Patricia Urquiola y Rolf Blakstad, premios La Llave de Ibiza

La reconocida arquitecta española residente en Milán Patricia Urquiola y el estudio de arquitectura Rolf Blakstad son los galardonados con el premio La Llave de Ibiza 2024 que otorga la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza (AAACI). La quinta edición de los premios se entrega el martes 13 de agosto a las 20.30 horas en el Club Diario de Ibiza. El jurado ha reconocido a los dos arquitectos por su contribución al conocimiento internacional de la arquitectura mediterránea e ibicenca, en especial, a la creatividad, la innovación y el prestigio de esta disciplina artística.

La Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza nació hace casi una década con la idea de promocionar y dar a conocer el arte, las diferentes disciplinas de la cultura, la arquitectura y a los artistas residentes en la isla más allá de sus fronteras. También pretende fomentar y poner en valor la gran actividad creativa que emana de la isla desde hace décadas.

Los fundadores de la asociación, el pintor Mario Arlati, la filántropa Francés Llopis y el periodista y escritor Juan Suárez, organizaron su primer evento en la sala de exposiciones del almacén de sal de ses Salines, en pleno Parque Natural, convertido en un espacio de vanguardia inigualable para el arte contemporáneo por el galerista internacional Lio Malca. Para ello se creó el premio La Llave de Ibiza, que consiste en una escultura del artista italiano Mario Arlati, realizada en bronce y madera. La obra ha ido evolucionando con los años en tamaños, formatos y colores hasta convertirse en una obra original de prestigio.

Mario Arlati recibió la primera Llave de Ibiza en un escenario monumental durante la exposición del artista americano Keith Haring en La Nave de ses Salines. Le siguieron el fundador del Grupo Pacha, Ricardo Urgell, en 2021; el productor musical y presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, y la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, Elena Ruiz, en 2022; la diseñadora y creadora de moda Adlib Dora Herbst y el pintor alemán afincado en Ibiza Erwin Bechtold lo recibieron en 2023 en el Club Diario de Ibiza.

La galardonada en 2024, Patricia Urquiola, estudió arquitectura y diseño en la Universidad Politécnica de Madrid y finalizó sus estudios en el Politécnico de Milán. En España, ha sido galardonada con la Medalla de Oro de las Bellas Artes y la Cruz de Isabel la Católica. En 2023 fue elegida académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el mismo año, fue designada embajadora honoraria de la Marca España. En el 2001 fundó su estudio, especializado en el diseño de producto industrial, arquitectura (hostelería, retail, residencial, exposiciones e instalaciones), dirección artística y asesoramiento estratégico. Urquiola colabora con importantes empresas del diseño como Moroso, Driade, Flos, GAN, Andreu World, Glas Italia, Kettal, Kvadrat y grupos internacionales como Haworth, BMW, Boeing, Louis Vuitton, Missoni, Mandarin Oriental Hotels, Four Seasons, Marriott Group, Starbucks, Ferrari o Swarovski.

Rolf Blakstad se define como diseñador de espacios. Es el heredero natural del proyecto de desarrollo de la vivienda tradicional y de la casa payesa que inició su padre, Rolph. Mantiene vivo su legado y trata de culminar los sueños del famoso arquitecto canadiense con la construcción de viviendas sostenibles y ecológicas sin perder las raíces de la tradición y la sabiduría milenaria de la arquitectura tradicional ibicenca. Por ello diseña casas para vivir a gusto y disfrutarlas, donde el equilibrio, la luz y los espacios armónicos permiten que sus habitantes se puedan fundir en ellos. Defiende la vigencia del diseño tradicional ante lo moderno y minimalista porque la arquitectura es continuidad. Ha diseñado casas icónicas con sello propio como la mansión del fundador del Cirque du Soleil, Guy Laliberte, el complejo residencial La Savina en Cala Tarida, Can Baladre, Can Trull, Can Rota den Pere y Casa Yelle, entre otros.

La entrega de los premios a Patricia Urquiola y Rolf Blakstad se celebra el martes 13 de agosto a las 20.30 horas, en el Club Diario de Ibiza. La entrada es libre hasta completar aforo.