UGT de Ibiza tras el desalojo de Can Rova: «La inactividad de muchos años nos ha llevado a esta crisis de vivienda»

«No podemos permitir que en una sociedad del primer mundo ocurra esto. Todos estos años para atrás ha habido inactividad. Nos venía un problema que era evidente, pero no se abordó en condiciones y ahora el resultado es este», lamenta Pedro Campillo, representante institucional de la gestora que dirige actualmente la Unión General de Trabajadores (UGT) en las Pitiusas, tras el desalojo del poblado de Can Rova. Pide no normalizar vivir en una caravana. «Hay un drama social y habría que dar cobertura urgente a situaciones realmente graves, para preservar los derechos de los niños y de los trabajadores que viven en condiciones que no son ni de dignidad ni acordes a la cultura de la isla y del país. No es de recibo que la gente tenga que estar así». Pide repensar el modelo económico y subraya que los empresarios deben contratar a personas solo si pueden garantizar unas condiciones de vida dignas.

Dependiendo del convenio, se dan días libres para el traslado de domicilio: «Si se considera que salir de una caravana en Can Rova es un traslado de domicilio, a lo mejor le permiten tener un día libre, pero el problema no es este, sino cómo afrontar todo esto». Destaca la necesidad de que haya casas con alquileres para sueldos normales: «La mayoría de gente cobra entre 1.200 y 1.500 euros y no puede pagar 900 ni 1.000 por una vivienda».

Consuelo López, secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en Ibiza y Formentera, defiende que, aunque no es lo que tocaría en condiciones normales, ante esta situación de emergencia «los empresarios deberían responsabilizarse, ver dónde están durmiendo sus trabajadores», al tiempo que agradece el esfuerzo de aquellos que han buscado una alternativa habitacional a los que residían en este solar de Can Rova. «También oí a varios que decían que trabajan en villas, donde sabemos que a menudo no se hacen contratos y no hay cotizaciones ni nada. Hay otra gente trabajando en estas condiciones. Me parece grave e indecente que haya empresarios con empleados sin papeles trabajando sin contrato». También señala la responsabilidad del copropietario de la finca que, en contra de sus hermanos, cobraba a los inquilinos de las infraviviendas: «Se ha aprovechado de la gente. Que caiga todo el peso de la ley, porque ha provocado un efecto llamada porque tenía ese espacio». Señala que gran parte de los afectados trabajan en hostelería y construcción. Indica, a modo de ejemplo, que en el convenio de hostelería hay un día de permiso por traslado domiciliario: «A lo mejor es el momento de utilizarlo, porque esta gente realmente se está cambiando de casa». «A Ibiza se tiene que venir a trabajar, pero para vivir en condiciones».

