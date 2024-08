El chalé de es Canaret cierra el paso público a los bañistas

El magnate que a principios de los 60 mandó construir el chalé de es Canaret, Siegfried Otto, trató por todos los medios de que la pequeña cala que quedaba a sus pies se reservara para su uso particular. Durante décadas, los responsables de esta finca han ido cerrando el acceso y colocando carteles de «propiedad privada» en zonas de dominio público y de servidumbre de tránsito para evitar el paso de bañistas. Una parte de los terraplenes y construcciones de su propiedad también vulneran una zona que no puede ser privatizada y que no han conseguido legalizar a través de solicitudes a la Demarcación de Costas. Pese a ello, en estos momentos es imposible acceder por tierra hasta es Canaret debido a los elementos artificiales colocados junto a la ribera y que, incumpliendo la Ley de Costas, impiden el libre paso.

La plataforma que permitía el paso junto al mar ha sido eliminada. / M.S.

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear ha confirmado a este diario que la semana pasada se llevó a cabo una inspección en es Canaret con sus celadores y los de la Demarcación de Costas del Estado (las competencias de Costas están divididas entre ambas administraciones desde el año pasado). En la visita conjunta se documentaron varias infracciones en la zona de dominio público, por lo que el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica está elaborando un informe al respecto, según indicó una portavoz de la conselleria. Igualmente, también se observó cartelería identificando como «propiedad privada» el espacio público.

Foto de archivo con la plataforma en la base del muro que se ha retirado. | XESCU PRATS

Este diario ha solicitado al gabinete de prensa del Ministerio información sobre las infracciones detectadas en es Canaret, pero aún no ha respondido a esta petición. No obstante, una visita a este tramo del litoral de Sant Joan y el plano del deslinde de la Demarcación de Costas evidencian varios incumplimientos de la ley.

En la imagen se aprecian los muros y las construcciones que invaden la zona de dominio público, delimitada por la línea verde. | DI

Una de las irregularidades más flagrantes es la valla que cierra los jardines de la propiedad y que atraviesa la zona de dominio público marítimo terrestre. Este cierre también cruza el espacio de servidumbre de tránsito, formada por una franja de seis metros hacia tierra desde la línea del deslinde. La ley es muy clara al respecto: no puede haber ningún elemento artificial que impida el paso en estas zonas.

La valla cruza un terraplén que sostiene un muro de contención levantado en primera línea de mar. Esta pared, de 138 metros de longitud y cuatro de altura, se construyó inicialmente en los años 60, al igual que el chalé, cuando no existía la Ley de Costas. La empresa propietaria de la finca, Es Canaret SA (propiedad de la hija de Siegfried Otto), solicitó en 2013 la autorización para legalizar este muro, sin éxito.

Años atrás, el chalé de es Canaret ya cerró el acceso histórico hasta la cala, que pasaba junto a la edificación principal, con una valla de madera. Ahora, este antiguo camino se encuentra cerrado mucho antes, a la altura de la entrada principal de la finca. No obstante, se habilitó un acceso alternativo más al norte, en dirección a la punta de Xarracó, que permitía llegar a la bahía por un sendero y un vial que cruza los jardines de la mansión.

Informe Los celadores de Costas del Estado y del Govern levantaron acta la semana pasada de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre que se está cometiendo en es Canaret. La mansión ha cerrado los accesos por tierra, de manera que la cala, en la práctica se ha privatizado. Saga alemana La mansión es propiedad de la familia alemana responsable de la empresa Giesecke & Devrient, una de las fabricantes más importantes de tarjetas inteligentes del mundo. Históricamente, se han dedicado a la impresión de billetes de banco. Valor arquitectónico El chalé de es Canaret fue diseñado por Germán Rodríguez Arias, que fue uno de los fundadores del Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (Gatcpac), al igual que Josep Lluís Sert. Ambos se quedaron prendados de la arquitectura tradicional de Ibiza.

Aunque se debería dejar libre el espacio público que allí ocupa el terraplén cerrado ilegalmente por una valla, este no se utilizaba porque la vía más fácil estaba pegada al mar. El camino alternativo baja hasta un grupo de casetas de pescadores frente a sa Regana des Canaret, como se conoce al pequeño islote de la bahía. Frente a estos varaderos hay una explanada frecuentada por bañistas, la única a la que ahora se puede llegar a pie.

Desde los varaderos de sa Regana se podía continuar por una plataforma, de hormigón y rocas, de un metro de anchura. Este paso llegaba a es Canaret, donde hay otro grupo de casetas varadero propiedad de la familia alemana con un gran porche, que también invade el dominio público.

Sin embargo, esta plataforma, disponible al menos hasta 2021, también ha desaparecido. Visitantes de esta zona aseguran que se eliminó con maquinaria, mientras trabajadores de la finca aducen que fue devorada por un temporal. A través del visualizador del Mapa urbanístico de les Illes Balears (MUIB), disponible en internet, se constata el cambio en este litoral.

Con diversas fotos aéreas tomadas a lo largo de los años, se observa claramente la base para andar junto al mar desde 1986 (no hay imágenes claras anteriores) hasta 2021. En el Muib no hay imagen de 2022, pero sí del año siguiente, cuando ya ha desaparecido por completo la plataforma, como también se confirma in situ. De esta manera, a la espera de que se abran las zonas de dominio y de uso público, ahora mismo solo se puede llegar por mar a la cala de es Canaret.

