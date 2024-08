Precintado un restaurante de Sant Rafel que abría como sala de fiestas

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha precintado un establecimiento ubicado en Sant Rafel como medida cautelar al abrir como sala de fiestas cuando únicamente tiene licencia de restauración.

Los agentes de la Policía Local realizaron una inspección a finales del pasado mes de junio junto a un inspector de Actividades tras recibir quejas vecinales, en la que comprobaron que se estaba desarrollando una "actividad de sala de fiestas sin disponer del título habilitante para el ejercicio de esta actividad" y que se estaba llevando a cabo en un terreno "calificado como no urbanizable".

Además, constataron que el sonido "trascendía al exterior del local y que la actividad no se adecuaba a la normativa, ya que no disponían de proyecto acústico ni limitador in situ, lo que supone un riesgo grave tanto para los usuarios de la misma como para los vecinos de la zona y su derecho al descanso". Tampoco se estaba desarrollando la actividad de restaurante, "estando la cocina inoperativa".

El Ayuntamiento inició entonces un expediente sancionador por las diferentes irregularidades detectadas. El pasado 31 de julio se notificó electrónicamente al propietario la resolución del expediente y, el martes, la Policía Local precintó el local.

El Ayuntamiento también ha iniciado un expediente sancionador en materia de actividades por infracción muy grave por "carencia de título habilitante para el ejercicio de la actividad permanente mayor de sala de baile, con equipos acústicos con más de 80 decibelios y riesgo para el medio ambiente y la ciudadanía, según la Ley 7/2013, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con una propuesta de sanción económica de 60.000 euros".