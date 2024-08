El asentamiento de Can Rova un día después del desalojo

Pasear por los alrededores del poblado chabolista de Can Rova la mañana siguiente al desalojo seguramente es muy similar a hacerlo los días anteriores. Cualquiera pensaría que todavía hay gente viviendo allí por los restos de vida cotidiana que se observan desde el exterior. Aún queda alguna prenda de ropa tendida y todo está repleto de caravanas y vehículos similares, además de alguna embarcación que también se utilizaba como vivienda e, incluso, las estructuras de algunas chabolas.

Coches con la notificación de la Policía Local para que sean retirados. / VICENT MARÍ

Todo queda disimulado tras las casitas que hay justo entre el asentamiento y la carretera de Ibiza a Sant Antoni, y por los árboles que rodean el asentamiento. Antes de que el caso saltase a la prensa, probablemente ningún conductor que pasase por allí sospecharía que habían proliferado centenares de infraviviendas a pocos metros, aunque es una problemática ya conocida por todos en Ibiza y que se ha producido en diferentes puntos de la isla.

Una embarcación en el poblado chabolista. / VICENT MARÍ

Según el censo que Cáritas realizó hace varios meses, en este asentamiento vivían unas 300 familias. Unas mil personas, entre las que había bebés, niños y adolescentes. Ahora los inquilinos del asentamiento están reubicados temporalmente en instalaciones públicas, de Cáritas, en habitaciones o pisos facilitados por las empresas en las que trabajan, o buscando una alternativa, tras el desalojo por orden judicial. En la mañana de este jueves, hay un trasiego importante de hombres en el interior de la finca, y al menos parte de ellos son de una empresa privada. Algunos se colocan cerca de la valla para controlar que nadie vuelva a acceder al interior. Frente a la entrada principal hay un coche de la Guardia Civil con dos agentes que por momentos salen del vehículo. De vez en cuando van hablando con un hombre de dicha empresa de vigilancia, al que acompaña un perro. Los hombres del interior también cargan con botellas de agua en algún instante. Su función es controlar los accesos de la propiedad y se van turnando. Vigilan día y noche.

Dos agentes de la Guardia Civil y personal de una empresa privada de seguridad permanecían ayer por la zona. / VICENT MARÍ

A no muchos metros, dos transeúntes comprueban que no hay manera de volver a entrar y uno de ellos se pregunta cómo se podrán recuperar las pertenencias que quedan dentro. A pesar de esto, cuando se les interroga por ello, aseguran que no vivían allí, pero que sí conocen a algunos de los desalojados. Se marchan a los pocos segundos. Delante de la entrada principal al solar, sobre las diez de la mañana hay alrededor de una docena de vehículos con una notificación de la Policía Local de Santa Eulària: «Por presentar síntomas de abandono, se le hace saber al propietario que deberá retirarlo del lugar donde se encuentra o, en caso contrario, será retirado por esta Policía Local al Depósito Municipal con la apertura del correspondiente expediente de achatarramiento, siendo a su cargo los gastos que ocasione».

Un señor que pasa por delante se muestra decepcionado con la situación de la isla: «Estoy deseando que acabe esta temporada para ver qué medidas toman para el año que viene. Es un asunto muy complicado, pero requiere soluciones drásticas. Se ha dejado crecer y no se le ha dado la importancia que merece».

Esta persona cuenta que lleva años guardando cerca del poblado una embarcación al aire libre: «Nunca me han causado problemas. Otra cosa es que esté de acuerdo o no con esto, y está claro que hay insalubridad. Yo un día oí gritos, pero esto es algo que ocurre en algún momento en todas partes, ¿no? (...) De hecho, puede ser que me haya enterado [de este poblado] hace solo cinco o seis meses».

