El gestor de Can Rova podría haber estado ganando 90.000 euros al mes con los alquileres

¿Cómo llega usted a contactar con los desalojados de Can Rova?

La concejala Guadalupe Nauda [edil de Unidas Podemos en Vila], a la que conozco, me llamó sabiendo que yo estaba en la isla [Fechenbach es de Madrid y a menudo viene a Ibiza por trabajo] para ver si podía echar una mano a las personas que se encontraban en una finca y que habían sido desalojadas. Como ella sabía que [en el despacho] tenemos experiencia en el asunto, me llamó. Empecé a trabajar con ellos el 1 de agosto. Me pidieron ayuda ese día y acudí. Estamos creando una plataforma para ver si podemos iniciar acciones legales. Ahora en el grupo somos unas 60 personas.

¿Qué medidas pueden estudiar contra el propietario que les cobraba por vivir ahí en infraviviendas? Entiendo que además de desahuciarlo puede haber otras consecuencias.

Hay varias vías que estamos estudiando. Una es la vía penal contra esta persona por un posible delito de estafa. Es difícil de encajar, pero posible. A lo mejor también podríamos estudiar un posible delito contra la integridad moral. Hay diferentes formas de intentar enfocarlo. Luego existe la vía civil, donde podemos obtener unos daños y perjuicios por no haberse cumplido los contratos de arrendamiento. ¿Qué problemas vamos a encontrar ahí? La solvencia, porque muchos de los pagos se han hecho en efectivo y a saber cómo podemos conseguir que las familias cobren lo que legalmente les puede corresponder. Luego existe otra fórmula: ver hasta qué punto la administración pública ha cumplido con sus obligaciones.

Habla de incumplimiento del contrato de arrendamiento porque muchos ya habían pagado agosto, ¿no?

Sí. Además, cuando nosotros arrendamos algo para vivir es con una intención de permanencia. Sabiendo, este dueño, que hay un procedimiento abierto desde hace años, en el que hay un lanzamiento pendiente o una serie de resoluciones pendientes, habrá que ver si esos contratos de arrendamiento de vivienda pueden ser nulos y, en consecuencia, se tiene que devolver todo el dinero pagado a los inquilinos. Lo estamos estudiando, porque hay gente que tiene contrato, otros pagaban por bizum, otros en efectivo... Eso puede afectar a la capacidad probatoria que tiene cada una de las familias, dependiendo de su situación.

Una parte importante de los afectados ya sabían que iba a producirse el desahucio e incluso se fueron antes porque habían encontrado un plan B, pero otros decían que no lo sabían. ¿Qué pasó aquí?

Esto siempre es una cuestión muy complicada que los juzgados tienen que enfrentar. Puede haber una notificación, pero es contra la persona desalojada, que fue uno de los hermanos propietarios, más los ‘ignorados ocupantes’. Es decir, ellos no estaban identificados, no han participado en el juicio, no han sido personados. Se pueden colgar carteles, por ejemplo, pero es muy difícil poder garantizar que todo el mundo tenga la notificación correspondiente. Si, con tiempo, hubiésemos podido crear una plataforma de afectados, podríamos haber intentado participar dentro del procedimiento judicial. Evidentemente, ya es muy tarde y es imposible.

Algunos desalojados comentan que ellos tenían la esperanza de que el desahucio se paralizase, al ser plena temporada en Ibiza y con menores de por medio, y que por eso no se marcharon. ¿Esperaban que pudiese aplazarse hasta acabado el verano?

Cuando hay una orden de un juez, de un lanzamiento, es muy raro que esto ocurra. Debe haber una imposibilidad material, física, de realizar el lanzamiento. Sí que se puede suspender, pero teniendo en cuenta que el procedimiento ya estaba muy avanzado, que la Audiencia Provincial había dictado una sentencia y que se estaba ejecutando una orden, la suspensión era muy compleja, porque sobre todo el lanzamiento estaba dictado contra los ‘ignorados ocupantes’. Otra cuestión importante es la de las fechas.

¿A qué se refiere?

El lanzamiento se produjo el 31 de julio y el 1 de agosto comienza un mes inhábil para los juzgados. Como la orden de desalojo viene de un juzgado del ámbito civil, todos los escritos posteriores que nosotros podemos interponer en ese juzgado no se tienen por qué gestionar, proveer, hasta el 2 de septiembre, que es el siguiente día hábil. Por eso hemos tomado la decisión de negociar directamente con la parte contraria [para que los inquilinos pudiesen volver a entrar al asentamiento y recuperar sus pertenencias], algo que luego resultó fructífero, dado que ellos [los abogados de los propietarios que no llevaban a cabo el negocio ilegal y que demandaron al hermano que sí lo hacía] han colaborado en encontrar una solución.

Por lo que cuentan algunos exinquilinos de Can Rova, parece que había gente que de alguna forma trabajaba para el dueño que cobraba. Es fácil suponer que no gestionaba él solo todo ese poblado y que había colaboradores.

Sin duda. Además, cuando yo estaba allí, explicándole a todo el mundo cuál sería el procedimiento de manera totalmente desinteresada, crearon un bulo sobre quién era yo y de dónde había salido. Comenzaron a generar dudas dentro del colectivo.

Los propios compinchados.

Eso es. Y también había algunos que estaban justificando la actuación del propio dueño que les cobraba. Imagino que serán amigos, compañeros o lo que sea. Desconozco la situación real de ese grupo y tampoco conozco a las personas que han podido formar parte de ese entramado para realizar los cobros o que estuviesen trabajando para él. Simplemente he participado en ayudar a que pudiesen volver a acceder a la finca [para recuperar sus cosas].

Estas personas que aparentemente trabajaban para el propietario pirata, ¿vivían allí?

Supongo que sí, por lo que he escuchado. Pero no tengo nada como para acreditar eso.

¿Han podido calcular cuánto se sacaba el gestor del asentamiento?

Los desalojados me han hablado de hasta 90.000 euros al mes. Pero no tengo aún datos exactos. Es lo que me han dicho.

Algunos desalojados cuentan que el gestor del poblado protagonizó episodios de agresividad.

Me han comentado lo mismo, no tengo más conocimiento. He escuchado incluso algunas amenazas que ha vertido en llamadas telefónicas que están grabadas y probablemente iniciemos acciones penales por ello.

Los desahuciados explicaron que había subarriendos de caravanas y chabolas. ¿También se lo han contado a usted?

No tengo noticia sobre eso.

¿Cree que además del dueño desahuciado por sus hermanos había otras personas que se estaban lucrando de ese negocio ilegal?

Por lo que he entendido, y por lo que he estado hablando con la Guardia Civil o la Policía Nacional, eso era un entramado completo. Allí no solamente se arrendaba el solar, sino que había hasta una especie de supermercados dentro de la finca, donde también se llevaban a cabo negocios. Era un negocio redondo, él cobraba un dinero por el arrendamiento, más todo lo que podía sacar por agua o por lo que fuese.

¿Qué otros negocios?

Sé que había supermercados, y a saber todo lo que había ahí. Evidentemente no tengo ninguna prueba sobre si se realizaba algún tipo de actividad ilícita. Puede haber algo, pero no tengo nada acreditado, no lo puedo afirmar.

Los desahuciados aseguran que son gente empleada, con ingresos.

La situación de vulnerabilidad no requiere que no se tenga ningún tipo de ingreso, sino que hay que ver cuánto ingreso tiene la persona, sus gastos, y hasta qué punto puede mantener un nivel de vida adecuado. Una persona que cobre el RAI, la Renta Activa de Inserción, que son 480 euros al mes, pero tiene cinco hijos, evidentemente está en una situación de vulnerabilidad a pesar de que tenga ingresos.

¿Qué se debe hacer para evaluarlo?

En estos casos hay que estudiar de manera pormenorizada e individualizada cada situación, por eso se abre lo que se llama un incidente de vulnerabilidad, porque ahí las familias aportan cuánto ingresan, cuánto gastan y demás. ¿Las personas que estaban en Can Rova eran trabajadores? Sí, de servicios que sirven para que la isla funcione. ¿El problema? Que muchos son extranjeros, no tienen NIE, están en una situación irregular y tienen miedo de que abran expedientes de expulsión y demás.

Estos días se ha dicho que muchos desalojados no habían acudido a Servicios Sociales en parte por el miedo a lo que podría pasar con sus hijos menores de edad y porque hay mucha gente sin papeles.

Hay personas que creen que por acercarse a un ayuntamiento les pueden abrir un expediente de expulsión si se encuentran en situación irregular, pero...

Pero no es así.

No, claro que no, para eso están los servicios sociales, para intentar que haya una coordinación, un equilibrio en la sociedad para los más desfavorecidos, y ellos tienen que intervenir, estudiar la situación que hay. Por eso digo que puede existir una situación de posible responsabilidad patrimonial de la Administración. Hay que ver si ésta de verdad ha aplicado los protocolos adecuados para analizar la situación. Y luego, por otra parte, si tardamos tres o cuatro meses en empadronar en la isla, ¿cuánto tardarían en atender a tantas familias que están en un terreno de manera irregular, en que éstas cojan cita para hablar con asuntos sociales?

¿Y qué tiene que pasar para una privación de tutela?

En un procedimiento de este tipo, hay que centrarse en un principio básico: el interés superior del menor. Para que una persona pueda verse afectada en su guardia custodia o patria potestad, tiene que haber un riesgo de la integridad física o moral de los menores. Esto hay que ponerlo sobre una balanza: ¿Qué es mejor? ¿Vivir con tus padres en una situación sentimental y emocional positiva o quitarles los hijos y meterlos en la comunidad autónoma correspondiente? Tienen que darse situaciones muy graves para que asuntos sociales tome la decisión de retirar a menores. Deben estar en peligro por malnutrición o porque los progenitores no tienen la capacidad suficiente de cuidarlos debido a que son drogadictos, alcohólicos y demás. Tienen que estar en una situación de riesgo absoluto contra su integridad física y moral. En ese caso sí puede darse esto, pero no por el mero hecho de pedir ayuda a asuntos sociales.

¿No por el hecho de vivir en una caravana?

Ni en una curva. Si los menores se encuentran bien, revisados, con buena salud, van al médico, están bien nutridos y su integridad física y moral está en una situación buena...

El Ayuntamiento de Santa Eulària explicó que, al menos entre los 29 adultos que fueron realojados en el colegio S’Olivera, no había nadie catalogado como vulnerable, ya que viven un problema habitacional pero, al parecer, no económico. ¿La vivienda tendría que ser un tema central a la hora de evaluar si alguien es vulnerable o no?

Eso es. Alguien que esté ganando 800 euros en esta isla puede estar perfectamente en una situación de vulnerabilidad porque ni siquiera se puede permitir una habitación. Que no haya un certificado no significa que no estén en una situación así, sino que simplemente no lo han pedido, no han sido notificados o no se ha estudiado la posibilidad de que esas personas ni siquiera conocían el procedimiento judicial, no han consultado a un abogado, no saben qué derechos tienen y por eso no han solicitado ese informe o un incidente de vulnerabilidad. A lo mejor una de las cosas que podría haber hecho asuntos sociales es designar —por ejemplo a través del Colegio de Abogados— unos servicios de orientación jurídica para estas personas, para que sepan qué derechos tienen y cómo pueden actuar. El problema, muchas veces, es el desconocimiento y el miedo. Las personas sin papeles a menudo creen que no tienen derecho de acudir a los tribunales, algo que no es cierto. Ellos tienen derechos. Con esta situación administrativa, la Policía Nacional en su momento podría abrir un expediente de expulsión o no, pero tienen derecho de acudir a los tribunales e iniciar incidentes de vulnerabilidad.

¿Quienes vivían en el poblado Can Rova residen todo el año en la isla o venían a hacer la temporada?

Había de todo, por lo visto.

¿Hay una parte que elige estar en un asentamiento como modo de vida? ¿O es una minoría?

Es una minoría, creo yo. Pienso que todo el mundo, si se lo pudiese permitir, tendría su propio piso, residencia o apartamento. ¿Que igual hay una persona cuyo modo de vida sea este? Evidentemente, pero no tengo conocimiento de ello.

