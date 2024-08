El PSOE pide a los consellers de Sa Unió que vuelvan a ocupar sus cargos

Los socialistas de Formentera quieren que los seis consellers de Sa Unió que dimitieron el pasado mes de junio «actúen con responsabilidad» y vuelvan a ocupar las consellerias que dejaron en manos del presidente del Consell, Llorenç Córdoba, para «solucionar la absoluta falta de transparencia en la que se ha sumido la institución», según señaló ayer la agrupación política en un comunicado.

Esta «falta de transparencia» en el funcionamiento de la institución de la isla se habría visto agravada «al otorgarse el presidente Córdoba plenos poderes», abunda la nota de los socialistas.

Además, y en respuesta al mensaje lanzado el pasado viernes por Sa Unió solicitando a Gent per Formentera (GxF) y PSOE la reactivación de las negociaciones «sin líneas rojas» para presentar una moción de censura contra el presidente, los socialistas parecen estar dispuestos a considerar la propuesta, supeditada de manera «imprescindible» a conocer previamente «las conclusiones de la comisión del código ético» del Consell «y que se asuman las responsabilidades políticas que se correspondan».

En este sentido, el comunicado destaca la necesidad de que «la compatibilidad de Javi Serra como conseller quede definida con un informe concluyente». Esta exigencia hace referencia a la duda que sembró Llorenç Córdoba, el pasado 4 de julio, cuando aseguró: «Hay un conseller con una incompatibilidad total desde hace 12 meses, tiene una empresa que contrata con el Estado, de la que tiene un 22,5% y la oposición no ha dicho ni pío», señalando por su nombre a Javier Serra, presidente de Compromís.

Modificaciones legislativas

Para finalizar, el PSIB-PSOE asegura que continuará trabajando «para que se articulen las modificaciones legislativas necesarias para que el presidente del Consell de Formentera tenga que presentarse a una cuestión de confianza, si no es capaz de conformar una Junta de Gobierno o nombrar vicepresidentes, como sucede actualmente». Esta modificación, «se tiene que plantear en la Ley de Consells y debe ser incluida en el Reglamento Orgánico del Consell y resulta necesaria para garantizar la estabilidad presente y futura de la institución», concluye la nota.

Por su parte, el portavoz de Sa Unió, José Manuel Alcaraz, en respuesta al grupo socialista, asegura: «Responsabilidad es trabajar para articular una moción de censura que acabe con esta situación lo antes posible, no obligarnos a volver a un gobierno con un presidente que ha perdido toda nuestra confianza».

«En todo caso, agradecemos el paso que ahora dan y tendemos la mano para llegar a acuerdos con ellos. Hay que recordar que hace un mes ponían líneas rojas para llegar a acuerdos con la coalición al completo», recuerda Alcaraz, quien insiste en que «el principal responsable de la crisis es Llorenç Córdoba y es él quien debe dar un paso atrás o someterse a una cuestión de confianza».

Para concluir, y en relación a las dudas sobre la compatibilidad del conseller Javi Serra, el portavoz de la coalición conservadora indica que «en este tema estamos totalmente tranquilos».

En cuanto al presidente del Consell, cuestionado sobre el contenido de la nota del PSOE, «celebra» que «por fin empiece a imperar el sentido común y que los partidos se den cuenta de que hay que respetar lo que dijeron las urnas». Aunque añade: «Al contrario de lo que dice el PSOE, falta de transparencia no ha habido en ningún momento y prueba de ello son las casi 50 preguntas que han hecho al presidente en los dos últimos plenos, y se han respondido todas. Más transparencia imposible». El presidente termina su comunicado: «Si ha habido falta de órganos [de gobierno] no es porque el presidente no haya estado trabajando, ha sido por la dejadez de funciones de los consellers de Sa Unió, que abandonaron sus cargos. Ojalá los consellers hagan más caso al PSOE que al PP y vuelvan a trabajar».