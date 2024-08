Desalojados de Can Rova: «Teníamos casa, pagábamos por ella»

Cerca de una veintena de personas esperan la mañana del 1 de agosto frente a los juzgados de Ibiza. Aún estan «en shock» por la situación que vivieron el día anterior, cuando fueron desalojadas del lugar que hasta ahora para ellos era su «casa», el poblado chabolista de Can Rova. Algunos no están preparados para hablar, otros lo están pero ante todo muestran su desánimo con que se les conozca como un poblado chabolista: «Teníamos casa, pagábamos por vivir allí», es la reiteración principal.

Entre quienes esperan, hay quienes sabían que el desalojo se produciría ayer, mientras otros critican que no les llegase ninguna notificación, o que no se les haya concedido más tiempo. Independientemente de ello, ninguno comprende la manera en que se actuó para desalojarles, después de que la Guardia Civil obligara a los periodistas a abandonar el lugar: «Decidimos juntarnos cerca de la casa de Valentín porque había sombra. Pensábamos que estábamos cerca de la puerta y que si nos pegaban habría menos recorrido», recuerda Ana Loaiza Arias, que difundió en sus redes sociales varios vídeos sobre la situación: «No ha habido un diálogo», critica, tras apuntar que hubieran agradecido que se les concediesen 24 horas para desalojar Can Rova.

Ana es de las personas que afirma seguir procesando lo ocurrido: «Más hoy que ayer», anuncia sobre el día en que su atención fue a parar a los niños que compartían vecindario con ella, y a la disponibilidad de agua para beber. «Las soluciones empezaron a llegar a las nueve y media de la noche», relata con la voz rota y conteniendo las lágrimas. Antes de que llegase la ayuda, recuerda que se movieron «por toda Ibiza». Primero se desplazaron al juzgado, luego a Santa Eulària y también pasaron por la Guardia Civil para preguntar por los arrestados: «Nos echaron sin darnos información de nadie», apunta. Por la noche, «a los solteros les mandaron al colegio de S’Olivera y a las chicas a Sa Joveria», que Ana recuerda que es el único lugar en el que aceptaban mascotas.

Ana ha pasado la noche con su hermana y no sabe cuánto tiempo se podrán quedar allí. Ahora mismo su mayor preocupación es recuperar las cosas que tienen en Can Rova, entre las que se encuentra su documentación. Han oído que les dejarán entrar a la propiedad el próximo miércoles por la mañana, pero «es demasiado tiempo», asegura: «¿Quién me dice que nadie salta y me roba?».

Ana considera que si se les concede una oportunidad temprana para entrar a por sus cosas, todos lo harían: «Nunca hemos estado cara a cara con estas personas [en referencia a todos los dueños de la propiedad], no ha habido un diálogo. Nadie nos ha dicho: mi hermano os está estafando, no le paguéis». En su caso, Ana está entre los afectados que abonaron el mes de agosto por adelantado al hombre que convirtió el terreno familiar en el poblado chabolista. Ella también recuerda que al pedir a las autoridades que les leyeran la orden, estos les dijeron que leyeran los periódicos: «¿Tú crees que esta gente puede leer los periódicos? Lo verán en su trabajo si les da tiempo», indica.

Vivir en un barco

Ana llegó en marzo de este año a Ibiza, y en este breve tiempo afirma que puede contar «ocho sitios diferentes» a los que ha tratado de mudarse: «He pasado por hostales de 600 o 700 euros, sin ningún microondas, tenías que comer todos los días fuera. Luego prepara 1.200 euros para entrar en otro sitio y pagar una fianza», declara.

Este mismo importe es el que Ana pagó por vivir en una caravana de Airbnb, además de haber pasado por una habitación por la que desembolsó 1.400 euros. Se acabó mudando porque al entrar descubrió que «había cámaras por todas partes». Ante esta situación, acabó viendo factible vivir en Can Rova, donde pagaba 600 euros por alojarse en un barco: «Un ibicenco nos hizo el favor de ofrecernos el lugar en el que quedarnos. Nos dijo que también podríamos vivir en invierno si nos gustaba la experiencia», relata sobre el hombre al que pagaba las mensualidades.

Al llegar a Can Rova, Ana siguió el protocolo habitual que se cumpliría cuando se llega a un nuevo vecindario: «Cuando nos dieron las llaves [para entrar a la propiedad privada], nos presentamos a la asociación de vecinos. Contamos que ahora vivíamos allí, y nos explicaron cómo funciona el agua, la luz... O que si hay alta tensión al poner el aire acondicionado, que va conectado a la luz del dueño, él lo apagaba durante una hora». Cuenta que no sólo había inmigrantes, sino también «españoles e incluso ibicencos viviendo».

Recuperar las pertenencias

Todos los consultados por este diario coinciden en que tenían una buena convivencia en el poblado, incluso sabiendo que unos contaban con mejores condiciones que otros: «La gente llegaba y le pedía [al propietario] lo que necesitaba, y él ponía el alojamiento sin problema. Incluso invitaba a los interesados a elegir el lugar en el que ponerse», indica Starlin, uno de los vecinos de Can Rova que espera frente al juzgado para saber si podrá recuperar sus pertenencias. En su caso, además de enseres tiene allí su coche. «Ya no quiero más lío ni buscarme más problemas», sentencia.

Starlin ha pasado esta noche en el hotel en el que trabaja: «Me han permitido quedarme pero no creo que puedan ser más, porque es un hotel para los turistas. Pero ojalá que me inviten a quedarme», suspira. Como él, la mayoría de sus vecinos trabajan: «Aquí conseguir una habitación o un piso es complicado. Te piden un avance, una fianza... Uno puede pagar 500 o 600 euros por una habitación, pero no 900 o 1.000», declara. A su lado, su compañero Albert también explica el procedimiento que seguía el arrendador: «Él daba el permiso a quien quisiera que construyera su casa, y según dónde se ubicaba, establecía un precio. Aquí 300, aquí 400, aquí 500». Albert, en compañía de Valentín y Arturo también espera a conocer cuándo podrá recuperar sus pertenencias.

Una casa por 12.000 euros

Jaimie es una de las vecinas que disponía de una casa en Can Rova. Vivía en ella con su hijo de seis años y cinco familiares más: «Nos tachan de okupas y no lo éramos, porque pagábamos por vivir ahí», critica. A su lado, su padrastro cuenta que ellos vivían en «una casa. El suelo tenía chapas nuevas de pladur... Hicimos una inversión de 12.000 euros. Teníamos tres habitaciones, los baños chapados...». En su caso pagaban 850 euros al mes, «con servicios incluidos» y para ellos era «una opción para convivir todos y para que la familia se uniese». Además de eso, para Jaimie lo más importante era «la libertad para los niños», que podían salir y jugar en el campo.

La familia llegó al poblado hace siete meses y antes de asentarse en él vivieron por separado en diferentes habitaciones de la isla. Esta noche la han vuelto a pasar separados. A la hermana de Jaime la detuvieron y ese es el principal motivo por el que están frente a los juzgados, para tener novedades. El resto de los familiares han dormido en una habitación que les ha facilitado un conocido «pero sólo para hoy», matiza para recalcar que no sabe dónde pasarán las próximas noches. Jaimie cuenta entre lágrimas que la única solución que le han ofrecido desde servicios sociales es que les «compran un billete, pero nos tenemos que ir de Ibiza». En su caso son colombianos y para ellos «volver es difícil, porque la situación allí está muy dura. Además, volveríamos con las manos vacías».

Suscríbete para seguir leyendo