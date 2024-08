Hablan los desalojados de Can Rova: «Los de la policía nos dieron garrote. Nos jalaron fuerte»

«¿Atentado contra la autoridad? ¿Tú crees que esta, con lo flaquita que es, le puede pegar a un policía que es cuatro veces más grande?». La flaquita en cuestión -y corroboro que es flaca como un lirio y leve como una hoja- se llama Angie, y a causa de su peculiar complexión, fue confundida con una menor de edad durante el desalojo de Can Rova, aunque tiene 24 años. Se le acusa de haber agredido violentamente a un policía antidisturbios. Ella se encoge de hombros y me enseña las marcas que tiene en el cuerpo.

«Me dieron acá», comenta Angie, mientras se arremanga la pernera del pantalón corto. En su muslo enjuto se ven tres grandes hematomas de color morado, las marcas de los golpes de porra de los antidisturbios: «Me dejaron un buen recuerdo», dice irónica. El viernes por la mañana, dos días después de los hechos y una vez ya había recuperado a la libertad, se dirigió a Urgencias del Hospital de Can Misses, donde le diagnosticaron ‘policontusiones por agresión física’ y le recetaron diclofenaco, un antiinflamatorio.

«Nos dieron garrote», comenta una indignada María Fernanda, que muestra su brazo derecho cubierto con hematomas y heridas: «Nos trataron como animales, como bestias. Y eso que habían menores allí. No hay derecho». «Nos jalaron fuerte», comenta Julián, otro de los colombianos desalojados en Can Rova.

Hematomas causadas por los porrazos en el muslo de una de la desalojada. / D.V.

Quejas de la actuación policial

A Luis, otro de los detenidos, los policías lo atraparon por la espalda agarrándole por el cuello con el antebrazo. A la altura de su tráquea se puede ver todavía una herida y moratones. A diferencia de Angie, él está muy preocupado, tiene miedo de que una sentencia condenatoria implique su expulsión del país: «Los policías dicen que los atacamos, que yo le di a cuatro. Ahora entre todos estamos recogiendo vídeos que se grabaron ese día y se los estamos enviando a la abogada para que se pueda ver que es falso todo de lo que se nos acusa» explica: «Aunque no sé si nos servirá demasiado», lamenta.

María Fernanda es la encargada de recopilar todos los vídeos que le van llegando de ese miércoles que difícilmente podrán olvidar. «Mira esto», comenta, mientras me muestra una imagen de la detención de Angie: «Sacaron la porra y nos arremetieron, y había madres con niños. Empujaron a una señora embarazada, y eso que estaba bien barrigona». Lo que le indigna es que desde la policía se diga que «entraron con una fuerza mínima. ¡Si nos dieron como ratas!».

También están indignados con el trato que se les ha dado en las horas posteriores al desalojo y cuando han intentado conocer la situación de sus compañeros detenidos. «Fui a la Guardia Civil a preguntar y se rieron de mí», comenta Maryuri, otra mujer del grupo: «Que si nos habían dejado una resolución por escrito, y luego me dijeron que a lo mejor es que yo no sabía leer y que por eso no me había enterado».

Maryuri también denuncia la «arbitrariedad y los abusos» sufridos, y que el día del desalojo los antidisturbios ordenaran a la prensa alejarse del lugar: «No querían testigos. Suerte que pudimos grabar lo que sucedió con nuestros teléfonos». «Dicen que Colombia es un país violento, pero yo nunca había vivido algo así», concluye.

