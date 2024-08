Tras el tenso desalojo de Can Rova, la angustia

La tensión generada ayer por la mañana durante el desalojo en el poblado chabolista de Can Rova, en el barrio de Can Negre, se prolongará, como mínimo, a lo largo de hoy. La angustia y la incertidumbre predominan entre las personas que ayer se tuvieron que marchar del asentamiento sin alternativas, cargadas con todo tipo de bártulos y con niños pequeños en brazos.

Algunos se dirigieron hasta el Consell para protestar y exigir que les ayuden a encontrar un lugar en el que pernoctar, por lo menos, hasta que encuentren otra solución y no tengan que dormir a la intemperie en lugares públicos.

Alicia: «Nos dan media hora para sacar nuestras cosas»

«No sabemos qué va a pasar con nuestras pertenencias», lamenta, preocupada, Alicia, una de las residentes en el poblado chabolista de Can Rova, que está siendo desalojado esta mañana por una orden judicial. «Ellos [en referencia a los agentes] ya han entrado con los cascos, dicen que van a tapiar las casas», continúa la mujer, que mientras habla carga en sus brazos a su ahijada, que apenas tiene dos años y medio, según detalla.

La afectada señala que la intención de quienes aún permanecen en el solar es mantenerse «pacíficos». A pesar de esto, afirma: «Vamos a aguantar hasta el último momento, no vamos a irnos a no ser que sea a la fuerza, pero tampoco vamos a oponer resistencia».

Al igual que otros de los cientos de inquilinos del asentamiento ilegal, por el que algunas fuentes señalan que uno de los propietarios, que explota el terreno en contra del resto de los dueños, sus hermanos, obtiene un mínimo de unos 40.000 euros al año, Alicia insiste en que no tienen dónde vivir en esta isla: «No estamos pidiendo nada, sólo una casa».

«Nos están dando media hora para sacar las cosas», lamenta la mujer, que señala que, en previsión del desalojo hoy ninguno de los que viven en el poblado «ha ido a trabajar». Alicia se suma a las demás voces que lamentan la premura con la que se les ha comunicado la situación: «Ayer nos cortaron la luz y hoy nos han enseñado la orden judicial».

Juan David: «¿Por qué vivimos aquí? No hay donde vivir»

«Más o menos llevaba aquí cuatro meses. Fui uno de los primeros que llegó porque el alquiler en Ibiza está horrible», afirma Juan David Alarcón Márquez, uno de los desalojados del poblado chabolista de Can Rova. El joven, barbero de profesión, habla para Diario de Ibiza escasos minutos después de dejar el solar. A su espalda, van abandonando el espacio los que hasta hace nada eran sus vecinos. Algunos de ellos, familia, como su madre, explica Juan David, que además de barbero trabaja en el medio audiovisual.

Juan David asegura que todas las personas que viven en este asentamiento ilegal, por el que uno de los propietarios se embolsaba hasta 400 euros al mes por persona, «son trabajadores»: «Hay gente de muchos países, pero también españoles, porque no tenemos donde vivir. Este es el sitio en el que hay menos delincuentes de Ibiza, somos trabajadores». «¿Por qué vivimos aquí? Porque no hay donde vivir. Si vamos a Vila, ¿quiénes están viviendo ahí? Los turistas», denuncia Juan David, que lleva ocho años residiendo en la isla y está casado con una ibicenca. «No hay donde vivir. Por las circunstancias estamos aquí», insiste.

«Salen todos mis compañeros, mis amigos, mis vecinos, mi madre… Sin rumbo alguno», continúa describiendo el afectado, que critica que no les hayan dado «ni siquiera dos días» para preparar el desalojo: «Hoy trajeron la documentación con la orden de desalojo, apenas hoy. Directamente para actuar. Hay gente con niños. Con recién nacidos. Y la policía dice que no les interesa, que van a entrar por la fuerza». Juan David opina que deberían tener «un poquito más de conciencia».

«Somos personas que no estamos pidiendo nada, estamos viviendo aquí porque necesitamos un hogar, lo que merecemos todos, un derecho, una vivienda», continúa el hombre a escasos minutos de que los antidisturbios accedan al solar. «Nos han dicho que si no salíamos voluntariamente nos echarían por la fuerza. ¿Qué harían ustedes? Estamos muy tranquilos, muy pacíficos, pero la policía ha usado palabras muy fuertes: o sales o te sacamos», concluye Juan David, que explica que lo primero que va a hacer tras el desalojo es desayunar: «Ni eso hemos podido hacer».

Un hombre sujeta una bandera durante el desalojo en señal de paz / Vicent Marí

Leandro: «No somos okupas, somos gente trabajadora»

«Lo que más me frustra allí es ver a la gente con niños, se me saltan las lágrimas pensando en hoy [por ayer], en dónde van a dormir», expresa este hombre. «Cuando yo llegué a la isla, hace unos años, pagaba entre 450 y 500 euros al mes, poco a poco ese precio fue subiendo y al final, terminé pagando mensualmente 900 euros por una habitación compartida con otra persona», continúa con indignación.

En el asentamiento de Can Rova vivía en una caravana, también compartida. «Pagaba por vivir allí al propietario del terreno un total de 700 euros», relata. Aunque muchos de los inquilinos aseguran que el precio a pagar por la parcela en la que cada uno se instalara con su infravivienda se pactaba, pero «era flexible». «Yo trabajo, me busco la vida, me apaño...», continúa reflexionando en voz alta, «realmente se me saltan las lágrimas», repite.

Muchos de ellos habían pagado, además, todo el mes de agosto. «No somos okupas somos trabajadores», termina con contundencia, una afirmación en la que coincide con los otros desalojados, víctimas de la terrible situación de la vivienda en la isla.

El PSOE lamenta la «falta de previsión» El PSOE manifestó ayer públicamente su crítica por la falta de previsión de las instituciones, gobernadas por el Partido Popular, en el desalojo de Can Rova. «Una actuación que hacía semanas que tenía fecha fijada y que, a pesar de esto, las autoridades no han sabido prever de manera correcta, provocando una situación dramática y la desesperación de muchas de las personas que vivían allí, entre las cuales había familias con menores a cargo», señalaron en una nota. «Lo que ha pasado hoy, con un desalojo ejecutado de manera abrupta y sin ofrecer recursos sociales suficientes, demuestra una grave falta de empatía del Partido Popular hacia las personas que se encuentran en esta situación», afirmaron. UP pide medidas excepcionales El grupo de Unides Podem en Santa Eulària pidió ayer explicaciones al Ayuntamiento sobre el desalojo al considerar que se llevó a cabo sin que existiera una alternativa de vivienda para los desalojados y por lo tanto, se violó «el derecho de los autores a una vivienda adecuada». Además, reclamó al Gobierno que declare el municipio o la isla al completo «zona tensionada» por la vivienda y que el Consejo de Ministros tome «medidas excepcionales» en este caso. «Un dispositivo desmesurado de antidisturbios» Desde el Sindicato de Inquilinas de Ibiza mostraron su «total repulsa a los hechos sucedidos en la comunidad de caravanas «donde habitaban alrededor de 150 personas trabajadoras, niños menores incluidos», con un «dispositivo desmesurado de policías y antidisturbios» y sin que el Ayuntamiento les haya ofrecido «ningún tipo de solución real». Este colectivo volvió a denunciar la «nula gestión» que están haciendo las instituciones de la isla en materia de vivienda».

