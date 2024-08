El Consell de Ibiza tras el desalojo en Can Rova: "La avaricia de una persona ha creado una situación de vulnerabilidad y engaño a familias"

El Consell de Ibiza no activó medidas contra la desprotección de menores de edad en el desalojo del poblado de Can Rova, donde vivían adultos, bebés, niños y adolescentes, ya que al parecer todos cuentan con red familiar. «Cuando se tiene constancia de que ocurre algo con menores implicados, el departamento de protección de menores se desplaza o está pendiente. El desahucio fue una situación muy fea, aunque el departamento valoró que los menores estaban encuadrados en una situación de protección por parte de los padres y no se tuvieron que tomar medidas contra la desprotección», en palabras de la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell. Desde el Consell apuntan que en estos casos, por tanto, la institución competente es el Ayuntamiento.

La consellera califica la situación como «muy triste e indignante»: «La avaricia de una persona ha creado una situación de vulnerabilidad y engaño a familias. Estoy bastante enfadada y dolida porque hay quien se aprovecha de las circunstancias de debilidad de las familias», añade en relación a uno de los propietarios del terreno, que en contra de sus hermanos (también propietarios) cobraba a los inquilinos de las infraviviendas por estar en este solar.

El equipo de protección de menores estuvo allí «todo el desahucio», principalmente para ver si había casos de desprotección. «La Oficina de la Dona también estuvo muy vigilante por si se producía algún caso que pudiese ser susceptible de encuadrarse dentro su labor y nuestros técnicos estuvieron continuamente en contacto con el Ayuntamiento de Santa Eulària para ofrecer apoyo técnico y nuestros recursos». Detalla que, entre los reubicados, dos mujeres y un hombre pudieron resituarse el mismo día del desalojo en el centro de Sa Joveria, que depende del Consell. «Hemos puesto a disposición del Ayuntamiento todo lo que esté en nuestra mano, ya sea apoyo técnico o, si hace falta, financiación para lo que se considere. Estamos poniendo toda nuestra maquinaria a disposición del Consistorio y entidades del tercer sector». Algunos desalojados ya tenían un plan B antes del desahucio.

