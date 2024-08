Cuando la falta de ascensor convierte tu casa en una jaula

La casa en la que vive Carmen Cortés se ha convertido también en una trampa. Esta mujer de 68 años vive desde hace cuarenta en un tercer piso en la calle Doctor Fleming de Vila, en el barrio del Eixample. Su finca, como muchas de la viviendas de este barrio, que se urbanizó en las décadas de los sesenta y setenta, no cuenta con ascensor. Mientras fue joven y le respondieron las piernas, Carmen no tuvo problemas. Pero ahora, su hogar se ha convertido en su propia jaula.

La mujer observa la silla de ruedas que le regalaron sus hijos. / Vicent Marí

«Estaba más o menos bien hasta que tuve covid», explica esta mujer. Su hermano falleció por esa enfermedad y, tres meses más tarde, la contrajo ella también. Estuvo a punto de morir y su convalecencia fue eterna: pasó cuatro meses ingresada en la UCI y ocho más en planta. Sus familiares temieron seriamente por su vida. Pudo salvarla, pero ya nada volvió a ser como antes.

Una vida llena de dolor

«El covid me dejó los nervios dañados. Tengo dolores muy fuertes en la espalda, por toda la columna. La pierna izquierda ha perdido fuerza y no puedo mantenerme en pie», comenta, dolorida. Lleva también una férula en el pie izquierdo, ya que lo tiene torcido, y sufre de pie diabético, de manera que carece de sensibilidad en ellos.

Carmen casi no puede moverse y, al no contar con ascensor, se ha quedado encerrada en casa. Sus hijos, las pasadas navidades, le regalaron una silla de ruedas eléctrica y todavía no la ha podido estrenar. Solo sale para ir al fisioterapeuta, y bajar o subir las escaleras es un vía crucis. «Me ayudan mis hijos. Me llevan en hombros y me van aguantando. Voy pasito a pasito y me tengo que ir sentando», explica Carmen, que añade que lo peor es la vuelta: «Subir las escaleras se me hace un mundo. Me ahogo y me tengo que sentar a cada rato».

El sábado de la semana pasada fue audaz y cometió un acto de valentía: se animó a acercarse al parque de la Paz a celebrar las fiestas del barrio de es Clot y, de paso, saludar a sus amigas. Regresar y subir los malditos escalones fue un suplicio: «Pensé: en mala hora se te ha ocurrido salir de casa».

Su vida, por tanto, se reduce a ir «de la cama al sofá del comedor, y del sofá del comedor a la cama. Eso es todo. Así de triste es mi vida».

Un ascensor que no llega

La única esperanza que tiene Carmen es que instalen un ascensor en la finca. Sin embargo, después de ocho años de debate entre los vecinos y de un baile de administradores, el proceso está enquistado. «No todos los vecinos están de acuerdo. Hay algunos que no pueden pagar. Al administrador lo tuvimos que cambiar», comentan ella y su marido, Francisco Tébar.

Según la Ley de Propiedad Horizontal, es obligatorio que haya un ascensor, aún sin acuerdo de la junta de propietarios, en el caso de que en la escalera viva alguna persona con discapacidad o mayor de 70 años. La ley, por tanto, obliga a la instalación del ascensor. La caja de Pandora se abre cuando se debate dónde colocarlo, los presupuestos o cómo se asumen los costes. En este caso, una asesoría jurídica profesional y honesta es la clave.

«Nos dijeron que la única manera de meter el ascensor era que los vecinos de este lado de la escalera cediéramos una habitación para encajarlo en ese hueco», explica el marido de Carmen. En su caso, perderían un trastero que hay junto a la entrada. A cambio de perder una habitación, no deberían pagar parte de la derrama. No obstante, los vecinos no han llegado a un acuerdo económico y el proceso se está eternizando.

«No entiendo por qué, cuando la finca de al lado, que es igual que la nuestra, ya tiene el ascensor puesto», explica Francisco Tébar. Cuando se le pregunta si ha pensado dejar el tema en manos de un abogado, responde que es un gasto que no se pueden permitir. «Nuestra hija y los dos nietos viven con nosotros porque ella no puede pagarse un alquiler», dice. «Y ya no cabemos. Yo tengo que dormir en el sofá del comedor», confiesa. Él también hace casi toda su vida en casa. Le acaban de extirpar la mitad del pulmón derecho a causa de un cáncer, y cada tres meses debe pasar la revisión de seguimiento de uno de vejiga: «La vida nos ha pegado fuerte», se lamenta.

Mientras, Carmen observa la flamante silla de rueas que le regalaron sus hijos. «Algún día la estrenaré», dice. Cuando haya ascensor, claro.

