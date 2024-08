La sensación de que en Can Rova también había clases sociales que dejan las declaraciones del abogado de los exinquilinos del asentamiento, David Fechenbach. Tras escuchar los relatos de los desalojados, Fechenbach no tiene dudas de que el propietario que alquilaba parcelas del solar en contra de la opinión del resto de propietarios no estaba solo. Según relata, este hombre contaría con la colaboración de algunos de los primeros asentados a la hora de gestionar el ilegal negocio, que le dejaba pingües beneficios. Sorprende, además, que algunas de las víctimas consideren al propietario del solar como un benefactor al que están agradecidos y no como alguien que les cobraba por malvivir y lucrándose a su costa.

Llama la atención

Que Balears sea la comunidad autónoma con menos jóvenes universitarios, algo que se debe, según destaca el decano de la facultad de Educación de la UIB, Miquel Oliver, al contexto de las islas «que no es amigable con el desarrollo científico». La tasa de escolarización universitaria entre los jóvenes de las islas es del 10,8%, muy lejos del 44,8% que registra Madrid, comunidad con la tasa más alta.