La previsión de crecimiento económico crece hasta el 3,2%

El vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, hizo ayer una radiografía del momento económico balear después de que el Govern haya revisado al alza la previsión de crecimiento del 2024, hasta el 3,2% —supone un incremento del 0,6% en comparación con las previsiones presentadas en marzo—, gracias a la subida disparada de la inversión extranjera en las islas (un 25,9% más que el año pasado), al aumento del gasto turístico con 5.204,8 millones de euros (14,6 % más) y a la llegada de más de 5 millones de visitantes en los primeros meses del año.

Si bien Costa celebra que se mejoran «muy sustancialmente» las previsiones económicas en gran parte por el fuerte impulso de la inversión extranjera, el conseller muestra su preocupación porque Balears sigue creciendo en volumen: «El patrón de crecimiento de las islas aún está fuertemente basado en el volumen dada la inercia que llevamos de ejercicios anteriores, algo que no deja de ser preocupante porque si actualmente tenemos un pacto por la sostenibilidad es porque creemos que este patrón es insostenible a largo plazo».

Mejora el mercado laboral

En este sentido, valora que esta buena marcha de la economía se traduzca en una mejora del mercado laboral ya que la afiliación en junio registra un nuevo máximo absoluto con 626.558 personas, superando la de julio y agosto de 2023, y un 3,2% más que en junio del año pasado.

Destaca que el sector servicios supone un 84,6% del total de afiliados y es el que tiene un mayor aumento interanual, con un 3,6%: «Tiene una potencia envidiable con cifras históricas de crecimiento y afiliación». Con un peso del 84,6% en el total de afiliados, presenta la subida más importante, con un 3,6% interanual.

En cuanto al gasto de los turistas internacionales de enero a mayo, la media por visitante ha sido de 1.032 euros con un aumento del 5,5%, con 178 euros por día y persona. La actividad de la construcción de viviendas en el primer trimestre, básicamente privada, refleja una subida de las viviendas iniciadas, mientras que bajan las finalizadas como consecuencia de la moderación en el efecto arrastre de años atrás. Asimismo, registran fuertes subidas los sectores de la hostelería y las actividades administrativas, aunque el comercio presenta valores negativos.

Desde el Govern lamentan las críticas a las reuniones para frenar la masificación turística después de que patronales, sindicatos y oposición hayan acusado al Ejecutivo del PP de falta de planificación para abordar el problema: «Lamentamos que no se nos de un poco más de tiempo antes de hacer valoraciones. Acaba de comenzar y aceptamos que pueda haber cosas que hay que mejorar. Si hay algunos que ya de forma inicial y sin prácticamente haber comenzado opinan de manera negativa, ellos sabrán».

Costa no desveló quiénes son los integrantes del grupo de expertos del pacto y se limitó a afirmar que se conocerán «en el momento indicado». El vicepresidente carga contra el PSOE porque «desde el primer minuto» su intención ha sido «boicotear el pacto».

Costa rechaza que Balears tenga un concierto económico como negocia Cataluña: «Sería muy malo para nosotros porque somos ciudadanos españoles. Un sistema confederal, que sería lo que supondría un concierto económico de las comunidades, sería la destrucción total del Gobierno central porque no conozco ningún país federal, ni Estados Unidos ni Alemania ni Suiza, en el que el Gobierno central no tenga bases tributarias, así que no sostendremos un sistema insostenible que no es generalizable». n