‘Viu l’Artesania’ torna al port d'Eivissa des del proper 13 d'agost amb la participació de 20 artesans

La Fira ‘Viu l’Artesania’ torna al port d'Eivissa amb la seua cinquena edició des del proper 13 d'agost amb un total de 19 casetes per donar cabuda als 20 artesans i mestres artesans que participen en aquesta fira que abastarà uns 126 metres quadrats aproximadament.

Avui, la consellera de Promoció Econòmica, Recursos Humans i Cooperació Municipal del Consell d’Eivissa, María Fajarnés, juntament amb la presidenta de l'Associació d'Artesans de la PIMEEF han presentat aquesta fira en roda de premsa. “Viu l’Artesania és un mercat que va néixer arran de la pandèmia, donant així suport al sector artesanal d'aquí d'Eivissa”, ha afirmat la consellera Maria Fajarnés, que també ha assenyalat que és una fira que “funciona molt be i any rera any s’ha anat consolidant i a dia d’avui és un punt de trobada d’artesania durant l'època estival, així com una oferta complementaria i dinamitzadora per a l'illa d’Eivissa"

“El que volem és posar en valor el producte artesanal fet a Eivissa i tot el talent que hi ha en aquesta fira en la qual trobarem casetes amb pintors, ceramistes, licorers o joiers, entre altres, i amb una ubicació que és immillorable, en el cor del barri de la Marina”, ha explicat la consellera Maria Fajarnés.

Por la seua part, la presidenta de l'Associació d'Artesans de la PIMEEF, Isabel Echávarri ha destacat que “aquest mercat és molt important també per a nosaltres perquè és una forma que coneguin el nostre treball, els nostres tallers i que vinguin a veure'ls”. La presidenta de l'Associació també ha subratllat que “enguany a més hi haurà alguna novetat com és el maquillatge artístic, que serà molt divertit per a la gent, o per exemple un lloc on es podrà gravar en vidre, per tant convidem a tothom a gaudir d'aquesta fira única”.

‘Viu l’Artesania’ és un mercat organitzat pel Consell d’Eivissa, a través de FECOEV. Compta amb la col·laboració de l’Autoritat Portuària de Balears i PIMEEF, i estarà vigent en el Port d'Eivissa des del 13 d'agost fins al 22 de setembre de 19.00 h a 00.00 h de dilluns a diumenge.