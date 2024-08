Le Senne confía en que PP y Vox «puedan entenderse» para salvar su cargo

«Espero que las partes puedan entenderse y ser razonables». El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, confía en que PP y Vox se reconcilien en Balears para salvar su cargo. Un mes después de que retiraran su apoyo al Govern y dinamitaran el acuerdo con la presidenta Marga Prohens, los ultraderechistas acercan posturas con un Partido Popular que le sigue tratando como su socio y que mantiene la incógnita respecto a si blindará a Le Senne al frente de la Cámara el próximo 3 de septiembre.

Tras la reunión de la Diputación Permanente celebrada ayer, la segunda máxima autoridad de Balears reconoció que la ruptura del pacto entre ambas formaciones en las islas es diferente al resto de comunidades. «Es verdad que en otras autonomías había gobiernos de coalición, cosa que aquí no sucede, es algo diferente. Espero que las partes puedan entenderse y ser razonables», detalló el ultraconservador, volviendo a remarcar que no tiene intención de dimitir. No obstante, Le Senne tampoco quiso entrar a valorar posibles negociaciones de los partidos.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, admitió que «están a la espera de alguna reflexión por parte del grupo parlamentario de Vox» para cambiar la situación aunque por el momento entienden que, tras las declaraciones de Santiago Abascal , Vox sigue dando por rotos los pactos autonómicos, incluido el de Balears. Sagreras, al igual que Le Senne, también recalcó que la situación en las islas no ha cambiado tanto ya que el Govern de Prohens no incluía a ningún conseller de los ultraderechistas. El portavoz siguió sin aclarar si el PP apoyará la remoción del actual presidente del Parlament el mes que viene.

Asimismo, ayer se aprobó a través de la Diputación Permanente que el pleno para debatir la remoción de Le Senne como presidente de la Cámara se celebre el próximo 3 de septiembre. De esta forma, los grupos parlamentarios decidirán en esta fecha si expulsan al dirigente de Vox de la presidencia de la Cámara balear, tras el escándalo provocado por el destrozo de una fotografía de las Roges del Molinar, asesinadas por el franquismo. Una votación que tendrá lugar apenas unos días antes de comenzar el nuevo curso parlamentario.

Críticas de la oposición

Por otro lado, los partidos de la oposición se mostraron críticos con el PP en relación a que todavía no se hayan pronunciado respecto a la destitución de Le Senne. El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, expresó que el Govern de Marga Prohens «está de vacaciones, con una presidenta que no se posiciona para recuperar la dignidad democrática del Parlament, que se perdió el día en que Le Senne rompió una foto de una víctima del fascismo». Negueruela también se preguntó si el PP está intentando recomponer el pacto con Vox o si dirá que Le Senne debe dimitir.

En el caso de Més per Mallorca, el portavoz Lluís Apesteguia consideró que los hechos protagonizados por Le Senne son «gravísimos» y recalcó que una institución como el Parlament «no puede estar dirigida desde la calle Bambú». n

Suscríbete para seguir leyendo