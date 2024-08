«Todo el movimiento de droga de sa Penya estaba trasladándose al núcleo chabolista del Rustic»

El poblado chabolista que se creó en el antiguo hotel Rustic de Vila, desalojado a principios de mayo, se había convertido en el principal punto de la ciudad donde se trapicheaba con droga desbancando al barrio de sa Penya como núcleo de venta. «Hubo un momento en que prácticamente toda la actividad de droga que había en sa Penya se había trasladado allí [al Rustic]», explica el inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDyCO) de la Policía Nacional de Ibiza, que prefiere no identificarse por seguridad.

Sin embargo, los movimientos de estupefacientes no han cesado en el conflictivo barrio ubicado a las faldas de la muralla. Más conflictivo por la «difícil convivencia que hay en su interior», problemas que han llegado a la comisaría a través de la asociación de vecinos.

El entramado de callejuelas que conforman sa Penya alberga un número de narcopisos cuya cifra [que desde el cuerpo de seguridad no proporcionan] «sorprendería». Por ese laberinto, transitan chivatos, toxicómanos y agentes que bien viven allí (lo que ven como un «experimento sociológico»), bien investigan cubiertos con pasamontañas para evitar ser reconocidos.

«Esa estructura: las calles tan estrechas, las subidas y bajadas... hacen que vigilar sea muy complicado, es pisarlo y ya saben [los delincuentes] que acaba de entrar la policía», comenta el agente, «es un plus a su favor», añade.

Aún así, desde la UDyCO tienen en marcha varias investigaciones en el barrio y han llevado a cabo varias operaciones de entrada y registro en domicilios. Durante ellos, cuando se hacía el cordón policial, se vivían momentos de tensión, «aunque nunca se ha llegado a las manos», asegura.

«Antes, (hace varios años) cada casa era un punto de venta, pero ahora la actividad ha bajado mucho», apunta el jefe de la unidad especializada. El cambio se ha vivido, sobre todo, durante los últimos dos años, desde que el Ayuntamiento de Ibiza adquiriera varias viviendas en las que residen policías nacionales y también, desde que el empresario neerlandés Bernardus Van Maaren ha comprado más de veinte casas en el barrio.

La venta de sustancias, sin embargo, no ha remitido, sino que «se ha movido a otros lados». «En sa Penya no se venden tampoco grandes cantidades, no es lo normal encontrar un alijo o un kilo, por ejemplo», explica el jefe de la UDyCO. Las incautaciones, en cambio, son pequeñas, de entre cien y cientocincuenta gramos. «Los habitantes de sa Penya lo utilizan como medio de vida, pero los clanes no tienen estructura y nivel adquisitivo para mover grandes cantidades», afirma.

Picos de delincuencia

Estos clanes familiares y grupos dedicados a la venta al menudeo cuentan, eso sí, con chivatos (a los que pagan normalmente con drogas) para que enseguida que detecten presencia policial lo comuniquen.

Los politoxicómanos son los principales clientes de los que hacen negocio. «Quizá también algún cocainómano esporádico que algún día puntual no pueda contactar con su camello ese día, pues también se acerca, pero no es lo habitual», afirma el inspector jefe.

El policía estima que alrededor del 95% de consumidores que recurren a la venta de sa Penya son personas con «serios problemas de adicción» a los que de vez en cuando, si se les registra y encuentra alguna sustancia, se les levanta un acta administrativa.

Aunque la presencia del consumidor en el barrio no provoca, normalmente, que haya delincuencia, a veces sí que se producen peleas. Hace unos meses, además, un grupo de adictos utilizaba un callejón que conectaba con la Marina para robar en los negocios de esta zona cercana, generando inseguridad entre vecinos y comerciantes. «Pero yo he visto a turistas pasear tranquilamente y pasar por sitios en los que se está vendiendo sin ningún tipo de problema», añade, «hay, eso sí, picos de delincuencia».

Hace años la situación era mucho peor y los clanes del barrio lanzaban piedras a los visitantes. En ese sentido, la mayor intervención policial que recuerda el inspector fue la ‘Operación Esperanza’, que se realizó a finales de la década de los noventa.

«Se cerraron policialmente todos los accesos al barrio para para la venta y el consumo de drogas», cuenta el inspector, que en ese momento era agente en la Brigada de Seguridad Ciudadana. «Fue un breve periodo en el que los adictos no pudieron ir a pillar», termina.

