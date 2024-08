Govern y consells piden ayuda al Estado para atender a menores migrantes

El Govern balear y los cuatro consells insulares escenificaron ayer un frente común para denunciar lo que consideran inacción del Gobierno de España para poner en marcha recursos e infraestructuras de cara a la gestión de la inmigración en las islas, poniendo el foco en los menores y el «sobreesfuerzo» de las instituciones locales en este sentido. Desde el Govern aseguran que no hay una política migratoria de Estado como tal y reclaman una línea de ayudas específica para los autonomías: «Aunque las competencias en tutela de menores son de los consells, la política migratoria es de Madrid». «Desde el Consell de Ibiza hace ya mucho tiempo que hablamos de la problemática que implica la llegada descontrolada, y sin ningún tipo de seguimiento por parte del Gobierno central, de inmigración irregular», en palabras de la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, tras una reunión celebrada en Palma con la consellera balear de Asuntos Sociales, Catalina Cirer; sus homólogos en los consells de Mallorca y Menorca, y el presidente de Formentera, Llorenç Córdoba. El encuentro se celebró para hablar principalmente de los menores extranjeros no acompañados y al salir aseguraron que el objetivo es garantizar una atención adecuada y digna a todas estas personas.

Desde la Delegación del Gobierno recordaron que la competencia en los menores no tutelados es del Govern y que está transferida a los consells, mientras que el Estado tiene competencias en los migrantes adultos. Las mismas fuentes defienden que el Estado está ejerciendo sus competencias, que cuando llegan pateras se hace la gestión correspondiente, se sigue el protocolo y se aplica la Ley de Extranjería. Defienden que hay implicación estatal, también en los momentos puntuales en los que hay más llegadas, y que hay un sistema de atención humanitaria estatal que da respuesta a las personas vulnerables que arriban (no necesariamente en Ibiza y Formentera, puede ser en la península, ya que no tienen un vínculo con estas dos islas). De ahí la importancia de que haya medios para la asistencia de primera atención, un servicio concertado con Cruz Roja, que examina a los migrantes para comprobar su estado de salud y ver qué necesidades tienen. Las personas vulnerables pasan a dicha red asistencial estatal. Explican que, aunque la competencia es autonómica, el Estado se ha ofrecido a hablar y buscar alternativas, pero que al fin y al cabo es el Govern el que tiene la última palabra sobre la acogida a estos menores. También destacan que hay control de fronteras, y que por eso se detectan las llegadas de pateras y se hacen las gestiones pertinentes.

263 migrantes en cuatro días

La semana pasada, en apenas cuatro días, 263 personas (la mayoría de origen magrebí y subsahariano) llegaron en patera a las Pitiusas, de las que siete son menores de edad, por lo que han ingresado en el centro de acogida del Consell de Ibiza. Al menos seis de estos migrantes requirieron atención sanitaria: cinco en el Hospital Can Misses y uno en el centro de salud de Sant Antoni, tal y como recogió este rotativo. «No podemos dar la espalda a los consells ante una previsión que desborda los medios humanos, de infraestructuras y económicos. Nuestro compromiso es colaborar con los consells, establecer un mecanismo de búsqueda de espacios, si fuese posible, para abordar recursos, tanto de primera acogida como de acogida residencial posterior, para menores no acompañados y también adultos y núcleos familiares», expresó Cirer, quien apuntó a que las políticas migratorias las debe fijar Madrid. «El Estado es el que debe establecer qué trabajo se hace en los países de origen y en el control de fronteras, y qué recursos se habilitan para hacer frente a la llegada de estas personas», agregó.

Cirer anunció una línea extraordinaria de ayudas para los consells insulares, «que se encuentran en una situación dramática de falta de espacios y recursos para atender a niños y adolescentes menores no acompañados». La consellera ibicenca Carolina Escandell explicó que los perfiles están cambiando: «Hasta hace unos cuatro o cinco años, la llegada de pateras se componía básicamente de menores extranjeros no acompañados y de adultos varones. Actualmente llegan mujeres embarazadas, padres, madres, núcleos familiares». Y todo ello en «un territorio frontera muy sensible», no únicamente por cuestiones de espacio y territoriales, sino por los medios en recursos humanos, por la crisis habitacional y «una falta de profesionales asistenciales que dificulta la apertura de recursos y el poder dar la atención que corresponde, adecuada a cada perfil».

Los problemas de Formentera

Córdoba, por su parte, afirmó que Formentera no tiene «recursos del Estado como sí que hay en otras islas, como Policía Nacional o juzgados»: «La tramitación de todos los papeles y la acogida tiene que hacerse desde Ibiza. Había una forma de funcionar que ahora mismo se nos desmonta con este incremento de llegadas. Poder recibir a los menores y darles una buena acogida nos está costando mucho, estamos muy desbordados; estamos desbordando los recursos de las otras islas, tanto de Ibiza como de Mallorca». Al mismo tiempo, matiza que «no ha habido ningún menor sin la atención pertinente».

«No se está gestionando la inmigración no regulada y el problema en origen, y que no se nos tiene en cuenta como territorio singular», dijo Escandell. También afirmó que con los menores no hay listas de espera, ya que «llegan, se les tutela y son atendidos exactamente igual que a un menor del circuito de protección tradicional». La gran diferencia entre éste y el circuito de entrada de pateras es «la imprevisibilidad en el cuándo y el cuánto». Expuso que los centros de gestión propia de Ibiza están prácticamente al doble de su capacidad nominal: «Pero se han habilitado los espacios necesarios y ha habido una reorganización interna para dar la atención que toca». Además, hay otros recursos gestionados con entidades del tercer sector.

