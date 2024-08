Esta es la discoteca de Ibiza que ha sido cerrada por la Policía

La Policía Local de Sant Antoni procedía el pasado 6 de agosto, por orden del Ayuntamiento, al precinto de un establecimiento que funcionaba como club o discoteca pero que solamente disponía de licencia de restauración.

El Consistorio también ha iniciado un expediente sancionador en materia de actividades por infracción muy grave por "carencia de título habilitante para el ejercicio de la actividad permanente mayor de sala de baile, con equipos acústicos con más de 80 decibelios y riesgo para el medio ambiente y la ciudadanía, según la Ley 7/2013, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con una propuesta de sanción económica de 60.000 euros".

Además, los agentes constataron que el sonido "trascendía al exterior del local y que la actividad no se adecuaba a la normativa, ya que no disponían de proyecto acústico ni limitador in situ, lo que supone un riesgo grave tanto para los usuarios de la misma como para los vecinos de la zona y su derecho al descanso". Tampoco se estaba desarrollando la actividad de restaurante, "estando la cocina inoperativa".

23 años abierta

La discoteca en cuestión, Underground Ibiza, está ubicada en el municipio de Sant Rafel y el pasado mes celebró su 23 aniversario. Según publica Hit Channel, el club solo habría tres noches a la semana (jueves, viernes y sábados) en verano y apenas hacía publicidad de sus fiestas, aunque sí que disponía de un amplio público que acudía a las sesiones de sus dj.

En respuesta al cierre, Ibiza Underground compartió una serie de actualizaciones en Instagram, en las que expresaba su incertidumbre sobre si podrán reabrir y cuándo.

En una historia en sus redes sociales, el club informaba del cierre, publicada el pasado martes: "La policía acaba de cerrar el club sin previo aviso, por lo que el evento de esta noche queda cancelado. Os mantendremos informados de cualquier novedad".

En otro post publicado en Instagram ayer, 8 de agosto, Ibiza Underground aseguraba: "Todavía no tenemos novedades que compartir con vosotros. Por ahora no sabemos cuándo y si podremos reabrir".

"Estamos intentando encontrar una manera y esperamos tener éxito", continúa la publicación, acompañada del siguiente texto: "El recinto está cerrado hasta nuevo aviso. Estamos trabajando para resolver este problema lo antes posible".