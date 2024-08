Asentamientos en Ibiza: «Hay quien viene pensando que esta isla es El Dorado y se topa con otra cosa»

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) alerta de un posible «efecto llamada» a la isla de Ibiza bajo la premisa de que aquí es muy fácil encontrar trabajo y una buena vida. Es uno de los factores que José Antonio Roselló, vicepresidente de esta patronal en Ibiza, apunta como generador de la proliferación de los asentamientos. Y alerta de que en la isla la economía «está estabilizándose», por lo que «ya no tendremos los crecimientos que ha habido en el pasado»: «Esto no irá a más, sobre todo con la nueva dinámica que se está adoptando de modular el turismo. No habrá empleo para tanta gente como parece, y mucho menos, no cualificado».

Sobre el reciente desalojo del poblado de Can Rova, indica que «algunas empresas se enteraron de que había trabajadores suyos viviendo allí» y que «han comenzado a moverse para encontrarles un alojamiento». En este sentido, coincide con el obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, en apuntar que las empresas deben empezar a preocuparse por saber dónde están viviendo los integrantes de sus plantillas: «Están cobrando fuerza unas iniciativas del Consell, y que también han sido compartidas públicamente por el obispo, dirigidas a que los empresarios sepan dónde se alojan sus trabajadores, algo que hasta ahora era un tema de la libertad personal de cada uno y en lo que nadie se podía meter. No se puede pedir por decreto, pero es conveniente que se haga».

Decepción en Ibiza

En todo caso, insiste en que para el corto plazo es necesario «cortar de raíz el efecto llamada»: «El punto de partida es que estas personas, en cierta medida, han sido engañadas. Estaban en este asentamiento y si hubiesen sabido que esto podría ocurrir, probablemente no habrían venido a la isla. Hay gente que viene con la expectativa de que Ibiza es El Dorado y que encontrarán trabajo y demás, pero que se han encontrado en una situación que no es la más adecuada». En este sentido, hace hincapié en que para muchos puestos es necesaria formación, por lo que no hay trabajo tan fácilmente para todo el mundo. «Por la información que tengo, hay mucha gente que ha llegado sin trabajo, sin conocer dónde se mete, y en Ibiza no hay tantas posibilidades de ocupación como parece». El representante local de CAEB defiende que «la gran responsable de que no haya vivienda» es la legislación nacional y, en segundo lugar, el alquiler turístico ilegal. Señala que el «efecto llamada» y la problemática de los asentamientos «tensiona los servicios públicos», como los servicios sociales, y agrega que «a nadie le gusta que haya gente sufriendo este tipo de situaciones».

Manuel Sendino, gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, preguntado por si se tienen que cerrar más habitaciones en estos establecimientos para acoger a personal, asegura que los hoteles ya adoptan esta medida: «No sé si en grado suficiente o no, pero esto se ha hecho y se continúa haciendo (...) Tiene que haber más vivienda y esto no se arregla tan rápido. Hay dos cosas que se podrían hacer ya: acabar con los alquileres turísticos y poner en el mercado las viviendas vacías. Para lo primero hace falta más inspección y, para lo segundo, dar más facilidades a los propietarios para que la gente no abuse de ellos. Si no, prefieren tener la casa cerrada».

Estado de alarma

Recuerda que la situación de emergencia habitacional hace años que existe y que todo el mundo debe colaborar para encontrar soluciones y asumir responsabilidades. En todo caso, a bote pronto no le convence la idea de que las empresas realicen un censo de trabajadores para saber dónde viven: «Estas cosas se pueden mejorar y organizar, pero quien tiene la obligación de saber dónde están los ciudadanos y si se cumplen las normas no son las empresas. Además, eso obligaría a tener unas facultades de policía que no sé yo hasta qué punto son propias de una empresa». De la misma manera, añade que a menudo «quien está en una situación difícil tampoco quiere que se sepa».

Unidas Podemos Santa Eulària, por su parte, reclama que el Gobierno central declare el estado de alarma por la vivienda. El portavoz del grupo municipal morado, Álvaro de la Fuente, subraya que «mirar hacia otro lado desde hace años no hace que se solucione nada», y apunta: «Deben revisarse los criterios de vulnerabilidad. No tiene sentido que trabajadores desahuciados no tengan cobertura por razón de renta salarial o por estar cotizando. Hemos de ajustar criterios y protocolos a la realidad actual».

