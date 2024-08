El Satse reclama al Ib-Salut cambios en la oferta de plazas de enfermería

El Sindicato de Enfermería Satse exigió al Ib-Salut cambios en la oferta de plazas del concurso de traslados de enfermeros en las Pitiusas en una asamblea informativa celebrada en la tarde de ayer en el hospital de Can Misses. Los sindicalistas reclaman «unificar criterios entre las distintas islas de las Balears», ya que la cifra de plazas ofertadas de Atención Primaria en Ibiza y Formentera «es muy desigual en comparación con Mallorca».

Ibiza ha sorteado «prácticamente el total de las plazas ofertadas de Atención Primaria», según apuntó la delegada del Satse, Verónica León, que agregó: «Todos esos puestos son para trabajadores interinos que luego no tienen la posibilidad de conseguir una plaza fija. En cambio, en Mallorca hay solo un 40% de puestos sorteados en Atención Primaria y el resto son para personal fijo que las ha conseguido por oposición». León concluyó: «En Ibiza y Formentera debería haber una mayor equidad entre las plazas que se ofrecen para ser fijo en comparación con los interinos».

Jorge Tera, secretario autonómico del Satse, afirmó que tiene «muy claro» que no sería «efectivo realizar una huelga u otra forma de protesta a día de hoy, a causa de la enorme dificultad de reunir a muchos enfermeros en pleno verano». Tera propuso otras medidas de presión con las que estuvieron conformes de manera unánime el resto de los asistentes a la asamblea, que eran cerca de una veintena: «Pienso que la manera más útil de que nos hagan caso y se cumplan nuestras reivindaciones es insistir a diario. Ojalá haya un cambio sorprendente y lleguemos a un acuerdo con el Ib-Salut. En caso contrario redactaremos una carta al equipo directivo recordando nuestras exigencias, ya que considero que no hay únicamente un culpable en esta desagradable situación». El secretario del Satse en Balears agregó: «Como último remedio recurriremos a la vía judicial, a través de un recurso de reposición. Es un proceso muy difícil y largo, aunque si no queda otra, lo haremos».

A pesar de la problemática, los responsables del sindicato reconocieron sentirse «satisfechos por la cifra de plazas ofertadas», aunque Tera matizó: «Deberían ofertarse más plazas para hospitales y menos de Atención Primaria, ya que hay una enorme desigualdad en el número de profesionales entre ambos sectores».