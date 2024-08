Universal Humanity: el proyecto artístico que llevó a posar a Katy Perry en Ibiza

#Universal Humanity es un proyecto que busca hacer un retrato de la Humanidad. Celebrar la diversidad con una misma visión representada con un ojo pintado en negro y dorado. La idea se basa en la técnica japonesa del kintsugi, el arte de restaurar objetos con oro para convertir algo que normalmente se desecharía en un objeto más valioso. Para Thomas Iser, el fotógrafo y artista detrás del proyecto, implica darle valor al sufrimiento, la ruptura, que es una parte de la vida. Él mismo vivió que su madre fuera encarcelada y la caída en las drogas de su hermano mayor. Estaba roto y se tuvo que reconstruir para salir adelante. Actualmente se encuentra en Ibiza y ha incorporado a Katy Perry a los casi 10.000 retratos que ha hecho. En su página web aparecen también Pharrell Williams, Gigi Hadid o, recientemente, al actor Willem Dafoe… Iser asegura que las imágenes de famosos sencillamente buscan atraer el foco sobre un proyecto en el que todo el mundo es VIP, «very important piece of humanity» (una parte importante de la Humanidad).

¿Cómo consiguió que Katy Perry posase para su proyecto? Porque no la conocía...

Eran las dos de la madrugada y estaba acabando de pintar en la zona del casco antiguo. Me acerqué a la puerta de la muralla (el Portal de ses Taules) y vi a mucha gente haciendo fotos a alguien. Me acerqué y no estaba seguro de si era Katy Perry, pero miré en redes sociales y vi que estaba en Ibiza. Así que me acerqué a ella y yo soy amigo de Johnny Wujek, que es su estilista. La saludé y se lo dije, empezamos a hablar del proyecto y se lo presenté, y fue ella misma la que me dijo si quería que posase para mí. Creo que no hubiese hecho falta que le dijese de quién era amigo, me pareció alguien muy guay y creo que hubiese posado de todas formas para el proyecto.

El artista Thomas Iser posa con Katy Perry en Dalt Vila / Thomas Iser

¿Y no se paró gente a hacer foto de la foto?

A esa hora, la entrada a las murallas estaba más tranquila, pero es verdad que la gente que pasaba se quedaba mirando. Se hizo la foto y veías cómo la gente se paraba porque imagino que la reconocían, fue gracioso.

¿Ha puesto esta vez nuevos carteles con sus fotos en Ibiza?

Alguno. Tengo el de Katy Perry en mi moto y mi idea es pegarlo antes de irme. Pero también me he dedicado a un nuevo proyecto. Incorporo pequeñas casas a mis obras, con las que quiero reivindicar que la vivienda debe ser asequible, incluso gratuita. También las hago en cuadros pequeños que vendo. En cierto modo, me he convertido en una inmobiliaria simbólica, que ofrece casas a un precio muy barato y casas gratis en las calles.

Uno de los grafitis que Thomas Iser ha hecho estos días en Eivissa / Thomas Iser

¿Sabía que en Ibiza el tema de la vivienda es un problema enorme?

Lamentablemente, lo es en muchas partes del mundo. Yo vengo de Luxemburgo, que es uno de los países más ricos del mundo, pero si no tienes suerte puedes encontrarte sin la posibilidad de acceder a una vivienda. Yo, por ejemplo, no vengo de una familia rica y el arte me da para vivir pero no podría permitirme un alquiler en Luxemburgo, es súper caro. Es algo que pasa allí, en Ibiza y cada vez en más ciudades de Europa y de los Estados Unidos. Está siendo un gran problema para la gente joven y con mi trabajo quiero llamar la atención sobre la necesidad de trabajar en la justicia social.

¿Cómo elige los lugares en los que pinta?

Camino mucho por la zona en la que quiero trabajar y cuando encuentro un lugar estropeado que es muy visible, muros sucios, espacios poco cuidados.... Lo hago siempre a plena luz del día. Aa veces ha venido la Policía, pero casi siempre les explico lo que hago y acaban siendo simpáticos e incluso diciéndome que pasarán más tarde a ver el resultado. Mi idea es totalmente creativa, no destructiva. Quiero tener un impacto positivo en el lugar, hacer algo estéticamente bonito que haga pensar.

Thomas Iser pintando una de sus obras en el barrio de sa Penya / I.V.

Sabe que lo que hace se considera vandalismo.

Sí, evidentemente he tenido problemas con la policía. En más de una ocasión he sido yo mismo el que ha repintado la pared con su color original y la ha dejado mejor de lo que estaba para evitar la denuncia. Una vez en un juzgado, recuerdo que la jueza fue muy razonable conmigo. Hizo cumplir la ley y yo entiendo que es su trabajo, pero se veía que estaba incómoda con el caso. Mi abogada pidió si se podía condonar la multa haciendo trabajos sociales. La jueza me preguntó qué me parecía y yo le expliqué que considero que ya estoy haciendo un trabajo social con mi arte.

