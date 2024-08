El desencuentro entre el Ayuntamiento de Santa Eulària y desalojados del asentamiento ilegal de Can Rova, que ha sido desocupado y que ha dejado de nuevo sin un sitio en el que vivir a cientos de personas. Se reunieron durante dos horas este martes pero no llegaron a ningún acuerdo. Los desalojados critican que los responsables políticos no se han comprometido a nada, que no hicieron propuesta concreta alguna y que se limitaron a poner a su disposición sus oficinas de nueve de la mañana a dos de la tarde. Por su parte, desde el Consistorio justifican que toman sus decisiones con base a «criterios técnicos» y que da soluciones «individualizadas» a los afectados. El municipio ya ha pagado el billete de vuelta a sus países a cinco desalojados.

Llama la atención

La autorización por parte del departamento correspondiente del Govern balear de la concesión para su explotación de 126 pozos en Ibiza desde febrero de 2023. La conselleria del Ciclo del Agua ha recibido desde entonces hasta 299 solicitudes en este sentido, de las que aprobó el 42% y sólo 13 son para regadío. Y todo a pesar de que las reservas hídricas de la isla no han superado nunca desde enero de 2023 el 51% de su capacidad.