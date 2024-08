Santa Eulària pone grúa, trasteros, fianzas y vales

Alrededor de una veintena de personas se concentraron ayer en Can Rova a primeras horas de la mañana para, según figuraba en la orden judicial de lanzamiento, poder recuperar cerca de una treintena de vehículos que no pudieron sacar de allí cuando fueron desalojados hace una semana, el miércoles 31 de julio. Primero debían demostrar que esas caravanas, motocicletas, turismos o furgonetas eran de su propiedad, pero, además, si querían salir de la finca conduciéndolos, debían tener en vigor el seguro de accidentes y la ITV. En caso contrario, la única manera de extraer de allí esas pertenencias móviles era por medio de una grúa.

Y no cualquiera: una agente de la Policía Local avisó de que la grúa que el Ayuntamiento de Santa Eulària puso (gratis) a disposición de los exresidentes de ese poblado chabolista sólo cargaría aquellos que tuvieran el seguro en regla. Cinco personas requirieron sus servicios, pero la grúa no realizó ningún traslado a lo largo de la jornada porque ninguno de los turismos contaba con seguro.

Aunque la retirada de vehículos tendría que haber comenzado a las 10 horas y acabado a las 14 horas (para dar luego comienzo a la recogida de pertenencias personales, que dado el retraso acumulado se ha postergado para el viernes), sólo empezaron a entrar los propietarios de los vehículos en el recinto una hora y media más tarde. Y a cuentagotas. La propiedad abría y cerraba con llave (cuando la encontraron) la barrera de entrada cada vez que entraba o salía alguien.

Hasta mediodía había apuntadas 20 personas para recuperar sus vehículos (si bien no todas accedieron a inscribirse en ese listado), de los que había dos casas rodantes (de gran tamaño), 12 caravanas, siete turismos, un camión, una ‘furgoneta caseta’ y cinco contenedores. No son, ni mucho menos, todos los que hay esparcidos a lo largo de esa especie de fabela, en cuya superficie yacen varados decenas de turismos y motocicletas que o están averiados, o sólo les queda ya el chasis, o carecen de matrícula, o son carne de chatarrería. Algunos exresidentes calculan que podría haber un centenar en esas condiciones. Sólo desde la verja que da acceso a la autovía se podían observar cuatro automóviles destartalados y varias motos en pésimas condiciones; en la parte posterior, la que da a al calle Río Orinoco, no son pocos los esqueletos de autos desperdigados que se aprecian desde el muro colindante.

Muchos de los que intentaron recuperar sus automóviles tuvieron que renunciar por carecer de seguro, ITV o de una grúa que los retirara. Buena parte no disponía de seguro, lo que dio lugar a algunas situaciones surrealistas en el ya caótico proceso. Por ejemplo, un hombre acudió a recoger su enorme caravana con un monovolumen que una agente de la Policía Local de Santa Eulària descubrió que no disponía de ese requisito indispensable para salir de allí sobre cuatro ruedas. La policía advirtió a su conductor que el coche que acababa de meter en Can Rova, tras la verja, se quedaba allí… A no ser que pagara el seguro, lo que logró el hombre una hora después a través de su móvil. Según contó, le habían prestado el turismo: «Yo no sabía nada», dijo. Otro ejemplo del caos y la improvisación tuvo lugar cuando un hombre salió corriendo de Can Rova para comprar una llave inglesa en el ‘chino’ cercano: la necesitaba para desmontar una pieza. Había ido allí sin herramientas.

La primera caravana abandonó la finca chabolista a las 12.40 horas por la puerta que da a la calle Río Orinoco. Los vigilantes cerraban ese acceso con una gruesa cadena cada vez que salía por allí un vehículo. Uno de ellos, una larguísima caravana, golpeó el muro de la salida, rompiendo parte de la zona trasera derecha del chasis.

Mientras tanto, muchos de los desalojados ya se han mudado a un terreno situado a sólo 100 metros, junto a la rotonda de acceso al polígono de Can Negre y a un gran bazar. Allí ya han desbrozado algunas zonas y han colocado, bajo los algarrobos, telas y lonas para resguardarse, en lo posible, de las inclemencias y de la humedad. En el nuevo asentamiento, al que ya han trasladado sus maletas y pertenencias, emergen ya varias carpas, chozas y tiendas improvisadas. De momento hay una treintena de personas (unas cinco familias de entre cuatro y siete componentes) sobreviviendo allí, pero a tenor de algunos comentarios, es probable que su población aumente considerablemente en las próximas jornadas. Incluso ayer fue introducido un habitáculo rodante con forma de contenedor en ese terreno, de aproximadamente una hectárea.

En los aledaños de Can Rova, hasta ayer miércoles durmieron en la calle, sobre colchones y dentro de sus vehículos, unas 40 personas, aseguran los afectados. La propiedad del terreno donde residían hasta hace una semana les proporciona agua mediante una manguera, que han colocado en alto, sobre la verja, para que les sirva de miserable ducha, tapada en sus laterales por un trozo de lona azul. Allí se asean, entre nubes de moscas, niños, adultos y ancianos, hombres y mujeres.

Durante la retirada de vehículos llevada a cabo ayer, afloraron las desavenencias entre algunos de los desalojados, que se insultaron, increparon, se acusaron hasta de robar sus pertenencias e incluso amagaron con llegar a las manos, hasta que una guardia civil puso paz y orden. Hay varios grupos heterogéneos cuya convivencia resulta compleja pues cada uno tiene intereses diferentes.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària señalaron ayer, en respuesta a los comentarios realizados el martes por el abogado de los desalojados, David Fechenbach, que nunca «ha mercantilizado ni ha tratado de sacar rédito en ningún momento del sufrimiento o de las ayudas» que ha ofrecido a los residentes en Can Rova: «Con esta misma premisa se mantuvo con absoluta discreción las ayudas ofrecidas en la reunión que mantuvieron ayer [por el martes] los portavoces y el abogado de una pequeña parte de toda la gente que pernoctaba en el camping ilegal». Los responsables políticos y el personal técnico de Santa Eulària «se comprometieron a poner a disposición una grúa para retirar los coches que, pese a estar matriculados no se pusieran en marcha y poder sacarlos del terreno; a contratar un trastero para la guardia y custodia de los enseres de los desalojados; a hablar con Sa Jovería y Cáritas para reforzar el servicio de duchas y lavandería; a coordinar con Cáritas el impulso del comedor social; dar vales de comida para las familias según las necesidades de cada núcleo (supermercado o preparada), e interceder con las empresas que están dando trabajo a los desalojados para que pueda facilitarles un alojamiento en su lugar de trabajo y atención psicológica para los menores en la oficina de es Puig d’en Valls». El mismo martes, el Ayuntamiento pagó «otra fianza a una familia para ayudarla a acceder a una vivienda». Además, a la oficina de Puig d’en Valls donde hay hay dos educadoras y una trabajadora social, acudió otra persona para solicitar un billete que la permitiera regresar a su lugar de origen, detallan desde el Consistorio, desde donde apuntan que el trastero, al contrario de lo que aseguró el abogado de los afectados, «fue contratado y buscado» por el propio Ayuntamiento porque la empresa que ofrecieron inicialmente los desalojados de Can Rova no parecía solvente a los técnicos municipales.

