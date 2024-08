El Ayuntamiento de Santa Eulària señala que la recuperación de las pertenencias de Can Rova «es un tema judicial»

Una de las demandas de los desalojados del asentamiento de Can Rova es poder recuperar sus pertenencias. De hecho, desde el exterior del solar todavía se ven muebles, ropa y bolsas, además de caravanas, vehículos similares y estructuras chabolistas. La segunda teniente de alcalde y concejala de Acción Social de Santa Eulària, Antonia Picó, explica que esta es una cuestión que se debe resolver por la vía judicial: «En estos casos supongo que hay que ir a los juzgados, explicar la situación y que les den una orden para poder sacar algún vehículo o algo que haya quedado dentro. Esto en concreto ya es un tema judicial en una finca privada y entre particulares».

La edil señala que no puede concretar cuántas visitas ha hecho el Ayuntamiento a este asentamiento, «porque se hicieron muchísimas»: «Desde que se tuvo conocimiento, con la orden judicial, de que iba a producirse este desalojo, las trabajadoras sociales han estado yendo allí muchísimo. Han estado trabajando con 13 familias». En este sentido, añade que las visitas también se hacían para controlar la situación: ver si había más familias, niños incluidos, y para estudiar qué recursos tenían para que no estuviesen allí el día del desahucio. «Era para poder ayudarles en todo lo posible antes de que se produjese el desalojo». En este sentido, han ayudado económicamente a dos familias para dar la entrada a un inmueble, ya que encontraron alternativas por sus propios medios poco antes del desalojo.

Entre las personas realojadas en instalaciones públicas o en el albergue de Cáritas, hay quienes están durmiendo en el polideportivo del colegio S’Olivera. Picó explica que en todo caso esto es una medida a corto plazo: «Estar en un gimnasio es muy puntual y temporal, porque no es el sitio más digno en el que queremos que estén nuestros ciudadanos. Esto está pensado para que se alojen allí hasta que todos tengan un margen de maniobra y hasta que veamos los recursos que necesita cada uno, porque los perfiles son muy distintos unos de otros. Hay familias o bien adultos que están solos; la mayoría tienen su trabajo y otros tenían algún recurso. De hecho, por la mañana la mayoría se han ido a trabajar».

«Los trabajadores sociales irán haciendo los expedientes y viendo el tipo de necesidades de cada uno», agrega. Asimismo, afirma que continúan trabajando con esas 13 familias, a las que, de una forma u otra, deberán atender: «Con el tema de alojamiento será complicado porque no hay vivienda municipal, no tenemos; pero les podemos ayudar con otros recursos —también recursos a nivel insular—, y en la búsqueda activa de un alojamiento o con los menores si necesitan escoleta, escuelas de verano, etcétera». También ha habido muchas familias que durante este proceso no han acudido al Ayuntamiento, pero que se han valido de la red familiar o de amigos, por ejemplo. En el desalojo había una técnica de Medio Ambiente. Y es que había animales en el solar y algunos inquilinos salieron con mascotas. «En casos de este tipo, si quedan sueltos, tenemos un centro de acogida de animales y se quedarían allí en guardia y custodia».