Desalojados de Can Rova recuperan los bienes que dejaron en el solar

A las 15 horas de este viernes, los primeros cinco desalojados del asentamiento de Can Rova pudieron volver a entrar en el solar que había sido su hogar para recuperar sus bienes y enseres personales que se habían quedado allí. Después, y hasta la una y media de la madrugada, estaba previsto que decenas de antiguos inquilinos del solar fueran entrando en la propiedad en grupos de cinco. Todos ellos tenían media hora de tiempo para poder recoger lo que pudieran.

David Ventura

Esto ha sido posible gracias a un acuerdo alcanzado entre David Fechenbach, el abogado que representa a una parte de los desalojados, y los abogados de la propiedad del terreno. La primera entrada estaba pactada para las 14 horas, pero la demora de la pareja de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Eulària que debían supervisar el proceso, así como la explicación de los últimos flecos del procedimiento, propiciaron el retraso de una hora.

La configuración de la lista

La lista de desalojados que podían entrar a recoger sus pertenencias se redactó durante la noche del jueves, después de una asamblea. En su versión inicial figuraban un total de setenta personas. No obstante, algunos de los acampados de Can Rova que no se apuntaron porque no pudieron asistir a la asamblea, reclaman que se elabore un nuevo listado. «Esto es algo que tendremos que volver a negociar con la propiedad», explica Fechenbach, un abogado residente en Madrid que conoce la isla y que ha aceptado llevar este tema después de que contactara con él Guadalupe Nauda, regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Ibiza. Nauda también se ha encargado de supervisar el proceso sobre el terreno.

Según el protocolo redactado por ambas partes, se establecía que la entrada en la propiedad por parte de los desalojados debía llevarse a cabo «en 24 horas» y, aunque tenían como plazo máximo hasta el martes 6 de agosto, se comenzó ya este mismo viernes a mediodía. A partir del miércoles 7 se podrán retirar también otros elementos, como autocaravanas.

En la lista se ha priorizado a las familias con menores a su cargo y se han detallado también los objetos que puede llevarse cada uno. Así, por ejemplo, el grupo que entraba a las 15.10 estaba autorizado a llevarse «ropa, documentación, medicamentos, ventiladores y baño portátil». En cambio, en otros grupos —como en el de las 21.10— la descripción es más somera y se limita a un escueto «cosas necesarias».

«El miércoles salí así, con lo puesto», explica Renzo, una de las personas del primer grupo de cinco autorizado entrar. A las 13.30 ya está frente a la valla, esperando su momento. «Tengo dentro la documentación, el pasaporte, ropa, enseres de cocina, la nevera… y ahora lo que más quiero es cambiarme, que llevo tres días con la misma ropa», explica.

Desde que lo desalojaron, lleva dos noches durmiendo en casa de un amigo: «Nos ha prestado la sala a mi mujer y a mí». Ambos trabajan en es Canar.

«Yo, la camiseta me la he podido cambiar, me han prestado una, pero el pantalón es el mismo», comenta Griselda, que también está en el primer grupo. Viene en representación de su hermana que, con un bebé de cuatro meses a su cargo, no ha podido acudir: «Lo que más me preocupa es poder recuperar la tarjeta sanitaria, que se quedó en el interior».

Sin incidencias

Pasan los minutos y el acceso al solar se retrasa. A unos metros de la entrada, decenas de exacampados se guarecen bajo la sombra de un algarrobo y esperan su turno. Algunos traen bolsas de comida y botellas de agua que han comprado en un supermercado.

Comentan que han recibido cincuenta lotes de comida de «la iglesia». Detrás de la valla que delimita la entrada del solar, tres empleados de un empresa de seguridad permanecen plantados con aspecto intimidatorio.

Cuando, finalmente, pueden entrar los integrantes del primer grupo, lo hacen acompañados de la pareja de la Guardia Civil, que supervisa que todo se lleve a cabo según lo acordado.

Empieza la cuenta atrás, tienen treinta minutos para llevarse lo pactado. «Todo se está cumpliendo según lo previsto e incluso hay cierta flexibilidad para que hoy [por el viernes] pueda entrar el máximo de gente posible», confirmó a última hora de la tarde el abogado Fechenbach.

