantener una colonia felina es «en áreas periurbanas, con ejemplares monitorizados y voluntarios formados en la manipulación de animales silvestres».

Jaume Estarellas afirma: «Como biólogo, nunca iré en contra de un gato. Los amo. ¡Tengo gatos en casa! Pero un gato no puede estar descontrolado. Hay que minimizar al máximo su presencia fuera del ámbito domestico. El gato tiene que estar en casa».

«Se dice que el gato tiene un espíritu libre, pero ves el aspecto que tienen los gatos en semilibertad y no son animales felices. Dejarlos en colonias es una forma de maltrato animal», señala el naturalista Jordi Serapio, que concluye: «Sufrimos una epidemia de gatos sueltos».

Suscríbete para seguir leyendo