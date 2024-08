Futuro Vegetal: "Si Messi se une a la lucha medioambiental le limpiamos la fachada" de su casa de Ibiza

El movimiento ecologista Futuro Vegetal se ha hecho famoso en todo el mundo a raíz de la acción que llevaron a cabo este martes de madrugada, cuando vandalizaron la casa que Leo Messi tiene en Ibiza, que en ese momento se encontraba vacía.

Los activistas pintaron toda la fachada de la villa, ubicada en Cala Tarida (Sant Josep), con pintura negra y roja y además consiguieron acceder al interior para hacerse fotos con una pancarta en la que se podía leer: 'Help the planet. Eat the rich. Abolish the police' ('Ayuda al planeta. Cómete a los ricos. Abolición de la policía').

Bilbo Basterra, cofundador del colectivo de desobediencia civil y uno de los que participó en la acción contra la casa de Messi, ha hablado con el programa de televisión argentino Todo Noticias (TN), al que explicó que eligieron la mansión de este jugador "porque él es un icono, probablemente el deportista más famoso, y todo lo que se hace en torno a su figura se magnifica muchísimo".

Bassaterra añadió que "las cosas tienen que cambiar, no podemos seguir con un sistema que genera una degradación ambiental tan grande. En Argentina lo saben bien, hay comunidades que no tienen agua potable y se priman los productos agrotóxicos frente a los que pueden ayudar a que haya una soberanía alimentaria para la población. Es un síntoma más de un sistema económico y político que no da para más".

EP

Que Messi se una a la lucha ambientalista

Por último, aclaró que la pintura con la que han pintado la fachada de la villa de Cala Tarida está fabricada a base de agua, por lo que "con una manguera sale", y añadió: "Si Messi está viendo este programa, ahora tiene la oportunidad de sumarse a la lucha por el ambiente".

A la pregunta de una periodista, refiriéndose a la facilidad con la que se puede limpiar la pared manchada, de si serían los activistas quienes la limpiarían, Basterra aseguró entre risas: "Si Messi se une a la lucha medioambiental, se lo limpiamos".