El PSOE critica la «total parálisis» de la mejora de las paradas de bus

El PSOE denunció ayer la «total parálisis» en el que consideran que se encuentra el plan de mejora de 340 paradas de autobús que dependen del Consell Insular. En un comunicado, los socialistas se refieren a la pancarta colocada en la carretera de Ibiza a Sant Josep con el texto ‘Seguimos esperando la marquesina, presidente’. En otros puntos de la isla, según lamentan los socialistas, en vez de paradas hay «sillas de plástico y otros elementos colocados por los usuarios».

El PSOE recuerda que ha denunciado en numerosas ocasiones la «lamentable» situación de las paradas de autobús, y planteado propuestas para resolver la situación, pero «la respuesta del Consell ha sido una serie de anuncios y más anuncios que no se cumplen», critican. Lamentan que, tras más de dos años, el Consell no ha iniciado la redacción del proyecto de adecuación de las paradas. «La única y lamentable realidad es que hoy en día la inmensa mayoría de paradas no cumplen con los mínimos exigidos en relación a la visibilidad, iluminación, accesibilidad, protección del usuario, comodidad, señalización vertical o marquesinas», explican.