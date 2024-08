Los desalojados de Can Rova critican a Santa Eulària por «no comprometerse a nada»

De poco ha servido la reunión que durante dos horas han mantenido este martes el abogado (David Fechenbach) y los portavoces de los desalojados de Can Rova con la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; la edil de Acción Social, Antonia Picó, y técnicos de Servicios Sociales en el edificio consistorial. «No existe ninguna propuesta de solución directa por parte del Consistorio, nada que los vincule. No se han comprometido de manera expresa a realizar absolutamente nada, más que poner a disposición de los afectados sus oficinas, en horario de oficina, que han recordado que es de nueve de la mañana a dos de la tarde», señaló Fechenbach al concluir el encuentro.

Se toparon, aseguró el abogado, frente a un muro cuando solicitaron la elaboración de informes individualizados y colectivos que detallaran sus respectivas situaciones económicas, un análisis de las consecuencias (incluso psicológicas y de salud) que para ellos ha tenido el desalojo, y apoyo y asistencia social de emergencia, tres peticiones expresas que aparecen detalladas en tres folios redactados por su abogado y que, de momento, 25 familias (esperan completar un total de 400 personas en las próximas semanas) rellenaron y presentaron ante las oficinas municipales.

El Consistorio —a través de una nota de prensa, pues no hubo declaraciones posteriores de sus responsables políticos— subrayó que las decisiones tomadas hasta el momento no tienen un cariz político, sino que se basan en «criterios técnicos, los mismos que se llevan años siguiendo en todas las situaciones de emergencia», según la alcaldesa. En ese sentido, insistió en que los Servicios Sociales «estuvieron trabajando durante semanas con las 14 familias que tenían menores a su cargo en el campamento ilegal y que lo sigue haciendo ahora con todas las personas que se catalogan como vulnerables».

El Ayuntamiento, consciente de que en los últimos días ha perdido la batalla del relato, trata de recuperarla centrándose en dos aspectos: por una parte, en distinguir que Can Rova no era un asentamiento, sino un camping ilegal; por otra, que ellos no son los malos de la película, sino que ese papel corresponde a quien se lucró al alquilar parcelas en esa finca. Por ello, reitera que actuará «contra la propiedad por esa actividad irregular», dado el peligro que suponía «para las personas, por el riesgo de incendio y por los riesgos graves contra el medio ambiente que se han producido» allí durante meses: «Estamos ante un conflicto entre particulares, en un desahucio ejecutado por mandato judicial y en un entorno en el que había un riesgo grave e inminente para las personas en el cual, además, no se nos dejaba actuar», se defiende Carmen Ferrer.

Galería: Manifestación de los desalojados de Can Rova en el Ayuntamiento de Santa Eulària / Toni Escobar

La pasada noche del 5 al 6 de agosto, un total de 17 personas durmieron en el gimnasio del colegio S’Olivera, especifica el Consistorio: «Las 29 que comenzaron pernoctando en esta instalación, temporal y de emergencia, se han ido reduciendo al encontrar otras alternativas habitacionales. Además, se ha ayudado a cinco personas con billetes de vuelta a su lugar de origen, tal y como habían solicitado, y se ha pagado la fianza para entrar a vivir en pisos a dos familias», detalla el Ayuntamiento. Ninguno de los que durmieron en S’Olivera fue catalogado como vulnerable. Este albergue provisional concluirá el próximo viernes: «Después se seguirá trabajando con las familias de manera individualizada. Para ello, es necesario que las personas que no estén identificadas se dirijan al departamento de Servicios Sociales», reiteran desde Santa Eulària.

Pelotas fuera

Precisamente, el abogado de los desalojados expuso en la reunión las dificultades alimenticias, sanitarias y habitacionales a las que sus representados se enfrentan: «Pero no dan una solución directa, sino que nos invitan a que todas las familias, de manera individualizada, se acerquen a las oficinas municipales de Puig d’en Valls para que detallen cuál es su situación, pues no todo el mundo tiene la misma problemática».

También pidieron «un generador, agua, comida y un lavabo para aseo» para quienes duermen a las puertas de Can Rova, a la intemperie: «Pero echan la pelota fuera y lo derivan todo a ONG y a Cáritas, que supuestamente dan todos esos servicios, cuando la realidad es otra, pues se está limitando mucho el acceso a servicios y baños y no se les da de comer», según Fechenbach, que amenazó con recurrir a la Justicia si comprueba que el Ayuntamiento no está actuando conforme a ley: «A efectos jurídicos, hay que analizar si el Consistorio está siguiendo los protocolos legalmente establecidos y cumpliendo con sus obligaciones. En caso de que apreciásemos que no es así, iniciaremos los trámites correspondientes contra la Administración». También iniciarán acciones civiles y penales contra quien arrendó «todas las parcelas con las que se lucró a sabiendas de que en algún momento se les iba a lanzar [desahuciar]. Consideramos que esto puede ser un engaño, por lo que iniciaremos las acciones penales al respecto».

Suscríbete para seguir leyendo