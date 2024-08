Colapso en la extracción de agua de pozo: las cubas duplican precio

El cierre de los dos principales pozos que ofrecían suministro a las empresas de camiones de transporte de agua ha generado en pocos días un colapso que podría tener una enorme afección en particulares y empresas en suelo rústico que dependen de este método de abastecimiento para disponer de agua.

Según indica Enrique Tortosa, dueño de Aguasric Ibiza, la situación es «caótica en toda la isla». El principal pozo de suministro, situado en el entorno de Sant Miquel, no ofrece agua al haber superado su límite de extracción permitido, según indican desde el sector. El otro punto de captación de agua, situado en Sant Rafel y conocido como el pozo d’en Fariseu , ha sufrido la rotura de la bomba de extracción y no se podrá reparar hasta la próxima semana.

Los otros puntos de suministro disponibles no tienen la infraestructura para absorber la demanda y cuentan con dispositivos de suministro que tardan una hora en cargar cada camión: «Cuando antes cargábamos un camión en 5 o 10 minutos, ahora se nos van varias horas», explica Tortosa. .

«Hacía 40 viajes al día con los tres camiones que tengo. El día 30 pasé a 20, el 31 pasé a 16 y esta noche se han podido hacer 12 viajes». Llegó al punto de indicar a sus trabajadores que acudieran a la central por la excesiva espera. «No puedo permitir que un camión esté allí parado cinco o seis horas», señala.

En esta situación, Tortosa señala que se ha duplicado el precio de los camiones. En su caso, una cuba de agua ha pasado de 120 a 220 euros e indica que, de seguir así, en poco tiempo podría alcanzar los 400 euros. «Ni con la subida compensa», señala, dadas las pérdidas que supone tener parados durante horas los camiones y el consecuente menor suministro.

«Hay clientes que me han llamado casi llorando porque no disponen de agua. Todas las villas están en pleno funcionamiento, ¿qué van a hacer sin agua?», alerta. Señala que está dando cita de suministro a una semana vista.

Varios camiones de transporte de agua potable esperan para cargar en un pozo. | TONI ESCOBAR

Tanto las viviendas de lujo en rústico como los negocios que se encuentran fuera de entornos urbanos dependen totalmente del suministro de camiones cuba de los acuíferos. Pero también todo aquel que tiene una vivienda en rústico y no cuenta con un pozo particular, que podría ver un incremento exponencial del coste de una cuba de agua en cuestión de días.

«La situación va a ser inviable para la gente que vive en la isla y son la mayoría de nuestros clientes -señala Tortosa-, y lo peor es que el tema se va a agravar por días».

El presidente de la Asociación de Consesionarios de Captaciones de Agua, Joan Bufí, confirma que la situación es muy complicada. «Vamos a tener unos pocos días en los que va a haber un poco de caos -señala-, y luego la reparación de la bomba del pozo de Sant Rafel no solucionará el problema pero lo aliviará un poco».

La perspectiva de Bufí, que aclara que es simplemente una estimación, es que a partir del 15 de agosto la situación se pueda normalizar de manera paulatina. «El registro histórico de actividad nos dice que a partir del 15 de agosto baja el consumo de agua en camiones», explica.

Sin permiso y mal ubicado

Otro punto de captación que ha detenido recientemente su actividad se encontraba en Sant Llorenç. La reapertura del suministro a través de este pozo sería una solución al actual problema, según indica Enrique Tortosa. Sin embargo, este pozo tiene ciertos inconvenientes que podrían ser insalvables desde el punto de vista de la Administración.

Para empezar, el Ayuntamiento de Sant Joan advierte de que no tiene constancia de la autorización de Recursos Hídricos para ofrecer esa clase de suministro, por lo que se estaría comercializando sin los permisos preceptivos.

Por otro lado, el Consistorio también avisa de que no es viable el acceso con camiones de gran tonelaje por la vía que da acceso al pozo. La circulación de decenas de estos vehículos provocó denuncias de los vecinos que han llevado al Ayuntamiento a ejercer un mayor control en esta zona.

Desde la propiedad del pozo remitieron recientemente a sus clientes un comunicado en el que indicaban que «de momento y hasta nuevo aviso» se veían obligados a «suspender temporalmente la venta de agua» debido al requerimiento de autorizaciones por parte del Ayuntamiento de Sant Joan.

Indicaban estar llevando a cabo todas las gestiones posibles para que el Ayuntamiento dé el visto bueno «a la mayor brevedad posible, atendiendo a la evidente necesidad y lo beneficioso que esto resulta para la isla».

Desde el Consistorio señalaron que, si realmente existe una autorización para el suministro de agua «tendrán que adecuarse a las condiciones de acceso de la vía, que según el informe del técnico municipal es un camino agrícola asfaltado, la vía no es apta para el tráfico de vehículos de más de diez toneladas». Es por ello que señalaron que la opción de venta en camiones de gran tonelaje no es viable, aunque sí se podría habilitar como punto de suministro a particulares.

Recordaron que las carreteras se pagan con fondos públicos y su construcción debe responder al interés general. Un negocio particular se debe adaptar a las circunstancias físicas en las que se encuentra. «Habilitar una carretera de esas características no es algo tan sencillo», informaron, por lo que esta opción no se encontraría actualmente sobre la mesa.

Recursos hídricos de la isla

Ya a nivel de gestión de recursos hídricos, un portavoz municipal recordó que el agua es un bien escaso y limitado en la isla, y a pesar de eso, «mucha del agua que se vende a través de este sistema es para jardines cuando se trata de agua potable».

El riego de jardines de villas es uno de los destinos de esta agua. | DI

La información del mes de junio del Portal del Agua del Govern de las Illes Balears revela que Ibiza se encuentra en situación de prealerta de sequía, muy cerca de la situación de alerta, a falta de conocer el informe del mes de julio.

Respecto a las reservas hídricas de la isla, estas están actualmente al 35%, una situación de mínimos que no se alcanzaba desde el año 2016. La demanda turística en verano lleva a extraer de 2.500 a 3.000 toneladas de agua al día, según estimaciones del sector de transporte de agua.

