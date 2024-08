El Govern autoriza en Ibiza un total de 126 pozos desde febrero de 2023

A pesar de que las reservas hídricas de Ibiza, desde enero de 2023, no han estado en ningún momento por encima del 51% de su capacidad, el Govern balear ha concedido en los últimos 18 meses, es decir desde febrero del año pasado, un total de 126 pozos de las 299 peticiones que ha recibido.

Según los datos facilitados por la conselleria del Cicle de l’Aigua, del total de los pozos que se han autorizado, el 87% son perforadas por geotermia, concretamente 109 pozos que, según mantiene la conselleria, se utilizan para generar energía. Son autorizaciones que solicitan comunidades de vecinos para aclimatar edificios tanto en verano como en invierno. A éstos, se le suman otros 13 pozos que se destinan a regadío y otros 4 a uso doméstico.

Si se echa un vistazo a la evolución de las reservas hídricas de Ibiza de los últimos años, hay que remontarse al mes de abril de 2022 para encontrar unas masas de agua al 61% de capacidad. De hecho, entre noviembre de 2021 y hasta junio del año siguiente, las reservas hídricas oscilaban entre el 58% y el 59% de su capacidad.

Actualmente, estas reservas hídricas se encuentran al 32%, es decir, en situación de prealerta por sequía, según informó el Govern. De hecho, el porcentaje se ha ido reduciendo con el paso de los meses y la falta de lluvias pasando de un 40% en febrero de este año a un 37% en abril, un 36% en mayo y un 35% en junio.

Hay que remontase hasta los meses de febrero, marzo y abril de 2017 para encontrar cifras mucho más optimistas. En esos meses, las reservas hídricas de Ibiza se encontraban al 85%, 82% y 81% de su capacidad, respectivamente.

A las exiguas cifras de las reservas hídricas, se le suma el cierre de uno de los principales pozos ubicado en Sant Miquel y la avería en la bomba de otro localizado en Sant Rafel. Todo junto hace que la situación de servir agua a viviendas ubicadas en rústico esté comprometida. De hecho, uno de los afectados con residencia en el municipio de Sant Joan relató ayer que hasta dentro de dos semanas no podrá contar con el servicio. A pesar de haber registrado un escrito en el Ayuntamiento, este vecino se muestra indignado al ver cómo en su residencia no pueden hacer uso de agua, mientras los hoteles de la zona turística de Sant Joan sí pueden servir a sus clientes: «¿Qué solución tengo? ¿Ir a la puerta del Ayuntamiento con los animales y la ropa sucia? Es lo único que me queda», apuntaba resignado ante la situación.

Se da la circunstancia de que en Sant Llorenç hay una de las masas de agua con excedente de agua. Se trata del pozo denominado es Prat d’en Tanques, que no puede servir agua ya que, según apunta su propietario, el Ayuntamiento de Sant Joan ha restringido el paso de camiones por el camino. «Ojalá a lo largo del mes de agosto se pueda solucionar porque la gente llama muy desesperada y la situación es muy complicada», apuntó.

Señaló que, a pesar de estar en una situación de emergencia, ante las dificultades que presentan otras perforadas, la Administración municipal «no ayuda nada».

El pozo de es Prat d’en Tanques puede extraer 40 toneladas de agua a la hora, además de contar con un depósito de 126.000 litros.

Desde el Consistorio de Sant Joan ayer declinaron hacer declaraciones al respecto.

El Consell de Ibiza, por su parte, aunque no tenga competencias en dicha materia, señaló que están recabando los datos y las cifras de extracción y consumo para determinar las acciones que se deben impulsar para paliar la situación.

