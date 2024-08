Ses Salines, un bazar en la arena de Ibiza

Augustine deja sus pareos sobre la cuerda de la pasarela que va del Hostal Marysal a la playa de ses Salines. Es temprano. A las diez de la mañana están en la playa los más madrugadores, muchos de ellos residentes, que vienen a darse un chapuzón y se recogerán antes del mediodía. No son su target. Su público objetivo suele ser extranjero y empezará a llegar pasadas las 10.30. Otro hombre que, como él, lleva una decena de pareos y sendas sombrillas, le ofrece un vaso de cartón, seguramente café.

La jornada en el bazar de ses Salines está en fase de preparación. Decenas de hombres y mujeres se preparan para pasear de punta a punta de la playa ofreciendo sus mercancías y servicios: pareos, sombreros, gafas, sombrillas, juguetes, servicios de peluquería, bebidas, bocadillos... Acabarán entre las seis y las siete de la tarde. Servicio a domicilio, es decir, a pie de toalla. Sin contrato, pero también sin impuestos. La ganancia para la mayoría es escasa.

"¿Qué tal, my friend?", saluda Augustine al periodista que firma esta información, intuyendo una posible venta. Tras hablar unos instantes del calor que hace y viendo la posibilidad de tener un poco de conversación, se suelta y empieza a contar que está siendo un año raro. Que hay días de muchas ventas, pero también otros en los que ha visto a compañeros volver llorando porque no han ganado nada: "Y te tienes que aguantar, es la vida".

Augustine es de Senegal, pero vive en Valencia. Viene a Eivissa "a hacer la temporada". Cuenta que su modo de vida es duro. Trabaja todos los días desde la mañana hasta el atardecer.

Sabe que siempre hay alguien que necesita alguna de sus mercancías, "el calor sube más, más, más y muchos vienen sin sombrilla, entonces te piden una". La pueden alquilar o comprar. El alquiler son 10 euros, la compra 15. Todo negociable. Los pareos cuestan 25 euros, pero muchos compañeros los ofrecen a 20.

¿Cuánto se suele ganar? "Depende, si hay mucha gente se pueden vender seis o siete sombrillas y algún pareo". Eso serían unos 120 a 150 euros. "No, son 40 o 50 euros", corrige. A las ganancias hay que restarle los costes, porque la mercancía no es gratis. "Ayer, en todo el día gané 18 euros", apunta. Dice que eso pasa en muchas jornadas este año. "Antes era mejor", afirma Augustine, que lleva ocho años haciendo su particular temporada en Eivissa.

Inicio de la jornada

Pasan de las 10.30 y todos los vendedores ambulantes se empiezan a desplegar por la playa. Algunos rezagados todavía están con el almuerzo. Plantan una de las sombrillas que posteriormente intentarán vender y se sientan a tomar un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Augustine saca de encima de un panel informativo un rollo de bolsas de basura y cuelga una de los paneles de cañas que limitan el acceso a las dunas. De vez en cuando pasa algún vendedor ambulante a dejar basura.

Un grupo de mujeres empieza a recorrer la playa. Van cubiertas de pies a cabeza: pantalones largos o leggings, provienen de países africanos donde la religión mayoritaria es la musulmana. Van tocadas con pamelas y llevan una ristra de pulseras en la mano, una bolsa de rafia de las que venden los supermercados y un cartón plastificado.

Una mujer ofrece peinados a los bañistas / Marcelo Sastre

"Ciao babies, do you want a massage?" ("Hola, guapas. ¿Queréis un masaje?"), ofrece una de las mujeres a un grupo de tres chicas mientras les muestra su cartón de servicios. Por un lado hay un catálogo de intrincados peinados a base de trenzas pegadas al cuero cabelludo. Por el otro, lo que parece una lección de anatomía: manos y pies con la musculatura al descubierto y dos figuras del cuerpo entero, también desolladas, vistas por delante y por detrás.

Otra de ellas lleva el muestrario de cartón a lo grande: enorme, del ancho de su muslo, que se desdobla y alcanza casi el metro. Los rostros de las modelos de peinados casi se ven a tamaño natural. El coste de una oferta tan visible es la incomodidad, con el cartón en una mano y una silla plegable en la otra se le hace larga la jornada.

Casi todos los comerciantes sin autorización son africanos, pero no son los únicos. También hay un pequeño grupo de españoles (se les distingue por el acento) que ofrecen bebidas, pinchos de fruta y bocadillos que plantean serias dudas respecto a las medidas de seguridad alimentaria. Ya el hecho de trajinarlos de acá para allá por una playa de arena plantea la posibilidad de que al cliente le toque jamón york o piña extra crujiente.

También empieza a mostrar su género una chica que deja una enorme saca en el suelo. Se pone un vestido tras otro y desfila por la playa, luciéndolos, a la espera de clientes.

Junto a la torre de los socorristas, alguien ha extendido cuatro pareos sobre los que hay expuestos gorros, más pareos doblados y camisetas. Hay muestrarios casi en cada salida de la playa, la misma estrategia que en el aeropuerto: el producto en las narices.

En efectivo o con tarjeta

Vini recorre la playa mostrando uno de sus pareos. Parece un torero sujetando el capote con una lagartija y las letras ‘Ibiza’ estampadas.

"Es algodón", dice, mientras lo ofrece al tacto. Explica que se los compra a un mayorista. Hay varios en la isla. Traen contenedores de India o de China con todo tipo de mercancías. El letrero ‘Ibiza’ se pide, como se podría solicitar que pusiera ‘Cuenca’.

Los pareos cuestan entre 12 y 16 euros, depende del mayorista. "Se gana poco, pero si vendemos mucho se puede ganar algo. Lo malo es no vender", confiesa. Si negocia y gana un euro "ya es algo". Sabe que no es el mejor negocio, "pero es lo que hay, sin papeles no se puede trabajar", lamenta, "mientras no hagas nada malo...", añade.

Un vendedor ambulante despliega uno de los pareos que ofrece. / Marcelo Sastre

Dice que sus compañeros que venden bebida "ganan más, pero sufriendo". Llevan una nevera portátil en cada mano: una rígida para hielos y otra blanda para las bebidas. Todos tienen una bayeta o un trapo para coger el asa de la nevera de tela. Con tanto peso es doloroso sujetarla durante mucho rato.

Vini vive en un piso con otros compañeros, todos senegaleses. La vivienda está cerca de la estación de autobuses, lo que les facilita mucho el traslado hasta la playacada mañana. Cuenta que casi todos los que viven con él residen en Madrid de octubre a mayo. Igual que Augustine, viene a Eivissa en verano para hacer la temporada. Ya son seis años con ese modo de vida. Con lo que gana le da para vivir y para enviar un poco de dinero cada mes a su madre y a sus hermanos, que están en Senegal.

Se suma a la conversación otro vendedor ambulante de los de pareos y sombrillas. Cuenta que él viene de Argentina: "Voy de verano a verano". Allí hace lo mismo que en España: dedicarse al comercio sin licencia.

Preguntado por si tiene más variedad de colores, indica que esos son los pareos que ha traído para el día. "En casa tengo más", apunta. Y es que en casa acumula la cantidad suficiente para las ventas de un mes o mes y medio. ¿Después qué? "El mayorista va trayendo y nosotros le vamos pidiendo", responde. Sigue su ruta y logra el interés de unos bañistas. No tienen efectivo. "No hay problema, puedo cobrar con tarjeta". La venta ambulante ya está a otro nivel.

