El albergue de Cáritas en Ibiza está casi lleno tras el desalojo de Can Rova

El albergue de Cáritas solo contaba con dos habitaciones vacías este miércoles por la mañana, un espacio inaugurado recientemente tras una reforma integral en la que se implicaron empresas de la isla, y que en su corta vida ya ha visto un gran volumen de entrada de personas, ya que acoge tanto a madres e hijos que fueron desalojados el 31 de julio del asentamiento de Can Rova, como a las que han sido derivadas a este servicio por otras casuísticas. Los menores se mueven entre los cuatro y los 16 años de edad.

«De Can Rova hay unas 17 personas entre madres e hijos. En total hay 22 alojándose en esta albergue», detallaba ayer Maite Barchín, trabajadora social del servicio de acogida. Confirma que la gran mayoría de las procedentes de Can Rova son empleadas y que no han sido evaluadas como vulnerables. «Son mujeres que salen a trabajar y que llevan a sus niños a la escuela de verano. Que se encuentren en situación de vulnerabilidad en todo caso tendríamos a dos». Una de ellas está de baja laboral y la otra mujer lleva menos tiempo residiendo en España, por lo que se encuentra en una situación administrativa irregular. El resto tienen los papeles en regla y contrato laboral.

En todo caso, las personas desalojadas del asentamiento en este espacio de Cáritas todavía no han podido encontrar una alternativa habitacional: «Nuestra ayuda es temporal y entendemos que las familias quieren estar juntos. Necesitamos espacios para habitar, necesitamos que haya pisos en alquiler para familias con niños. De ello tienen la capacidad los propietarios que quieran dejar sus pisos en el mercado, con un precio normal y razonable».

En este sentido, la trabajadora social confirma que el hecho de tener menores de edad a su cargo, supone a menudo una dificultad añadida para las familias a la hora de conseguir que les alquilen un inmueble: «Los propietarios también quieren tener unas garantías, que son lógicas y las entiendo, pero cuando hay niños creen que, si se complica la situación y se producen impagos, será más complicado desalojarlos. Este es uno de los motivos. Otro es que se prefiere alquilar turísticamente antes que a familias. La ganancia es mucho mayor».

Al margen de la problemática de Can Rova, el albergue de Cáritas también acoge a una mujer embarazada que está a punto de dar a luz, entre otros casos no relacionados con dicho desahucio. «Fue ella la primera en alojarse en el albergue, después han ido llegando casos uno tras otro», en palabras de Barchín.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, por su parte, explicaron ayer que en la madrugada del miércoles un total de 20 personas (todas adultas) durmieron en el gimnasio del CEIP S’Olivera, otro de los tres espacios que han acogido a parte de los desalojados de Can Rova a través de la gestión de Servicios Sociales. La noche anterior eran 17 personas, de las que cinco habían pedido volver a su país, explican las mismas fuentes municipales. «Había tres personas que esa noche no pernoctaron allí, pero que habían dejado cosas personales y volvieron al día siguiente».

Este gimnasio llegó a albergar la semana pasada hasta 29 personas, por lo que varias han ido abandonando el colegio.

«También se ha pagado la entrada a tres familias para una vivienda en la isla: una antes del desahucio, otra el mismo día y una tercera este martes», añade el Consistorio. Finalmente, el centro de baja exigencia de Sa Joveria acoge a tres personas.

En los tres casos, el objetivo es que sean alojamientos temporales durante el tiempo que estas personas encuentren un plan B.

Desde Cáritas explicaron la semana pasada que, al margen de Can Rova, reciben gente a diario que busca un sitio en el que vivir.

