Los Vivancos, en Ibiza: «Vivimos el sueño que mi padre y nosotros teníamos desde niños»

Los Vivancos prometen «una noche de arte» al público que asista mañana a las 22 horas al parque Reina Sofía, en Vila, para disfrutar del primer evento de las Festes de la Terra, organizado por el Ayuntamiento de Ibiza con la colaboración del Consell de la isla. Puede que ‘Vivancos Live’ sea uno de los últimos montajes que ofrezca en las Pitiusas esta compañía artística familiar porque sus componentes están pensando en «colgar las botas», en principio temporalmente. Lo confirma desde Madrid Cristo Vivancos, que en la entrevista telefónica a Diario de Ibiza ejerce de portavoz del grupo, que completan «Elías, Judah, Josua, Israel y Josué», que rondan entre los 40 y los 46 años.

Antes eran siete, pero hace algo más un año y medio Aarón Vivancos decidió apostar por sus proyectos personales y abrir en Alcobendas (Madrid) un centro dedicado a la danza y al deporte de alto rendimiento. Además de compartir profesión, los miembros de la reconocida compañía de fusión flamenca comparten padre, Pedro Vivancos, un reconocido bailarín en la década de los 60 que tuvo «40 hijos de siete madres diferentes». Fue él, cuenta Aarón, quien les inculcó el amor por la danza, la música y las artes marciales, ingredientes indispensables en todos sus montajes.

En Ibiza han actuado en dos ocasiones, la última en 2014 con el espectáculo ‘Aeternum’ en el festival ‘Nits de Tanit’. ¿Cómo ha evolucionado la compañía en esta década?

Desde 2014 ha llovido mucho. Hemos madurado muchísimo y hemos mejorado en todos los sentidos. Somos como el buen vino, cuanto más tiempo pasa mejor. Ahora estamos todos en la cuarentena. El más joven de nosotros, Josué, creo que acaba de cumplir 40, y el mayor, Elías, tiene 46.

¿Qué han ganado y perdido con la edad?

Después de haber bailado en tantos sitios, hemos ganado mucha experiencia y mucho saber estar en escena. Perder, creo que no hemos perdido nada porque aún estamos físicamente en nuestra mejor época. Llegar a los 40 no significa que seas mayor para bailar, todavía puedes aguantar mucho más, sobre todo si te cuidas. Seguimos dándolo todo y no hemos dejado de hacer locuras en el escenario.

La música en vivo es fundamental en los montajes de Los Vivancos, que además de bailar, tocan sobre el escenario instrumentos como el violonchelo, el piano o la flauta travesera. / IMAGEN CEDIDA POR LOS VIVANCOS

¿Cómo es el montaje ‘Vivancos Live’, que presentarán mañana en en el parque Reina Sofía?

Es un espectáculo al estilo nuestro, con mucha fusión de todo tipo de artes. El hilo conductor es el flamenco y luego metemos toques de danza clásica y contemporánea y también hacemos artes marciales e incluimos partes musicales en vivo. Cuidamos todos los aspectos al detalle, desde el vestuario hasta las luces y la puesta en escena. Somos muy perfeccionistas con todo para conseguir que el show sea mágico.

¿Qué peso tiene la música en esta producción?

Es superimportante. Para nosotros siempre es como el séptimo componente del espectáculo. Cada número musical te dice algo y es distinto al anterior para no aburrir al espectador. La música, además, es original nuestra. Los instrumentos que tocaremos sobre el escenario son el violonchelo, la flauta travesera, el piano, el ewi (electronic wind instrument) y la percusión.

A la hora de crear, ¿piensan antes en la coreografía o en la música?

Depende, en algunos casos tenemos pensada antes la música que la coreografía y en otros casos es al revés. Lo más habitual es que montemos la música y el baile al unísono.

¿Cuánto llevan de gira con esta producción?

Con ‘Vivancos Live’ arrancamos en 2019, pero luego llegó el covid y estuvimos dos años parados hasta que pudimos retomarlo.

Este año también están girando con ‘Colgando las botas’, que anuncian como su despedida. ¿Va a ser un adiós definitivo o se van a tomar un respiro?

Es un ‘colgando las botas’ no definitivo. Tenemos la idea de tomarnos un pequeño descanso, aunque no tenemos fecha fijada, quizás sea en un año o dos. Este break nos permitirá tener tiempo para hacer nuestros proyectos individuales.

«Nuestro padre ha sido nuestro gran maestro y nuestro ídolo»

En caso de retirarse los actuales componentes, ¿no tienen relevo generacional?

No lo hay porque el resto de hermanos más jóvenes no bailan. Los Vivancos son y serán únicos.

Además de ‘Colgando las botas’ y ‘Vivancos Lives’, ¿qué otras producciones van a llevar por el mundo este año?

Vamos a hacer un gira en China con un espectáculo anterior, ‘Aeternum’, el que presentamos en Ibiza en 2014. La empezaremos en octubre y terminaremos en Navidad.

Desde que Los Vivancos nació en 2007 no han parado.

Hemos dado varias vueltas al mundo, la verdad. Hemos actuado en casi todos los países. Tenemos la suerte de haber tenido éxito y hemos podido llevar nuestro arte a todas partes.

Recordemos los orígenes de la compañía.

Los Vivancos nacen, no se hacen. Desde que éramos pequeñitos nuestro padre ya tenía el sueño de que hiciéramos algo juntos y nos inculcó esa idea. Así que ya desde niños sabíamos que íbamos a crear este grupo, aunque entonces no teníamos claro si iba a ser un circo, una compañía de baile u otra cosa. Como mi padre era bailarín, aprendimos de él, que para nosotros siempre ha sido nuestro gran maestro y nuestro ídolo.

En sus currículums destacan, entre otras cosas, la formación en Quántico Independent School, que creó su padre en Vancouver...

Sí, era una escuela privada que abrió nuestro padre en Canadá, donde nos mudamos de pequeños y donde pasamos nuestra infancia. Fue una academia en la que se formaron los mejores del país en aquel momento.

¿Qué balance hace de estos 17 años de carrera con Los Vivancos?

Estamos viviendo el sueño que siempre habíamos tenido en mente. Hemos hecho lo que queríamos hacer y esta es la vida que siempre he querido tener.

Los Vivancos han viajado con sus montajes por todo el mundo. / Imagen cedida por Los Vivancos

Tendrán muchas anécdotas acumuladas en todo este tiempo.

Nos ha pasado de todo. Una vez estábamos de gira en Rusia y teníamos que bailar en el Kremlin. Estaba el teatro petado de gente y los promotores, que tenían que pagarnos antes del espectáculo, no lo habían hecho. Les dijimos que no salíamos a bailar hasta que no cobráramos y estuvimos aguantando un rato, pero ganaron ellos. Al final todo salió bien, nos pagaron a mitad de la actuación, el dinero lo llevaban en el bolsillo. Otra vez, en España, se empezó a incendiar el escenario en medio del espectáculo. Estábamos bailando y comenzó a salir humo y luego llamas y tuvimos que parar. También se ha ido alguna vez la luz y hemos seguido la actuación a oscuras.

Son admirados por público de todo el mundo, pero ¿cambia mucho la forma de expresar la acogida según el país?

Nos hemos sentido acogidos en todas partes, pero sí que es verdad que en cada país tienen su forma de demostrarlo. Hay sitios, como en Sudamérica, donde el público es más cercano y efusivo. En otros casos, como los alemanes, son un poco más reservados, pero al aplaudir lo hacen muchísimo y si les ha encantado dan con los pies en el suelo y parece que el teatro se va a venir abajo. En Rusia aplauden todos al unísono. No podemos decir que un público sea mejor que otro porque cada sitio tiene lo suyo y cuando terminamos el espectáculo, da igual la nacionalidad que tenga, la gente sale compartiendo el mismo sentimiento: se sienten llenos de energía, con ganas de hacer ejercicio, de bailar y de vivir.

«Solo hemos sido una familia que no vivía al uso, pero nunca ha habido nada más que eso»

¿Han tenido tiempo en estas casi dos décadas de compaginar este trabajo con otros proyectos artísticos personales?

Hasta que llegó el covid, estábamos todos bastante centrados con la compañía, porque nos tomaba mucho tiempo, pero con la llegada de la pandemia se paró todo mucho y entonces empezamos a enfocarnos también un poquito en los proyectos individuales y ahora estamos compaginándolo todo.

¿Su talento y el de sus hermanos diría que es más cuestión de genes o fruto sobre todo de mucho trabajo y disciplina?

Viene de familia. Toda nuestra vida hemos estado metidos en cosas artísticas. También hay detrás mucha disciplina y muchas horas de ensayo. Hemos llegado a estar casi doce horas ensayando cuando estábamos creando espectáculos. No solo hablo de ensayos físicos, también me refiero a la música, el vestuario, las luces... porque nosotros estamos metidos en todo. Una vez la producción está lista, para mantenerse con dos o tres horas al día ya es suficiente.

Antes ha mencionado a su padre, Pedro Vivancos García, un bailarín de flamenco que fue quien les inculcó el amor a la danza y la música. Este año Ediciones B ha publicado un libro de Francesc Bellart titulado ‘Raschimura. ¿Secta o familia?’, centrado en su figura y su fascinante historia. ¿Lo ha leído?

Yo no lo he leído, pero algunos de mis hermanos sí lo han hecho y me dicen que hay una parte que sí es cierta y otra que está totalmente equivocada porque el escritor no ha vivido nada de lo que pasó ahí. Hay mucha leyenda alrededor de nuestra familia, pero realmente no ha habido nada. Hay que pensar que era la época postfranquista y la gente era más cerrada y en cuanto veían algo que se salía de lo habitual ya pensaban que se estaba haciendo algo raro. Solo hemos sido una familia que no vivía al uso, pero nunca ha habido nada más que eso.

