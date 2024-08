Vivienda en Ibiza: No es fácil ser vulnerable

A las puertas del Consistorio, soportando un calor asfixiante, se concentraron ayer unos 30 afectados por el desahucio de Can Rova (incluidos cinco menores, dos de ellos bebés), entre los cuales se encontraban Cristian y Renzo, paraguayos y trabajadores de la construcción que perdieron su empleo por faltar el día del desalojo, aseguran ambos. Cristian hizo ayer una petición: que les proporcionen un lavabo portátil a quienes pernoctan en la calle, frente a Can Rova. «Tenemos una ducha, de momento, pero sin aseo. Estamos haciendo nuestras necesidades en el monte. Allí hay mujeres, hay niños. Tengan piedad de nosotros, no somos ladrones, somos trabajadores», comentó.

Los nulos resultados del encuentro celebrado con la alcaldesa hicieron mella en la moral de los concentrados, a los que el Consistorio reiteró que estudiará cada caso de forma individualizada. De manera colectiva, nada. Está dispuesto, por ejemplo, a dar ayudas para la fianza de los alquileres, pero tras estudiar si procede o no, siguiendo «criterios técnicos, no políticos».

«No se nos ha realizado ningún informe de vulnerabilidad por parte de Asuntos Sociales»

Y los criterios técnicos, que tasan con claridad quién está o no en situación de vulnerabilidad, chocan con los expuestos en la instancia que ayer presentaron 25 familias ante el Consistorio para recibir su ayuda. Todas ellas alegan que el desalojo las ha dejado en una situación de «extrema vulnerabilidad», pese a lo cual no han recibido «ningún apoyo de las autoridades» del Ayuntamiento, aunque este «tenía pleno conocimiento sobre la situación de Can Rova». «No se nos ha realizado ningún informe de vulnerabilidad por parte de Asuntos Sociales», aseguran en ese texto, idéntico para todos los casos. Es más, afirman que «con anterioridad a ese lanzamiento, ningún profesional de Asuntos Sociales o similar del Ayuntamiento» fue allí para «inspeccionar» su situación particular.

El contenido de esa solicitud (leída por este redactor a la edil, pues lo desconocía) irrita a Antonia Picó, responsable de Acción Social, que sí habló con los medios momentos antes del encuentro en el despacho de la alcaldesa, cuando creía que no se iba a producir esa reunión por incomparecencia del abogado de los afectados: «No entiendo por qué dicen eso. Servicios Sociales ha estado todos los días allí [en Can Rova], va todos los días. Ha habido veces en las que difícilmente han podido entrar. Han tenido momentos difíciles y no siempre se les ha facilitado la tarea. Han vivido momentos muy críticos allí», afirma, al tiempo que indica que se otorgaron los informes de vulnerabilidad a quienes reunían los requisitos: «No todo el mundo puede tener un informe de vulnerabilidad. Pero los que han acudido a Servicios Sociales y son vulnerables, los tienen».

«No todo el mundo puede tener un informe de vulnerabilidad. Pero los que han acudido a Servicios Sociales y son vulnerables, los tienen»

Haberlos haylos: «Si varias familias accedieron a habitaciones [en Cáritas] es porque lograron ese informe de vulnerabilidad. Si no, no podríamos presentar a Intervención esa ayuda económica prestada, pues tiene que ir respaldada con un informe», explica Picó.

Billetes para irse

La concejala también niega que sea el Ayuntamiento el que solicite a los desahuciados que regresen a sus países de procedencia: «Nosotros no les vamos pidiendo que se vayan de Ibiza, sino que hay gente que nos ha dicho que, visto lo visto y dada su situación, quería volver a sus lugares de origen, pues allí tienen una red familiar de apoyo. Esas personas también cuentan con un informe de vulnerabilidad, de lo contrario no podríamos ir pagando billetes a nadie» alegremente.

Picó asegura que no tienen conocimiento de que haya más menores en Can Rova que los que los Servicios Sociales identificaron en su momento: «Los técnicos están todos los días y todas las noches allí. Si alguien conoce que hay más, que nos lo haga saber. No quedará ningún menor desprotegido, es lo primero que se mira».

La responsable de Acción Social señala, además, que «las familias que sí estaban en riesgo de vulnerabilidad, los menores y sus madres, están acogidos entre el centro Nazaret (de Cáritas) y el centro de baja exigencia de sa Joveria, dos servicios con los que el Ayuntamiento también colabora con recursos económicos porque forman parte de la red insular». E insiste en este aspecto: «Tenemos una red insular, en la que están Sa Joveria, Cruz Roja y Cáritas, a la que, anualmente, todos los ayuntamientos y el Consell aportamos una cantidad económica para que funcione. Nosotros no les hemos dado una patada [a los desalojados] para que vayan a otro sitio», subraya visiblemente enojada.

Vulnerabilidad habitacional

Sin embargo, Ana Loaiza, una de las portavoces del colectivo de Can Rova, discrepa. No entiende que muchos de ellos no formen parte de los calificados como vulnerables: «Había 30 plazas ocupadas [en pisos de la red insular] por gente que finalmente ha decidido irse a su país, y cuando esas plazas quedaron libres no se abrieron para la gente que sigue pernoctando en la calle. Cruelmente se les dijo que se tenían que ir [a sus lugares de origen], cuando son personas con contratos laborales que aunque no tienen vulnerabilidad económica, sí la tienen habitacional». Loaiza se queja, asimismo, de que llevan «más de seis días bajo el sol», de que les han robado algunas de sus pertenencias, de que las soluciones que les han planteado hasta ahora «no son viables», y de que «no ha pasado [por Can Rova o por S’Olivera] ni una ambulancia para tomarles siquiera la tensión, o comprobar que no se estén deshidratando».

En la instancia se pide «asistencia municipal de emergencia» que incluya una vivienda provisional, cobertura a todos los afectados para buscar una «alternativa habitacional definitiva», acceso a los servicios básicos...

En la instancia presentada por las 25 familias ante el Consistorio se pide «asistencia municipal de emergencia» que incluya una vivienda provisional, cobertura a todos los afectados para buscar una «alternativa habitacional definitiva», acceso a los servicios básicos de alimentación, ropa, higiene y artículos de primera necesidad, y apoyo psicológico «para manejar el impacto emocional del desalojo». Una madre contaba ayer que su hija habla en sueños de lo sucedido y que su hijo no es el mismo desde que vio a su padre en el suelo inmovilizado por los antidisturbios.

