«Los profesores de religión de las islas sufrieron una discriminación intolerable»

La política educativa que marcó el Govern del Pacte con respecto a la asignatura de religión ha sufrido un duro revés. El TSJB ha salido en defensa de los profesores de religión, que en el año 2016 vieron como sus condiciones laborales sufrían un drástico cambio, y se considera que los docentes sufrieron «una discriminación intolerable e injustificada».

Durante el mandato de Martí March al frente de la Conselleria se aprobó un reglamento para establecer las condiciones del acceso de los profesores de religión católica a la enseñanza pública. Para poder dar clases estos docentes estaban obligados a superar un curso específico que acreditara su formación pedagógica y didáctica. Pero había un problema: este máster no existía por lo que, teóricamente, los profesores no podían entrar a dar clase en los cursos de educación secundaria.

La presencia de los profesores de religión católica en los colegios se venía gestionando a través de un acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. Son profesores que no cuentan con la condición de funcionarios públicos y su contratación suele ser temporal. Cada año firmaban un contrato laboral de trabajo, que terminaba a final de curso.

Sin embargo, durante la época del Pacte, el Ejecutivo quiso establecer unas nuevas condiciones. Debían cumplir los mismos requisitos que el resto de profesores que imparten otras materias. Es decir, tenían que disponer de un máster específico que se exige para poder ejercer la docencia, a pesar de que casi ningún profesor de religión disponía de este curso. Al mismo tiempo, también redujeron el número de horas lectivas de la asignatura de religión.

Existe un reglamento específico que establece que para ejercer la docencia en Balears, tanto en educación secundaria, bachillerato o formación profesional, es necesario tener un título específico que acredite la formación pedagógica y didáctica. Este título específico forma parte de los planes de estudios que se acordaron a nivel nacional en el año 2007. En la normativa se detallan las materias y disciplinas, ya que cada profesor realiza el curso en función de su especialidad. De hecho, existen hasta 63 especialidades distintas, pero entre ellas no figura la asignatura de religión. Por lo tanto, la administración central no ha considerado en ningún momento la necesidad de que estos docentes tengan que disponer obligatoriamente de esta titulación específica.

Un grupo de profesores de religión recurrieron la decisión política del conseller March y acudieron a los tribunales para que este requisito fuera declarado nulo. Los docentes acudieron al abogado Felio Bauzà, catedrático de la UIB, que sostuvo ante los tribunales que no se podía exigir este requisito a los profesores de religión cuando era imposible conseguir esta titulación porque este curso no existía.

El curso no existe

El tribunal confirma en su sentencia que el Govern les estaba imponiendo a los profesores de religión una obligación que no podían cumplir. «Es una titulación inexistente e imposible de obtener», señala el juez. Esta situación, de por si, ya justificaría que el decreto de Educación fuera nulo. Sin embargo, el tribunal lanza una dura acusación al anterior Ejecutivo. Le acusa de someter a los profesores de religión a «una discriminación intolerable e injustificada».

El Govern, para defenderse de esta demanda, quitó importancia al requisito que impuso a estos docentes. Dijo que la exigencia había sido suspendida, por lo que no tenía ningún sentido que los profesores la recurrieran ante los tribunales. Los jueces, sin embargo, entienden que lo importante de la cuestión no es que hasta ahora este requisito no se haya exigido. La sentencia detalla que ahora no se exige, pero en un futuro sí se podría reclamar esta formación a este colectivo, de allí que declare la nulidad del decreto, entre otras cosas, porque este requisito no se puede conseguir al no existir cursillos específicos de religión. n

