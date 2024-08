La mejora del tráfico en Can Bonet prevé una conexión peatonal con Sant Antoni

El Consell de Ibiza presentó el pasado 16 de mayo a los vecinos de Can Bonet el proyecto para dotar de mayor seguridad al tramo de la autovía de Sant Antoni que discurre por delante de estos dos barrios, un encuentro que la institución insular dio a conocer ayer, dos meses y medio después. En la reunión, de la que no se informó a los medios de comunicación, el conseller insular de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, explicó los detalles de esta iniciativa para dotar de mayor seguridad a la vía.

Un peatón atraviesa la carretera, en la que se han producido varios accidentes. | VICENT MARÍ

El Consell informa de que aquel proyecto se modificará para incluir que éste «conecte con el casco urbano de Sant Antoni por uno de los márgenes de la carretera», por medio de una acera, tal como en aquel encuentro de mayo solicitó expresamente la asociación de vecinos de Can Bonet.

Este es uno de los puntos negros de la red viaria de la isla, ya que registra accidentes de manera recurrente. Precisamente, en agosto del año pasado se produjeron dos atropellos mortales; el primero, el día 1, el de un hombre de 81 años. El segundo el último día del mes, murió un joven de 23 años tras ser arrollado por un taxi. Entonces, los vecinos de la zona, tras lamentar el accidente mortal, advirtieron de que «queda patente una vez más que deben tomarse medidas para que se respeten los límites de velocidad». Incluso, añadieron entonces, «para que se reduzcan».

Además, el pasado mes de enero se informó de que la Dirección General de Tráfico accedió a la instalación de un radar para controlar la velocidad de los vehículos. La contratación para la redacción de este proyecto se realizó el pasado mes de octubre y el objetivo es «la mejora global de la seguridad del tramo comprendido entre los puntos 12,3 y 13,2».

La iniciativa, como ya se había anunciado hace meses, contempla crear un vial peatonal que conecte los barrios de Can Tomàs y Can Guillemó, la instalación de un paso de peatones con semáforo y la mejora del paso existente con la supresión del paso de peatones de la variante de Can Tomàs, y mejorar el alumbrado público, la señalización y el ajardinamiento. También embellecer el entorno, entre otras actuaciones.

Juan indica en la nota del Consell que se trata de «una de las actuaciones previstas para garantizar la seguridad en esta zona tal y como se informó a los vecinos y que supondrá una inversión de más de 1,5 millones de euros».

Hasta el momento, «se ha mejorado la señalización del semáforo con señales luminosas, se ha reducido la velocidad máxima del tramo de 80a 50 km/h y se ha hecho una petición a la Dirección General de Tráfico para que habilite un radar de control de velocidad en la zona». Aunque esta solicitud ya fue aceptada. «Se trata, como señalaban los técnicos, de dar una solución integral a la zona para darle un carácter urbano, una solución global que une los tres núcleos urbanos y mejorará notablemente su seguridad», concluye el conseller en el comunicado.