Entre la red humanitaria y los CIE: el protocolo ante la llegada de migrantes a Ibiza y Formentera

Un total de 263 migrantes llegaron en patera a las Pitiusas en apenas cuatro días de la semana pasada. La mayoría eran de origen magrebí y subsahariano y había siete menores de edad que ingresaron en el centro de acogida del Consell de Ibiza, institución que tiene las competencias en menores no tutelados. Estas cifras tan elevadas en un margen de tiempo tan corto no son habituales y a menudo surgen muchas dudas sobre cómo se atiende a estas personas o en qué casos se producen devoluciones a sus países de origen y en cuáles no.

El Estado tiene competencias en los migrantes adultos, para quienes hay dos vías: los catalogados como vulnerables son atendidos por el sistema de atención humanitaria estatal; mientras que al resto se le abre un expediente por infringir la Ley de Extranjería y o bien pasan a un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de la Península para, posteriormente, ser devueltos a sus países, o bien se les deja en libertad «cuando no es posible que esas devoluciones se produzcan con garantías, como ocurre con Argelia, que ya no las acepta», explica la Delegación del Gobierno en Baleares.

Los dos perfiles

Estos migrantes se dividen principalmente en dos perfiles: por un lado, los magrebíes, que normalmente provienen de Argelia. Este país tiene acuerdos de devolución con España. Una vez que se les ha identificado y abierto un expediente de infracción por estancia irregular, en teoría deberían ser devueltos a su país. Ingresarían en un CIE de la Península. Estos centros son para ejecutar dicha expulsión. Lo que ocurre es que hace pocos años Argelia dejó de aceptar estas devoluciones, por lo que se les debe dejar en libertad (ya que la Ley de Extranjería prevé un máximo de 72 horas de custodia policial) una vez que se les haya abierto el expediente, «porque no han cometido un delito, aunque están en España en situación irregular». «Es una infracción administrativa», aclaran. El otro perfil es el de migrantes identificados como vulnerables, que normalmente provienen de países del África subsahariana, además de «familias con niños, mujeres, personas con alguna enfermedad, migrantes que tienen alguna discapacidad, etcétera», añaden las mismas fuentes. «Para estas personas, el Estado tiene una red de asistencia humanitaria y se les envía a alguno de los recursos estatales que hay en cualquier punto de España. Son centros de acogida que, si bien no se conciben como alojamientos permanentes, sí son un espacio para estos migrantes hasta que se resuelva su situación». No tiene por qué ser en Ibiza sino en otros puntos de España. Además, estas personas no tienen vínculos con este destino en concreto.

Cuando llegan muchos en poco tiempo es probable que deban pasar una noche en la isla hasta que se les destine a los recursos de la red asistencial. La Delegación del Gobierno explica que para estos casos se busca un espacio (la antigua estación marítima de Ibiza la semana pasada, por ejemplo), pero que no son instalaciones permanentes y adecuadas expresamente, ya que la red asistencial es estatal y seguramente no permanecerán en suelo pitiuso.

Francia vía Península

Quienes no son expulsados ni catalogados como vulnerables quedan en libertad: «Generalmente cogen el primer barco que pueden, se marchan a la Península y suelen pasar a Francia». La Delegación del Gobierno destaca que es clave que haya una buena primera atención, en el lugar de llegada, donde Cruz Roja examina a los migrantes: comprueba su estado de salud, analiza sus necesidades e identifica a las personas en situación de vulnerabilidad.

El Govern y los consells denunciaron anteayer lo que consideran inacción del Gobierno, poniendo el foco en los menores y el «sobreesfuerzo» de las instituciones locales en este sentido. Desde el Govern, señalan: «Aunque las competencias en tutela de menores son de los consells, la política migratoria es de Madrid». «Hace tiempo que hablamos de la problemática que implica la llegada descontrolada, y sin seguimiento del Gobierno, de inmigración irregular, no solo en pateras sino en general», dijo la consellera de Ibiza de Bienestar Social, Carolina Escandell.

Su homóloga en el Govern, Catalina Cirer, destacó que las políticas migratorias las debe fijar Madrid: «El Estado es quien debe establecer qué trabajo se hace en los países de origen y en el control de fronteras y qué recursos se habilitan para hacer frente a la llegada». La Delegación del Gobierno recordó que la competencia en menores no tutelados es del Govern y que está transferida a los consells. Defiende que el Estado está ejerciendo sus competencias y que se aplica la Ley de Extranjería.

Inmigración irregular en las Pitiusas: ¿tendencia al alza este año? La directora insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch, resaltaba, en una entrevista de finales de mayo para este diario, que para realizar comparaciones entre años en llegada de pateras hay que esperar a finales de 2024, ya que los números pueden variar mucho de unos meses a otros, incluso entre semanas. Sin embargo, los datos que aportó entonces ya permitían intuir una tendencia al alza. En aquella entrevista, la delegada insular detalló que en esos primeros meses del año ya habían llegado 416 migrantes a Formentera y 83 a Ibiza; mientras que en todo 2023 fueron 489 en Formentera y 133 en Ibiza. «En pateras, este año han llegado 27 a Formentera y 35 durante todo el 2023; a Ibiza, ocho y nueve», respectivamente, añadía Guasch. Por tanto, las cifras de mayo ya se acercaban mucho al cómputo global de los doce meses de 2023. «Si hay menores de edad no acompañados, se realizan las actuaciones de comprobación por parte de la Policía Nacional y pasan a disposición del Consell Insular correspondiente», detalla el protocolo. La Delegación del Gobierno asegura que el Ministerio de Juventud e Infancia «ha mantenido en las últimas semanas varios contactos» con el Govern para «contribuir y colaborar en la búsqueda de alternativas que puedan reforzar los sistemas de protección de los menores no acompañados, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas». El delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, valora que «es fundamental que cada Administración trabaje y dé una respuesta adecuada a sus propias competencias». En cuanto a los migrantes menores, el delegado afirma que «los consells insulares no pueden echar balones fuera en un ámbito que es de su responsabilidad». «El rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería bloqueó la ayuda del Gobierno de España que habría permitido que otras comunidades contribuyeran obligatoriamente en la acogida de menores que llegan a Baleares, además de conseguir recursos adicionales para ello», según expresó en unas declaraciones recogidas en un comunicado de la Delegación del Gobierno. «No obstante, la Secretaría de Juventud e Infancia, tras ser informada de la situación en las islas, mantuvo desde un primer momento contactos con la Comunitat Autònoma balear, competente en materia de protección de menores, para ayudar en la búsqueda de posibles soluciones. Esta línea de comunicación permanece abierta a día de hoy», agregaba la nota oficial.

