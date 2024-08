La videollamada desde Ibiza de Aitana a Sam Smith para hablar sobre su sorprendente colaboración

Cada vez son más los famosos que combinan el ocio con el trabajo durante su estancia en la isla. En las últimas semanas, grandes artistas nacionales e internacionales del panorama musical se han dejado ver por Ibiza y Formentera grabando vídeos para sus nuevos temas, como los estadounidenses Will Smith o Katy Perry.

La cantante española Aitana, que está de vacaciones en la isla tras acabar su gira por los festivales de verano, ha lanzado un nuevo tema junto a Sam Smith y ha presentado la canción con una videollamada que le ha hecho desde la isla.

"Muchas gracias por completar mi canción con tu increíble voz", le dice el cantante londinense a la catalana en la videollamada. Aitana se muestra durante toda la conversación "increíblemente agradecida" por la oportunidad y reconoce que es una gran fan de Smith. "Formar parte de tu álbum es increíble para mí", comenta la cantante nerviosa.

Durante la conexión, el artista percibe a una Aitana feliz y "bronceada". "¿Dónde estás? Parece que has estado tomando el sol", pregunta Smith. "Sí, estoy en Ibiza de vacaciones", responde ella riendo.

Y es que tras un verano repleto de conciertos, la artista está descansando en la isla antes de poner el broche final a su gira 'Alpha Tour' con dos últimos conciertos en diciembre en Madrid.

La canción que han lanzado juntos se titula 'Like I Can'. Es un remix de uno de los temas más exitosos del británico, lanzado en 2014. La canción formó parte de uno de los álbumes más importantes de Smith, 'In the lonely hour'. Ahora, ha querido recuperarla de la mano de la artista catalana.