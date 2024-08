Exinquilinos de Can Rova cuentan que había subarriendos en el poblado chabolista

Algunos desalojados del asentamiento de Can Rova cuentan a este diario que ciertas personas que habían alquilado un trozo de terreno (había que pagar a uno de los propietarios de la finca para tener un espacio en el que tener levantar una infravivienda o estacionar un vehículo) subarrendaban caravanas o chabolas. «Yo le pagaba a la dueña de una caravana y si ella no le daba el dinero al propietario, él venía a mí a pedírmelo de muy malas formas, pero es que yo abonaba mi parte», explica una de las personas que vivía en el solar.

Otros desalojados relatan que se subarrendaban tanto caravanas como chabolas, pero «solo en algunos casos». Confirman que todos, tanto inquilinos directos como subarrendados, estaban «controlados», ya que a la gente se le iban proporcionando llaves para entrar y salir del solar. Estaban, por decirlo de alguna forma, registrados. No era un secreto. Además, al parecer había personas que trabajaban para el dueño pirata en la «gestión» del poblado chabolista.

Un inquilino declara que si se subarrendaba a una familia «era un favor que se les hacía». Una de las desalojadas valora que «al menos era algo mucho más seguro que estar acampado en la calle, en algún sitio del que te puedan echar, y sin acceso a luz o agua». Esta mujer hace hincapié en que «lo importante es que hay mucha gente en la calle, sin alternativa». Los desalojados calculan que hay al menos unas cien personas en esta situación, de las que casi 20 serían menores. Van elaborando una lista —que han bautizado como «libro azul»— con todos los que están en la calle, y ayer a última hora de la tarde estas eran las cifras. No descartan que se incrementen a medida que vayan recopilando más casos. «La gente está por la calle, en plazas, en parques, en la playa, en el monte... En todos lados, ¿qué vamos a hacer si no?», se preguntan.

Por otro lado, este diario, al acercarse este sábado al mediodía a los alrededores de la finca de Can Rova, comprueba que frente a la entrada principal hay algunos desalojados acampando. Dentro continúa habiendo trabajadores de una empresa privada de seguridad. Fuera hay coches, alguna furgoneta, un sofá y varias bolsas con pertenencias. Y preparan una olla con comida para todos. Darío va añadiendo arroz mientras remueve el caldo. «Lleva albóndigas y muchas otras cosas, lo que recogimos ayer [por anteayer] de la nevera, cuando pudimos entrar para recuperar nuestras cosas», explica. Sin embargo, tanto él como sus compañeros aseguran que aún hay bastantes pertenencias en el asentamiento. Quedan caravanas y otros elementos que podrán recuperar sus respectivos dueños la semana que viene. «Imagínate que lo has perdido todo, que estás fuera y que te dan media hora para sacarlo: nevera, cama, ventilador... ¿Y, aparte, dónde lo metes? Si estás en la calle, llevártelo es incluso peor», lamentan frente a la entrada al poblado, sentados en círculo, en sillas.

«Somos gente pacífica»

Hay quienes tienen caravanas y han podido meter sus cosas allí, pero ¿qué hacen quienes habían levantado una chabola?, se preguntan. Eso sí, valoran el trato policial durante la recogida de sus pertenencias: «La Policía Local y la Guardia Civil se portaron muy bien. Ayudaban a la gente con las maletas y todo». Al mismo tiempo, sin embargo, reiteran que la actuación de los antidisturbios para efectuar el desahucio, en el que algunos se resistieron a marcharse, no fue proporcionada: «No era necesario actuar de esa manera, había niños delante y somos gente pacífica. Si no, ¿por qué ahora mismo no hay policías delante de la finca vigilando que no entremos?».

Christian, de Paraguay, explica que hubo familias que se quedaron hasta el último minuto «creyendo que se daría una prórroga, al estar en temporada»: «Pensábamos que al final podríamos estar aquí por lo menos hasta octubre o noviembre».

Darío admite que, de Ibiza, esperaba que fuera el destino que había visto en la tele: «Pensaba que sería un sitio para vivir bien, nunca me imaginé que pasaría esto». Christian explica que cuando vino a Ibiza por primera vez, para hacer la temporada de 2021, se trajo a su familia porque le proporcionaban alojamiento, así que la experiencia fue satisfactoria: «Luego vine yo solo en enero de 2022 y vi la realidad, que el problema es la vivienda. Aquí malvives, pero ganas dinero, en la Península vives muy bien, pero ganas muy poco. Compensa venir a Ibiza, estar un año y juntar dinero. En la Península ganas 1.200 euros como mucho. Eso sí, la habitación es barata». Además, añade que en Ibiza se ponen muchas normas a la hora de alquilar una habitación: «Te dicen que está prohibido tener visitas y que el lavado de ropa es una vez por semana, por ejemplo».

Otro desalojado cuenta que incluso con un buen sueldo como el suyo y el de su mujer, para dar la entrada para un alquiler se piden cifras demasiado elevadas.

Los acampados también cuentan que estos días ha habido al menos dos despidos laborales entre los desalojados de Can Rova, según ellos como represalia por haber necesitado faltar al trabajo estos días tras el desahucio para tratar de rehacer su vida, o como consecuencia de las detenciones por resistencia a la autoridad. Explican que entre los exinquilinos de Can Rova hay trabajadores de todo tipo: mecánicos, operarios de obra, de pintura, fontaneros... No todos con contrato, debido a que una parte se encuentra en situación administrativa irregular.

