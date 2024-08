No hay previstas más instalaciones para desalojados de Can Rova

Por el momento no está previsto habilitar otro espacio para acoger a los desalojados del asentamiento ilegal de Can Rova, según explicaron el sábado desde el Ayuntamiento de Santa Eulària. A través de la gestión de los Servicios Sociales se reubicó a algunos en diferentes instalaciones: el Centro de Acogida Natzaret de Cáritas, el Centro de Baja Exigencia de sa Joveria y el polideportivo del colegio S’Olivera. Este centro educativo acogió al mayor número de personas realojadas por la Administración tras el desahucio. En un principio eran 20, aunque la cifra se ha ido incrementando hasta las 29 personas aproximadamente, todas ellas adultas. No hay más plazas disponibles en este polideportivo, que el Consistorio plantea como un alojamiento temporal, hasta que se encuentren otras alternativas.

Según el recuento que están realizando los desalojados, este sábado había unas 100 personas del poblado de Can Rova en la calle, aunque la cifra va variando a medida que recogen más casos o eliminan otros.

Preguntados por si hay gente calificada como vulnerable entre los desalojados, el Consistorio explicó: «No podemos hablar de las personas que han sido desalojadas en general, lo que sí que podemos confirmar es que de las 29 que están en el polideportivo del CEIP S’Olivera, no hay ninguna que haya sido catalogada como vulnerable por los servicios técnicos. Estas personas son un perfil muy diferente al que se atiende en los Servicios Sociales durante el año, dado que la emergencia común es la vivienda» y no «casos de problemas económicos o de situaciones de violencia de género, etc».

Algunos desahuciados dicen que cobran entre 2.000 y 4.000 euros: «Pero los alquileres son escandalosos»

En principio, estas personas del polideportivo «tienen ingresos». Preguntado por las personas que están durmiendo en la calle en diferentes puntos tras el desalojo de Can Rova, el Ayuntamiento explica que puede dar respuesta a «la gente que ha ido a pedir ayuda a Servicios Sociales»: «Cuando alguien acude, entonces se estudia su perfil y en función de su grado de vulnerabilidad se le ayuda de una forma u otra». Las mismas fuentes destacan que se ha estado en contacto con otras instituciones «desde el primer momento» para encontrar soluciones, como Cáritas, el Consell o asociaciones sin ánimo de lucro.

«A nivel asistencial el Consell no dispone ahora de más recursos que los ya ofrecidos y que se han cubierto: cuatro plazas en Sa Joveria. Pero estamos en continua comunicación con el Ayuntamiento y cualquier recurso económico que necesiten para atender esta situación será puesto a su disposición porque ampliamos el Plan de Prestaciones Básicas y cualquier otra cuestión que podamos atender. Dado que muchas personas tienen contrato laboral, apelamos a los empresarios a que también colaboren en el bienestar de sus trabajadores», apuntan, por su parte, desde el Consell de Ibiza.

«Desde el primer momento hemos estado en permanente colaboración con el Ayuntamiento para ayudar, dentro de nuestro nivel competencial, en lo que fuese necesario, sobre todo a nivel técnico», añaden.

Un padre desalojado explicó a este diario que gana unos 2.000 euros fijos al mes, y que con horas extras y demás a veces puede llegar a los 3.000-4.000. Su mujer, añadía, también ingresa 2.000 euros, pero afirmaba que solo para dar la entrada a una habitación se piden cifras «escandalosas», y a menudo con normas muy estrictas. Otro exinquilino de Can Rova señalaba que tiene dos trabajos y que en uno de ellos gana 3.500 netos al mes. También hay quienes se encuentran en una situación especialmente precaria y, de hecho, están sin papeles, lo que a menudo impide tener trabajos fijos y estables, ya que son labores esporádicas o por horas y, al ser sin contrato, sin contar con ningún tipo de derechos laborales.

Por otro lado, los desalojados del poblado chabolista han convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Santa Eulària mañana a las 11 horas, según anunciaron en redes sociales. Los afectados piden que asistan todos los ciudadanos que puedan para apoyarles «en la lucha de la vivienda en la isla».

«Desde que se supo que iba a producirse este desalojo, las trabajadoras sociales estuvieron yendo a Can Rova muchísimo», aseguró la segunda teniente de alcalde y concejala de Acción Social, Antonia Picó, que defendió que se ha ayudado en todos los frentes que se ha podido.

