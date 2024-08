El albergue de S’Olivera se desborda

Había camas para 29 personas (mejor dicho, colchones para 29) y llegaron muchas más. El albergue provisional que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha instalado en el gimnasio del colegio S’Olivera, en Puig d’en Valls, ha superado su capacidad prevista y la noche del pasado jueves al viernes, al menos, una docena de personas se quedó en la calle.

«Toda la gente que acudió la primera noche [la del miércoles a jueves] ha tenido la opción de dormir la segunda noche. El problema es que mucha gente que no teníamos controlada, a causa del efecto llamada, ha acudido», admite un portavoz del Consistorio, quien reconoce que, en efecto, hubo gente que se quedó fuera.

Un ejemplo es la familia formada por Luis, Yeimi y Ihan, su hijo de seis años. Tenían la esperanza de dormir en s’Olivera y, en el último momento, tuvieron que cambiar sus planes: «Nos hemos quedado en la casa de la jefa de mi esposa», dice Luis. Yeimi trabaja de limpiadora y, excepcionalmente, sus empleadores le han cedido un techo: «Nos tocó acomodarnos como pudimos los tres e intentar descansar un poco».

Abierto hasta el día 9

Las normas del albergue provisional de S’Olivera son estrictas: la entrada es a las 22 horas y la salida a las 8 de la mañana siguiente. No se sirve ninguna comida a las personas acogidas, solo se les ofrece un colchón, sábanas, duchas y un baño. «Las sábanas están limpias. Tenemos duchas y los baños también están limpios», comenta Orlay, otro de los desalojados de Can Rova que ha acudido a este lugar: «Nosotros nos hemos traído nuestro propio ventilador para estar bien», explica.

«No he dormido nada bien y me duele la cabeza», comenta Luisa al día siguiente, «hacía muchísimo calor ahí dentro, no se podía estar. Algunos se habían traído su ventilador, pero los demás hemos salido fuera a dormir».

Como se puede ver en un vídeo grabado en el interior del centro escolar, las personas acogidas duermen en un colchón en el suelo y, algunos, lo han hecho en el exterior. Uno de estos vídeos ha sido difundido por la concejala de Unidas Podemos en Vila, Guadalupe Nauda, quien ha calificado esta situación como de «vergüenza mayúscula» por la que «deberían dimitir todos por incompetentes».

Dada la situación de emergencia social, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha decidido ampliar el periodo de estancia en el gimnasio de S’Olivera hasta el próximo viernes 9 de agosto cuando, en principio, solo iba a estar abierto hasta este domingo. Desde el Consistorio se asegura que estas personas sin techo no son ‘vulnerables’ ya que «se trata de personas en las que el denominador común es la falta de vivienda, pero que [cuentan], en su gran mayoría, con ingresos regulares. Debido a estas características, ninguna de las atendidas ha sido catalogada como vulnerable».

«Conocían las consecuencias»

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Santa Eulària carga parte de la responsabilidad de su situación a los propios desalojados: «Es imposible saber si la totalidad de las personas del asentamiento ilegal estaban correctamente informadas de todo el apoyo que puede ofrecerles el Consistorio, pero sí que se entiende que, ante la dimensión del problema, las vías de comunicación que existen en la actualidad y el trabajo realizado por Bienestar Social, los residentes conocían el día de la intervención y las consecuencias que podía conllevar».

Orlay comenta que el miércoles, durante el desalojo, los policías también les increparon por desconocer que el día 31 debían vaciar el asentamiento: «La policía nos dijo que en la prensa había salido la noticia, que el miércoles desalojaban el campamento, y que por qué no leemos los periódicos. A ver, yo suficiente tengo con ir a trabajar y ocuparme de mis cosas como para ademas tener que leer la prensa», denuncia Orlay: «Allí nadie sabía nada, no sabíamos que iba a suceder eso».

«Nos han tratado muy mal», comenta Fernanda, una mujer del grupo, que relata indignada: «De acuerdo, el camping era ilegal. De acuerdo, nos estafaron. No podíamos estar allí y se hicieron las cosas mal. Todo es cierto. Pero allí no había animales sino seres humanos. Habían menores. Nos tendrían que haber dado más tiempo».

Con el miedo en el cuerpo

Mientras esperan el momento de entrar en el albergue, estas personas cenan junto a sus furgonetas. Como no pueden cocinar, han comprado comida preparada -pasta y arroz- y alguna empanada. Todos los miembros del grupo siguen el mismo patrón: ellos trabajan en la construcción, y ellas como limpiadoras o cuidan a personas mayores. Los niños están escolarizados. La mayoría no tiene papeles y una posible expulsión pende sobre ellos como una espada de Damocles.

«Necesito que me aclare una cosa», me comenta una mujer, María Lucero, quien explica que en el terremoto que hubo en Colombia en el año 2023 sufrió una lesión en la cadera: «Ayer [por el miércoles] la policía me dio un palo fuerte en el mismo lugar y me duele muchísimo». No ha ido al médico porque estaba angustiada por la suerte de Angie, una de las detenidas, pero ahora que ya está en libertad, duda sobre si ir o no al hospital: «El dolor ya es insoportable pero tengo miedo de que si voy a que me atiendan, si ven que no tengo papeles, me deporten». Le comento que el sistema de salud pública contempla su derecho a recibir asistencia sanitaria, pero ella sigue preocupada. «¿En serio?», dice. El mundo, para ella, es una amenaza.

