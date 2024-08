El artista Juancho Marqués, en Ibiza: «Hoy en día en la música y en la vida en general hay más diseño que arte»

Juancho Marqués (Sevilla, 1987), figura destacada de la escena urbana española, atiende a Diario de Ibiza durante sus vacaciones en Málaga, a solo tres días de volar a Ibiza para participar en las Festes de la Terra. El artista especialista en fusionar el rap con otros géneros musicales será la estrella de la ‘Nit Jove’, programada el 9 de agosto. Actuará con su banda a partir de las 23 horas en el parque Reina Sofía, en Vila.

Aunque la de este viernes será la primera vez que acuda con su proyecto en solitario, que arrancó en 2016, el rapero y compositor residente en Aranjuez ya ha subido en más de un par de ocasiones a un escenario ibicenco. Lo hizo, cuenta, en la época en la que estaba en Suite Soprano, una de las principales bandas de su generación del hip hop español.

El artista Juancho Marqués, rodeado de público, en una actuación. / DAVID MADRID / TASTE THE FLOOR

¿Qué significa para usted la isla?

Para mí es uno de los lugares más mágicos del mundo que he visitado. Diría, de hecho, que es uno de mis tres sitios favoritos. No en vano la llaman la isla magnética. Al menos yo, desde la primera vez que fui, sentí ese magnetismo porque creo que es una tierra de acogida en la que hay cabida para todo tipo de estilos de vida y de gente de todas partes. Siempre he tenido la sensación de que una vez que la pisas siempre quieres volver y yo lo he hecho un montón de veces, no solo para cantar sino por mi cuenta. Es más, ahora estoy hablando con mis amigos para poder ir en septiembre.

En el repertorio de este viernes, me imagino que no fallará su tema ‘Ibiza’...

Obvio.

¿Cómo será el concierto?

Vamos en formato banda, batería, bajista, dos instrumentistas, el dj y yo. Mis compañeros son de los mejores músicos de España y no solo es mi opinión a juzgar por lo que tengo que luchar para que otros grupos que seguramente cobran más que yo no me los quiten. Son gente muy virtuosa y talentosa que suman mucho al espectáculo. Aparte, también somos amigos y tenemos una sinergia muy guay entre nosotros. Creo que la gente que viene a nuestras actuaciones se lo pasa bien porque intentamos hacer un concierto dinámico para que, independientemente de la edad o de que nos conozca más o menos, lo disfrute y sienta que ha merecido el rato compartido. En la actuación de este viernes intentaremos pasar un poco por todo tipo de emociones con canciones un poco más tranquilas y otras más de bailar y saltar. Además, nos gusta mucho que el público interactúe con nosotros y suele hacerlo porque, por suerte, en general, se sabe los temas.

¿Va a apostar más por su último trabajo, ‘Paraíso 39’, o va a hacer un repaso a su trayectoria musical?

Va a ser un concierto variado. Entiendo que la gente, sobre todo, quiere escuchar las canciones que más conoce, así que trato de cantar un poco de todo. Hago un repaso a toda la trayectoria, incluyendo algunas de las últimas canciones y temas de hace unos pocos años atrás e incluso más antiguos, entre ellos, al menos uno de la etapa de Suite Soprano.

«En mi nuevo álbum, que suena más a rap que trabajos anteriores, me centro en las letras»

¿El público ibicenco podrá escuchar también algo del nuevo trabajo que está a punto de lanzar?

A veces adelanto cosas, pero en este caso concreto creo que no lo haré porque los temas son muy recientes y no me ha dado tiempo a ensayarlos. A lo mejor me vengo arriba e improviso algo a última hora, pero en principio no es la idea. Aparte, me gusta mantener algo la incógnita porque justo después de esto van a empezar a salir cositas. Lo que puedo contar es que va a haber un cambio de estilo.

¿En qué sentido ?

Será una vuelta un poco al origen, centrándome en las letras y con un formato más rap.

¿Quiere decir que va a volver al rap de siempre?

Sí y no. Siento que nunca me he alejado de él, aunque haya gente que piense que sí. Soy un consumidor de todo tipo de música y siempre me ha gustado juntarme con otros estilos musicales y otra gente, que me ayuda y me enseña, sobre todo, con músicos que saben mucho más que yo. Durante estos años acercarme a ellos me ha hecho aprender un montón. Creo que otros álbumes eran más musicales y quizás había menos protagonismo del contenido y, en este caso, le he dado la vuelta. El nuevo trabajo sí que suena más a rap, sobre todo hay más canciones de rap al uso. No deja de haber esa musicalidad porque al final trabajo con la misma gente, pero he intentado que el centro de todo sea el contenido, las letras, más que el hecho de sonar bien. Digamos que lo que he tratado es de que los músicos se adaptasen al contenido y no al revés. En eso ha consistido el cambio.

¿Qué le llevó hace 18 años a decantarse por el rap?

Siempre he tenido la necesidad de expresarme y probablemente sea la escritura y el rap el espacio donde más cómodo me he sentido siempre. Creo que es lo que mejor se me da y con lo que soy más capaz de transmitir cosas a la gente. Si hubiera sabido pintar o hubiera tenido un registro de voz tan amplio como los buenos cantantes a lo mejor no hubiera hecho rap.

¿Considera que la escena de la música urbana ha evolucionado mucho desde que comenzó su carrera en 2006?

Ha evolucionado brutalmente. Al final, como todo en la vida, creo que no hay nada definido, que somos nosotros los que vamos cambiando, tanto creadores como oyentes. También la globalización ha sido determinante a la hora de cambiar estilos, géneros... Me acuerdo de que cuando llegó el reguetón, la gente tenía una visión casi negativa de él y ahora es como el pop. Yo empecé en la época de Myspace, casi con el nacimiento de Twitter y antes de YouTube, o sea, que al final he visto cambiar absolutamente todo y eso nos ha obligado a adaptarnos. Por ejemplo, cuando empecé teníamos que gastarnos dinero en hacer carteles para colgarlos en la calle, hoy lo inviertes en eso y no sirve para absolutamente nada. Así que han cambiando la manera de publicitarse, los estilos, las formas de expresarse...Creo que hay cosas que han sido positivas dentro del cambio y otras que quizás se han ido perdiendo por el camino.

«Prefiero vivir con poco y conforme a lo que creo y quiero que convertirme en alguien que no soy»

¿Qué se ha perdido y se ha ganado con esta evolución tan brutal?

Lo que se ha ganado es que hoy en día hay mucha más facilidad de hacer lo que se quiera. No hay prejuicios a la hora de mezclarse con diferentes estilos musicales y hacer colaboraciones. Eso me parece maravilloso. Se ha ganado también en que hay un montón de mujeres que han salido a la luz y hacen un montón de cosas guapas. ¿Qué se ha perdido? Para mí la principal pérdida es que creo que hoy en día hay más diseño que arte. Cuando haces arte no lo haces buscando un resultado, lo que pretendes es generar interrogantes en los demás, pero ahora muchas veces la música se diseña. En ocasiones quedas con gente para componer y ya te están hablando de hacer el tren de TikTok o de buscar una sincronización con una serie, antes que de crear una buena canción. Yo no entiendo la música así ni la gente que está conmigo tampoco. Comprendo que le pueda pasar a un chaval de 18 o 20 años porque al final tiene esas referencias y quiere poner su nombre en el mapa, pero cuando ya te pasa con cierta edad, me parece más preocupante. Yo dentro de mi desarrollo probablemente haya tenido momentos así, de buscar destacar, pero en el punto de la vida en el que me encuentro lo único que quiero es ser feliz y hacer las cosas que me gustan. Evidentemente intento que esto me dé para vivir, pero prefiero vivir con poco y conforme a lo que creo y quiero que convertirme en alguien que no soy para intentar estar presente en espacios que no me interesan realmente.

Cuando decía esa frase de que hoy en día hay más diseño que arte, ¿se refería solo al rap o al panorama musical en general?

Creo que pasa, en general, en todos los ámbitos de la vida. A lo mejor me late un poco la visión de sociólogo, que es lo que estudié, pero siempre que veo a las personas me pregunto por qué la gente hace lo que hace, cuál es su motivación. Y pienso que lo que les mueve es más una cuestión narcisista, de ego, que el hecho de cuestionarse grandes interrogantes o de generar cosas en los demás. No creo que pase solo en la música, se ve también en el cine y las series, por ejemplo. Seguramente hay cineastas que no pueden hacer los proyectos que les gustaría porque se deben un poco al funcionamiento de la industria.

¿Qué le motivó en su momento a dejar una banda potente como Suite Soprano para comenzar de cero un proyecto personal?

El riesgo que asumí fue mucho, dejé algo que funcionaba para pasar a tocar ante 40 personas otra vez con una edad que ya no tenía mucho margen de error. De hecho estuve a punto de dejar la música en ese momento, pero me planteé la pregunta de que, si tuviera 70 años, qué me diría a mí mismo y pensé que me arrepentiría si no hubiera intentado todo lo posible. A día de hoy me alegro de haberlo hecho. Lo que me motivó, sobre todo, es que tenía la sensación de que en el grupo tenía una inmovilidad artística que no iba a tener si dirigía mi propio proyecto. Luego también influyó el hecho de que ya no vivíamos todos en la misma ciudad, como antes, y los proyectos tardaban mucho en salir y era un poco frustrante. Ocurrió todo de una forma casi natural. De hecho, tuvimos varios intentos de volver, pero me di cuenta de que al final donde iba a estar más cómodo era de esta manera. Renuncié a algo que funcionaba a nivel numérico por intentar ser más feliz aunque fuera más humilde.

Un concierto deJuancho Marqués. / David Madrid /Taste the Floo

Se cumplen diez años del disco ‘Domenica’ y lo han celebrado con una nueva edición. ¿Qué supuso este trabajo para Suite Soprano y para usted?

Supuso un cambio importante para mí y para la gente y es algo que en su momento no veía, quizás porque tengo una percepción un poco pesimista de las cosas y porque soy bastante perfeccionista. En aquella época fue uno de los discos más influyentes de España, también para los creadores que vinieron después. Lo ves, por ejemplo, en la respuesta que ha tenido ahora el público cuando lo hemos reeditado. Nunca habíamos hecho vinilos y vendimos más de 600 en 24 horas.

La semana que viene cumple 37 años. ¿Qué regalo musical le gustaría recibir?

Pues si fuera una colaboración te diría, por ejemplo, que me gustaría trabajar con Baiuca o con Rodrigo Cuevas. También te digo que soy una persona que le gusta más regalar que recibir regalos. Creo que soy un afortunado, no necesito nada más que poder vivir de esto y seguir haciendo lo que hago. He tenido mucha suerte en la vida y ojalá me dure. Poder seguir en esto después de 18 años es un privilegio.

